Гислейн Максвелл, интригующая "мадам"системы Джеффри Эпштейна, предстает перед судом за торговлю несовершеннолетними

"(...) Уже целый год федеральную полицию волновал вопрос: где прячется Гислейн Максвелл? Британская светская львица, считающаяся сообщницей миллиардера Джеффри Эпштейна в его торговле несовершеннолетними, испарилась после ареста преступника, обвиняемого в сексуальных преступлениях, 6 июля 2019 года, который пять недель спустя был найден повешенным в своей камере в тюрьме на Манхэттене", - пишет Le Figaro.

"Со своими тремя паспортами, свободным владением четырьмя языками и связями, которым когда-то завидовали все, Максвелл могла позволить себе самые амбициозные планы бегства. Однако на рассвете 2 июля примерно 20 агентов ФБР арестовали ее в Брэдфорде, небольшом городке в штате Нью-Гэмпшир. Она жила там в доме, расположенном в 25 минутах от ближайшего магазина, оцененном в миллион долларов, - указывает журналистка. "Мы тщательно контролируем ее местоположение, - заявил Уильям Ф. Суини-младший, помощник директора по вопросам Нью-Йоркского отделения на местах Федерального бюро расследований. - Недавно мы узнали, что она сбежала из своего великолепного особняка в Нью-Гэмпшире, продолжая жить привилегированной жизнью, в то время как ее жертвы живут с травмой, которая была им нанесена много лет назад".

"Женщина, у которой недавно было 15 банковских счетов, где, по данным судебных протоколов, находилось более 20 млн долларов, теперь находится в заключении в Бруклинской федеральной тюрьме, ей разрешается носить только одежду из бумаги, дабы предотвратить самоубийство. За "помощь, облегчение и содействие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, совершенной Джеффри Эпштейном" с 1994 по 1997 год, ей грозит 35 лет тюрьмы. Сейчас ей 58 лет", - говорится в статье.

"Это самый счастливый день в моей жизни", - сказала одна из предполагаемых жертв, Вирджиния Робертс Джуффре, в передаче 60 Minutes Australia. Подобно ей, 15 женщин выступили в качестве гражданских истиц, обвинив Максвелл в том, что она служила вербовщицей, "поставщицей" молодых девушек - некоторым едва исполнилось 14 лет - для доставления удовольствия Эпштейну, могущественным друзьям, а иногда и себе самой. Следователи оценивают количество таких "секс-рабынь" от 50 до 100. Одних сначала нанимали массажистками или учителями йоги, на других "охотились" в кулуарах учебных заведений или заманивали их обещанием кастинга для бренда нижнего белья Victoria's Secrets", - пишет Le Figaro.

"(...) В своих свидетельствах истицы говорят об одном и том же - сначала их успокаивало присутствие этой влиятельной и образованной женщины, а потом они чувствовали, что их обманули и предали. Она была монстром с приятной наружностью, - отмечает автор статьи Жюли Коннан. "Максвелл обольщала несовершеннолетних, старалась завоевать их доверие, а затем загоняла их в ловушку, которую расставили она и Эпштейн", - поясняет прокурор Нью-Йорка Одри Стросс.

"(...) Как богатая наследница, которая дружила с бывшими американскими президентами, знаменитостями и британскими королевскими особами, могла сыграть такую дьявольскую роль? Ее встреча с Эпштейном знаменовала собой переломный момент в ее судьбе после смерти (случайной, по данным следствия, преступной, по ее мнению) ее отца, британского медиамагната (владельца Mirror в Лондоне и Daily Mail в Нью-Йорке) Роберта Максвелла в 1991 году, который упал с яхты "Леди Гислейн" на Канарских островах", - передает издание.

"(...) Максвелл и Эпштейн сблизились в 1994 и 1997 годах, по данным обвинительного заключения, затем у них стали развиваться отношения, которым трудно дать определение. Многие утверждают, что в то время у него были деньги, а у нее была книжка с адресами (в 1999 году она представила Эпштейна принцу Эндрю, герцогу Йоркскому). Он мой "лучший друг", сказала она Vanity Fair в 2003 году. Максвелл также помогала Эпштейну управлять его имуществом в Палм-Бич, Нью-Йорке, Париже или Нью-Мексико. А также на Виргинских островах, где ему принадлежал остров Литл Сент-Джеймс, который прозвали "остров оргий и разврата" или "остров педофилов" - с учетом юного возраста девочек, привозимых туда на частном самолете или на вертолетах. (...) Среди "гостей", упомянутых предполагаемыми жертвами и домашним персоналом, были Билл Клинтон, четыре раза, и адвокат Алан Дершовиц, который это отрицает. Дональд Трамп, Илон Маск и Харви Вайнштейн также посещали эту пару", - говорится в статье.

"(...) Возникают досужие вымыслы о той информации, которую Максвелл могла бы предоставить в рамках соглашения с прокурором. После ее ареста бульварная газета New York Post с характерным для нее вкусом к сенсациям написала в заголовке на первой полосе: "Теперь обеспечьте, чтобы она осталась в живых!" ("Now keep her alive!"). Телеведущий Кристофер Мейсон, который хорошо ее знал, в последние дни также заявил, что он опасается за жизнь Максвелл. У нее, вероятно, есть доступ к видеоархиву с компрометирующими записями, поскольку особняки Эпштейна были напичканы камерами. "Многие влиятельные люди уже более чем обеспокоены. Я надеюсь, что ее не ждет такой конец, как Эпштейна (...) На карту поставлены судьбы слишком многих власть имущих, если она заговорит".

"Первое заседание суда по делу Максвелл состоится во вторник по видеосвязи, Covid обязывает. Группа ее адвокатов, в том числе бывший прокурор, который помог разоблачить мексиканского наркоторговца Эль-Чапо, рассчитывает на то, что ее признают невиновной, предлагая освободить ее под залог в 5 млн долларов и поместить под домашний арест. Такую сумму она явно не собирается платить сама: бывшая "мадам" подала в суд претензию на наследство Эпштейна, ссылаясь на необходимость расходов на судебные издержки", - резюмирует Жюли Коннан.