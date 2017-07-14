Питер Смит, республиканец, который искал у российских хакеров электронные письма Хиллари Клинтон, покончил с собой

Деятель Республиканской партии Питер У.Смит, который признался в попытке получить у российских хакеров похищенные электронные письма Хиллари Клинтон, покончил с собой через 10 дней после того, как рассказал СМИ о своих деяниях, пишет Chicago Tribune, ссылаясь на официальные сведения.

В середине мая в комнате отеля в Рочестере, которая использовалась для пациентов клиники Mayo Clinic и их родственников, 81-летний Смит оставил тщательно подготовленную подборку документов, включая заявление, которое полиция назвала предсмертной запиской самоубийцы. В ней он сообщил, что болен и что его страховка заканчивается.

Перед этим финансист из Чикаго дал интервью газете The Wall Street Journal. Он рассказал, что осуществил самостоятельную кампанию с целью получить электронные письма, которые, по его мнению, были украдены (вероятно, российскими хакерами) с личного сервера Хиллари Клинтон.

В разговорах с людьми из своего окружения и с другими, кого он пытался привлечь для содействия, Смит намекал, что работает с отставным генерал-лейтенантом Майком Флинном, который тогда был одним из старших советников кандидата в президенты Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Издание также сообщило, что смерть Смита наступила 14 мая, примерно через 10 дней после интервью.

В распоряжении Chicago Tribune оказалась запись акта о смерти штата Миннесота, в которой говорится, что смерть наступила в результате самоубийства. У него на голове был пакет, подсоединенный к баллону с гелием. О том же сообщается в докладе патологоанатома.

При этом в предсмертной записке Смит принес властям свои извинения и сообщил, что в его смерти "нет никакой криминальной подоплеки". Он написал, что решил свести счеты с жизнью из-за "ухудшения состояния здоровья с января 2017 года" и "истечения сроков действия страхования жизни на 5 млн долларов", говорится в статье.

Он провел в гостинице несколько суток, и должен был уехать в день, когда было обнаружено его тело, сообщают журналисты Кэтрин Скиба, Дэвид Хайнцман и Тодд Лайти. "Завтра мой последний день", - сказал Смит сотруднику гостиницы 13 мая, распечатывая документы в бизнес-центре, по данным полиции. Один из бывших подчиненных Смита сказал Tribune, что, как он полагает, пожилой человек обратился в известную клинику из-за болезни сердца.