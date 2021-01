14 января 2021 г. Джеймс Хуквей | The Wall Street Journal Личинки жуков безопасны для употребления в пищу человеком, постановил ЕС "Насекомые постепенно пробираются в меню на европейских обеденных столах - после того, как европейский регулятор безопасности пищевых продуктов постановил, что мучные черви безопасны для употребления в пищу человеком", - сообщает The Wall Street Journal. "Объявление, сделанное в среду, означает, что мучных червей - которые на самом деле являются личинками жуков - вскоре можно будет измельчать и использовать в качестве богатой белком муки для приготовления макарон и хлеба или употреблять целиком, обжаривая их, или в других блюдах. Следующие шаги включают получение разрешений на маркетинг и маркировку. Также решение Европейского агентства по безопасности продуктов питания должна утвердить Европейская комиссия", - говорится в статье. (...) Возможно, более серьезный вопрос заключается в том, захотят ли европейцы есть мучных червей, которые давно являются популярной закуской в некоторых частях Азии и Латинской Америки - даже если их перемолоть в муку. Джованни Согари, исследователь социальных паттернов и моделей потребления из Пармского университета в Италии, считает, что поначалу многим это может показаться трудным. "Существуют когнитивные причины, проистекающие из нашего социального и культурного опыта, так называемый "фактор брезгливости", который делает мысль о поедании насекомых отталкивающей для многих европейцев, - говорит он. - Со временем такое отношение может измениться". "Также растет осознание экологических издержек производства говядины и других форм животного белка, которые могут вызвать некоторый интерес к тому, чтобы перекусывать насекомыми, особенно среди молодых потребителей, многие из которых уже увеличивают долю растительных продуктов в своем рационе (...)". "Скорее всего, пройдет некоторое время, прежде чем употребление в пищу насекомых станет таким же распространенным явлением, как в Древнем Риме или в современном Таиланде, где кузнечиков и других насекомых жарят и ценят за их ореховый вкус. В Лаосе куколки муравья-портного - это особый деликатес, который подают с чесноком, лаймом и перцем чили, завернутыми в листья салата с добавлением клейкого риса. Говорят, что в Японии покойный император Хирохито, умерший в 1989 году, обожал консервированных ос. Насекомые продолжают быть частью рациона некоторых людей в Мексике, а американские стартапы (...) предлагают пакетики с жареными сверчками с разными вкусами, от техасского барбекю до лука со сметаной". (...) Но Европейское агентство по безопасности продуктов питания опубликовало свое решение с предупреждением: людям с аллергией на ракообразных, возможно, лучше не употреблять в пищу мучных червей, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal