Букингемский дворец опасается обвинения принца Эндрю

"(...) Кое-кого в Букингемском дворце бросило в холодный пот из-за возникших опасений, что признания бывшей сообщницы Джеффри Эпштейна еще больше очернят принца Эндрю. Арест Гислейн Максвелл снова поставил в центр внимания младшего сына Елизаветы II. Из-за обвинений в связях с американским финансистом он уже попал в уязвимое положение, вынудившее его сложить с себя все официальные полномочия", - пишет Le Figaro.

"На пресс-конференции десять дней назад американский прокурор Одри Стросс сказала, что следователи в Нью-Йорке все еще надеются допросить герцога Йоркского. "Мы были бы рады, если бы принц Эндрю пришел поговорить с нами, нам хотелось бы иметь возможность воспользоваться его заявлениями", - указала она, подчеркнув, что расследование все еще продолжается.

"(...) Адвокаты Эндрю уверяли, что их клиент три раза предлагал дать показания. Борис Джонсон утверждал, что американские чиновники не обращались к британскому правительству по поводу возможных показаний Эндрю. "Этот процесс касается королевской семьи", - сказал премьер-министр, выражая сочувствие жертвам Эпштейна и напоминая о необходимости применения закона", - передает автор статьи.

"О дружеских отношениях между сообщницей финансиста-педофила и принцем мало что известно. Они познакомились в Оксфорде, и именно она представила принца Эндрю Эпштейну в 1999 году. Впоследствии на нескольких фотографиях были изображены все трое, когда они присутствовали на Королевских гонках в Аскоте или в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. (...) Принц Эндрю сказал, что он разорвал все связи с американским бизнесменом в 2010 году, однако признался, что поддерживал отношения с его сообщницей. Он снова разговаривал с ней в прошлом году, незадолго до ареста Эпштейна в июле", - пишет Le Figaro.

"К тому же, в лондонском доме Гислейн Максвелл в районе Белгравия была сделана знаменитая фотография, на которой принц обнимает за талию молодую американку. Вирджиния Робертс утверждает, что ее принуждали к сексу с принцем, когда ей было всего 17 лет. В Лондоне во время этой встречи в 2001 году, затем дважды в Нью-Йорке и на принадлежащем Эпштейну острове в Карибском море. Эндрю отрицал эти факты и поставил под сомнение подлинность фотографии, не предоставив дополнительных объяснений", - резюмирует автор публикации Арно де Ла Гранж.