В поисках уверенности

"Того, кто переболел коронавирусом, в будущем могут защитить антитела, надеются многие. Но со временем иммунитет может ослабевать. Что это значит для разработки вакцины?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Количество так называемых нейтрализирующих антител, которые способны обезвредить коронавирус, со временем сокращается. "Особый тест, который можно сделать только в лаборатории высшего уровня биологической безопасности, показывает уменьшение числа нейтрализирующих антител у четырех из девяти пациентов", - говорит Клеменс Вендтнер, главный врач инфекционного отделения мюнхенской клиники, где лечили первых в Германии пациентов с коронавирусом.

"Из различных исследований известно, что количество антител, предположительно, связано с тяжестью заболевания: организм пациентов с особенно тяжелым течением болезни зачастую вырабатывает особенно много антител. При слабом или бессимптомном течении болезни швейцарские ученые не смогли обнаружить антитела (иммуноглобулины G) на более поздних стадия заболевания. Они играют важную роль для иммунной памяти, чтобы при повторном контакте с возбудителем иммунная система реагировала сильнее и быстрее. Это исследование было опубликовано в качестве препринта, то есть не проверялось другими экспертами и не публиковалось в научном журнале", - отмечает издание.

"В другом опубликованном в форме препринта исследовании управления здравоохранения Любека антитела также не были обнаружены у 30% из 110 зараженных коронавирусом людей с умеренными симптомами. А в научном журнале Nature Medicine ученые из Китая сообщают, что у бессимптомных зараженных концентрация антител в крови значительно сокращалась уже спустя короткое время", - говорится в статье.

"По словам Клеменса Вентднера, вопрос о том, как уровень антител влияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается спекулятивным. Но его выводы свидетельствуют о том, что снова заразиться коронавирусом после перенесенного заболевания, как минимум, возможно. В апреле в интервью с Der Spiegel инфекционист сказал: "Пациенты, заразившиеся коронавирусом, сохраняют иммунитет как минимум в течение трех месяцев".

Также и иммунолог Томас Якобс из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта в Гамбурге отмечает: "Пока мы не знаем точно, как защищают антитела". По его словам, исследования свидетельствуют о такой защите, "но каким, например, должен быть для этого уровень антител, остается неясным".

"Исследования о других коронавирусах говорят о том, что иммунитет, который может полностью препятствовать повторному заражению Sars-CoV-2, возможно, сохраняется лишь несколько месяцев, сказал в интервью с научным журналом Nature вирусолог Шейн Кротти из Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии. Но иммунитет, смягчающий симптомы, по его мнению, может сохраняться дольше".

"Иммунный ответ у людей, очевидно, проявляется по-разному, - пишет издание. - В защите от возбудителей важную роль играют так называемые T-клетки и B-клетки. В то время как B-клетки вырабатывают среди прочего различные специфические антитела к возбудителям, T-клетки могут атаковать их напрямую или обезвреживать косвенно, активируя другие медиаторы. Впрочем, неизвестно, какой элемент этой иммунной защиты особенно важен для долгосрочной защиты от коронавирусов".

"Инфекционист Якобс ссылается на исследования, проведенные в США и Германии: согласно им, до 30% людей, не зараженных Sars-CoV-2, тем не менее, имеют определенные, так называемые T-хелперы, которые тоже реагируют на этот коронавирус: "Вероятно, однажды они уже контактировали с коронавирусами, вызывающими простуду". (...) Такой контакт может обеспечить частичным иммунитетом к Covid-19. "Это могло бы объяснить, почему в болезни наблюдаются такая разная динамика и симптомы", - предполагает Якобс".

"Вакцины нацелены на то, чтобы организм был вооружен полученным иммунитетом - то есть B-клетками, Т-клетками и антителами - против определенных возбудителей. Беспокойство вызывает то, что и иммунитет, полученный с помощью вакцин, со временем может ослабевать", - отмечает издание.

Впрочем, это касается и многих других вакцин - так, прививки от столбняка, дифтерии или коклюша после первичной вакцинации в детском возрасте нужно делать каждые 10 лет.

"Поэтому важнее, чтобы в ближайшем будущем исследователям вообще удалось найти одну или несколько эффективных и безопасных вакцин и произвести их в достаточном количестве".

"По данным ВОЗ, по состоянию на 7 июля 2020 года в мире изучается и испытывается 160 потенциальных вакцин. (...) 21 из них уже находится на первой или второй фазе клинических испытаний, что означает, что их уже исследуют на людях".

"Раньше для того, чтобы новая вакцина появилась на рынке, требовалось больше десяти лет. (...) Что касается нового коронавируса, то здесь ситуация выглядит весьма оптимистично, так как одна или несколько потенциальных вакцин могут успешно пройти процесс допуска до конца года", - пишет Der Spiegel.