Tinder и Grindr, новые места проституции

"Приложения для знакомств стали излюбленным инструментом для предложения и поиска платного секса", - пишет Slate.fr

"Я ищу серьезные отношения, а также развлечения или просто отношения за плату", - заявляет 62-летний Уотсон в дискуссии на приложении для знакомств Tinder.

"Для молодой женщины лет двадцати такое явление не редкость. Ей достаточно просто отклонить дюжину анкет пожилых мужчин, чтобы через двадцать минут ей стали поступать предложения заплатить за сексуальные отношения", - говорится в статье.

"Такая практика запрещена во Франции; с 2016 года закон предусматривает штраф в размере 1500 евро за "факт требования, принятия или получения отношений сексуального характера от лица, которое занимается проституцией", - передает автор публикации.

"Менее заметная, чем на улице, интернет-проституция быстро распространяется. Обнародованный 4 июня доклад Fondation Scelles, ассоциации, борющейся с проституцией, описывает ее как "стихийное бедствие, расширяющееся быстрыми темпами", - пишет портал.

"В правилах Tinder есть раздел, озаглавленный "Проституция и торговля людьми", он гласит, что "категорически запрещено рекламировать или поощрять платные сексуальные услуги, торговлю людьми или другие сексуальные действия без согласия. Если вы это сделаете, ваш аккаунт будет заблокирован в Tinder", - указывает автор статьи.

"21-летняя Венера легко обходит эти санкции, ее учетную запись удаляли несколько раз: "Мне пришлось завести двадцать семь разных адресов электронной почты, - говорит она. - Достаточно создать новую учетную запись".

"По оценкам исследования аболиционистской ассоциации Mouvement du nid, 60% лиц, занимающихся проституцией, проходят через интернет. В отчете Fondation Scelles говорится, что на интернет приходится две трети проституции", - отмечает портал.

"Сложно количественно определить проституцию в интернете, поскольку ее не видно", - подчеркивает Венсан Рубио, исследователь социальных наук в университете Париж-Нантер. Еще одна трудность состоит в том, что проституция может осуществляться с перерывами. Некоторые люди предпочитают использовать приложения для знакомств, чтобы делать это время от времени", - передает журналистка.

"Интернет позволяет соблюдать тайну и, прежде всего, предоставляет ощущение анонимности", - отмечает исследователь, который провел много интервью с мужчинами, занимающимися проституцией.

По словам Венсана Рубио, "интернет дает ощущение защищенности: вы не на публике, вам просто нужно быть дома за компьютером. В один клик вы сталкиваетесь с множеством объявлений".

Исследователь, недавно работавший над темой гомосексуальных клиентов, поясняет, что чем человек "старше на рынке знакомств", тем сложнее ему кого-то найти: "Некоторые в конечном итоге предпочитают заплатить".

"В отличие от уличной проституции, интернет-клиент может легко выбрать человека, которому он хочет заплатить в обмен на сексуальные отношения. Он также знает, какие услуги практикуются, как указывает 22-летний Гюстав: "На улице все одинаковые, даже если предлагаемые услуги разные. В то время как в интернете есть и фотографии, и методы, которые описаны в объявлении. Клиент может напрямую выбрать то, что его интересует".

"Никакой системы европейского сотрудничества в борьбе против сводничества формально не существует. Для некоторых международных сетей только Интерпол может разрешить обмен информацией между полицейскими службами", - говорится в статье. "Понятно, что с интернетом нам приходится еще труднее, - признается Давид-Оливье Реверди, заместитель секретаря национального альянса полиции. - Это занимает намного больше времени".

"Полицейский признает, что наказание клиентов, предусмотренное законом 2016 года, является "техническим приемом, который мало используется. Мы не собираемся охотиться на парней, которые платят проституткам, у нас есть другие дела. Что важно, так это торговля людьми, долговые обязательства, сводничество".