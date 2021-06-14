Взлет и падение Бориса Ельцина: кремлевский властитель и театр громких фраз

"Ровно 30 лет назад Борис Ельцин был избран первым президентом России. Затем он похоронил Советский Союз, отдал экономику на разграбление олигархам и слишком много пил", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"На первый взгляд, выборы, состоявшиеся 12 июня 1991 года на территории нынешней России, не казались сенсационными. Тогда Россия еще была частью Советского Союза, будучи "Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой" (РСФСР)", - повествует журналист Уве Клуссманн.

"Только здесь выбирали президента - и впервые с 1917 года у граждан был выбор между кандидатами от разных партий. Борис Ельцин победил, набрав 57,3% голосов".

"Подъем Ельцина ознаменовал собой конец Советского Союза. (...) Возникала новая Россия. В конце 1980-х годов советская система находилась в состоянии свободного падения, - отмечает издание. - Коммунистическая партия была во многом дискредитирована. Рейтинг одобрения последнего генсека КПСС Михаила Горбачева к концу 1990 года составлял лишь около 20%. Он все больше напоминал короля Лира из шекспировской трагедии, который был вынужден отречься от престола и разделить свою империю".

"Ельцин позиционировал себя как борец за свободу и выступал против властной монополии коммунистической партии. При этом убежденным демократом он стал лишь незадолго до своего 60-летия, и затем в июле 1991 года вышел из КПСС, произведя впечатление на публику, - после того как строил карьеру в государственной партии в течение 30 лет".

"Я против любых привилегий", - категорично заявлял Ельцин и демонстративно ездил на общественном транспорте. "Мой вопрос совести - это вопрос социальной справедливости", - сказал он в интервью журналу "Театральная жизнь". Издание соответствовало содержанию интервью: ведь очень скоро стало очевидно, что проповеди Ельцина о справедливости были не более чем театром громких фраз", - пишет Der Spiegel.

"В 1990 году на французском телевидении он обвинил Горбачева в том, что тот живет в "царской роскоши", имея "четыре дачи", построенные "на деньги народа". В теледебатах ссыльный диссидент Александр Зиновьев возразил, что в каждом обществе есть иерархия и, соответственно, привилегии. Ельцин явно не понимает, в каком обществе он живет, сказал Зиновьев и дал мрачный прогноз: новые партии в советском обществе "станут политической мафией". А Ельцин "только усугубит болезнь".

"Вскоре после этого при Ельцине началась приватизация прежде государственной экономики, которую в народе также называли "прихватизацией" - хищническим присвоением. Под благозвучные слова о введении рыночной экономики Ельцин отдал на разграбление экономический потенциал крупнейшей в мире страны", - говорится в статье.

"Сработал эффект синергии государственных чиновников и будущих жуликов, включая функционеров Коммунистического союза молодежи. В результате образовалась узкая прослойка миллиардеров. На фоне неприличного богатства этих "олигархов" привилегии бывших партийных лидеров стали выглядеть смешно - ведь они лишь арендовали свои дачи у государства".

"Популярные лозунги Ельцина против "привилегий" оказались лишь завесой; за ней скрывался самый крупный передел богатства в истории России. Обещанная Ельциным "гарантированная защита населения от снижения уровня жизни" оказалась фикцией. С 1991 года Россия начала скатываться к социально неудержимому хищническому капитализму. (...) Нищие пенсионеры и бедствующие безработные в изношенной одежде населяли российские города в начале 1990-х годов".

"Это не способствовало укреплению мира и демократии. Вскоре Ельцин превратился в ненавистного персонажа. Не прошло и двух лет после его избрания, как в октябре 1993 года парламент, возглавляемый его заместителем Александром Руцким, по приказу Ельцина был обстрелян из танков. В декабре 1994 года Ельцин приказал своим войскам вторгнуться в мятежную Чеченскую республику на Северном Кавказе. В результате погибло около 80 тыс. человек".

"Ельцин добился своего переизбрания в июне 1996 года с помощью масштабной манипуляции государственными СМИ и фальсификации выборов. (...) Уже на выборах в июне 1991 года в Свердловской области, где он когда-то был лидером КП, Ельцин набрал подозрительные 84,8%. "Рисование" желательных результатов на выборах, зло, унаследованное от советской эпохи, оказалось упрямой привычкой бюрократической власти".

"Ельцин, противник бюрократии из бюрократического аппарата, мутировал из трибуна народа в актера, исполнявшего роль царя. При этом, как описывают люди из его окружения, он переживал глубокий внутренний разлад, и терял себя в алкоголизме. (...) На рубеже 1999-2000-х годов Ельцин с ослабленным здоровьем и будучи политически дискредитированным ушел в отставку".

"На Западе Ельцина, скончавшегося в 2007 году, долгое время считали безальтернативным. Он был "единственным, кто обладал физической и моральной силой, чтобы приняться за это почти немыслимое и рискованное дело", заявил канцлер Гельмут Коль в январе 1993 года, говоря о беспрецедентных системных изменениях в России. Немногим позже Коль, который демонстративно поддерживал с Ельциным "банную дружбу", заявил: "Любая мыслимая альтернатива, безусловно, означает шаг назад с последствиями негативного характера".

"Тем, что Ельцин смог продержаться у власти почти десять лет, в том числе с помощью кредитов Запада, он был обязан не столько своим избирателям, сколько политикам на Западе. Они боялись, что без него Россия может скатиться к хаосу, гражданской войне и диктатуре", - заключает Der Spiegel.