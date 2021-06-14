Путин купил себе чемпионат Европы?

"После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.

"19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро. Именно во столько обошлась китайской компании Hisense спонсорская поддержка чемпионата Европы во Франции в 2016 году", - говорится в публикации.

"Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".

"По мнению украинской активистки по борьбе с коррупцией Анны Гопко, это не случайно. По ее словам, сделка между УЕФА и путинским государственным концерном "Газпром" показывает, "как авторитарные режимы дискредитируют различные организации посредством стратегической коррупции", - передает издание.

"Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".

"Андрей Мельник, посол Украины в Германии, считает, что это не совпадение. Он сказал в разговоре с Bild: "Тот факт, что УЕФА удовлетворил российскую жалобу на наши футболки для чемпионата Европы всего через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между европейской футбольной ассоциацией и российским государственным концерном "Газпром", более чем подозрителен".

"Президент Путин, по мнению посла Мельника, "снова использует "Газпром" в качестве инструмента гибридной войны с целью расколоть Европу", - передает Bild.