Россия: "Совсем задохнемся с этим Евро"

"Спустя год после окончания действия строгих ограничений в Москве вновь ужесточают антикоронавирусные меры. Число новых случаев заражения растет, недоверие к вакцинации велико - а чемпионат Европы может еще больше усугубить ситуацию", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом привел к тому, что в российской столице вновь введены ограничения. В выходные мэр Москвы Сергей Собянин распорядился сделать нерабочей неделю до следующего воскресенья. (...) Также ресторанам, барам и клубам не разрешено принимать гостей с 23 до 6 часов утра".

"По сравнению с западными ограничениями, меры Москвы не кажутся жесткими, - отмечает журналист Фридрих Шмидт, - однако для России они являются максимальными с момента окончания строгого двухмесячного локдауна ("режима самоизоляции") в июне 2020 года".

"Такие понятия, как "коэффициент заболеваемости" и "аэрозоли", вошедшие в повседневную лексику в других странах, в России практически не услышать. Тестирование проводят редко, даже в привилегированной Москве. (...) Об угрожающих мутациях вируса в России почти не говорят, и лишь неофициально ведутся разговоры о том, что резкий рост заболеваемости может объясняться распространением дельта-варианта коронавируса", - говорится в статье.

"В настоящее время из 14 тыс. койко-мест в московских больницах официально заняты 78%; как и в прошлом году, для лечения пациентов с коронавирусом здесь снова планируют предоставить тысячи дополнительных коек. Недавно Собянин снова агитировал людей делать прививки. Но в мае мэру пришлось признать, что, несмотря на бесплатную вакцинацию и такие "приманки", как сертификаты на покупки для пенсионеров, желающих пройти вакцинацию, доля привитых в Москве меньше, чем в любом другом европейском городе - в конце мая из более чем 12 млн москвичей прививку сделали только 1,5 млн человек, а в центрах вакцинации "никого нет".

"Российская кампания по вакцинации проходит с декабря, (...) но пока как минимум одну дозу вакцины получили менее 13% населения. Правила о ношении масок и перчаток в общественном транспорте и магазинах соблюдаются небрежно, контроль носит разовый характер, хотя теперь и должен быть ужесточен", - пишет издание.

"Широко распространенному преуменьшению значимости Covid-19 способствуют и официальные, сравнительно низкие данные о смертности; но, судя по избыточной смертности, официальную цифру, около 126 тыс. умерших от коронавируса, вероятно, следует умножить в шесть раз. Кроме того, аппарат власти регулярно заявляет, что Россия справляется с пандемией лучше, чем западные страны", - отмечает FAZ.

"Предполагаемые нарушения антикоронавирусных ограничений используются в качестве рычага для удержания оппозиционеров под домашним арестом, при этом проведение крупных мероприятий в интересах власть имущих - обычное дело. Об этом свидетельствуют Международный экономический форум, проведенный президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в начале месяца, а также семь матчей чемпионата Европы по футболу. В субботу вечером на городском стадионе "Газпром Арена" за поражением российской команды в матче против Бельгии со счетом 3:0 наблюдали тысячи болельщиков, в то время как СМИ сообщали об очередях у петербургских больниц", - указывает издание.

"Новостной портал "Фонтанка" привел слова медсестры одной из петербургских клиник, которая сама недавно заразилась коронавирусом. Она не прививалась, сказала женщина (представившись другим именем, ведь делать такие заявления запрещено): ее сомнения возросли в связи с тем, что с коронавирусом попадают в больницу и многие привитые люди. Таких случаев происходит много, но искать официальные данные об этом - без толку, - констатирует FAZ. - Медсестра с тревогой смотрит на футбольный праздник: "Совсем задохнемся с этим Евро", - говорит она".