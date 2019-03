14 марта 2019 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Чтобы сделать Россию снова великой, Путин строит дороги и мосты "До прошлого года две отдаленные деревни в самой бедной республике России - Туве, недалеко от монгольской границы в далекой Сибири, на протяжении 4 из 12 месяцев были отрезаны от прямого доступа к цивилизации. В эти месяцы, когда из-за весенних оттепелей и медленного осеннего замерзания было невозможно пересечь широкую реку Енисей на пароме или по ледяной переправе, примерно 2000 живущих там человек иногда голодали. Если возникла неотложная медицинская ситуация, единственным вариантом была эвакуация на вертолете, - пишет журналист The Christian Science Monitor Фрэд Уэйр. - Но, согласно сообщениям в российской прессе, в прошлом году строительная бригада министерства обороны построила для них прочный мост, что положило конец исторической изоляции этих деревень и дало возможность жителям добираться до областного центра, Кызыла, примерно за полчаса в любое время года". По словам Чечека Таргана, заместителя председателя ранее отрезанного от цивилизации поселения Кара-Хаак, местные жители - на седьмом небе от счастья в связи с постройкой нового моста. "Это была наша мечта. Раньше у нас были проблемы с доставкой продовольствия в межсезонье; теперь мы едим свежий хлеб каждый день, - сказал он. - Жить стало определенно лучше". "Эта история является одной из многих подобных, которые можно найти в российских СМИ в последнее время, - говорится в статье. - Кажется, почти нет сомнений в том, что обширная программа обновления инфраструктуры, продвигаемая Владимиром Путиным, начинает выходить далеко за рамки туристических достопримечательностей, таких как Москва и Санкт-Петербург. "Некоторые экономисты подвергают критике эти планы, считая, что это выбрасывание денег - которых у России много в наши дни - на ветер без последовательной, долгосрочной экономической стратегии, - отмечает автор публикации. - Другие предупреждают, что это попахивает центральным планированием в советском духе и грозит неэффективными результатами, которые часто дает такая система. По словам третьих, какими бы амбициозными эти планы ни казались, они - всего лишь капля в море, учитывая огромные российские пространства и потребности рушащейся инфраструктуры". "Но немногие отрицают, что изменения действительно происходят и открывают новые возможности по всей стране", - пишет The Christian Science Monitor, указывая и на новый мост в Сибири, и на восстановление железнодорожного сообщения в Торжке, и на крупные проекты, о которых говорится в указах президента от мая 2018 года, варьирующиеся от строительства дорог, мостов и аэропортов, обновления городского жилищного фонда, новых газо- и нефтепроводов до крупных инвестиций в морской путь "Северный проход". Мост через Керченский пролив, которому было уделено много внимания - "это только один из более чем 20 впечатляюще длинных мостов, которые были построены в России в путинские годы", подчеркивается в публикации. "На дорогах, которые часто называют самой большой бедой России, в последние годы произошли значительные улучшения, в том числе количество скоростных дорог выросло в 6 раз. Российское правительство намерено инвестировать около 100 млрд долларов в то, чтобы помочь обширным регионам страны модернизировать свои дорожные сети до истечения срока полномочий Путина в 2024 году", - пишет газета. "Но как бы хорошо это не звучало, многие экономисты сомневаются в том, что все эти усилия приведут к общенациональному преобразованию, которое Путин объявил своей программой на следующие пять лет, - указывает автор публикации. - Владимир Квинт, один из ведущих экономических стратегов России, признает, что для того, чтобы изменить полученную в наследство с советских времен разрушающуюся инфраструктуру, требуются инвестиции. Но он говорит, что эти инвестиции проводятся без систематической оценки потребностей страны и вряд ли будут стимулировать экономический динамизм, который обещают официальные заявления. "Конечно, это полезные проекты, но инвестиции в инфраструктуру - это не просто устранение прошлых недостатков. Они должны быть о будущем, - говорит он. - Мы не знаем, насколько полезными будут все эти инвестиции, потому что не было проведено систематического исследования. Нам нужна стратегия, которая выявляет и определяет приоритеты потребностей экономического развития, координирует их с конкретными инфраструктурными проектами и выделяет необходимые ресурсы для их реализации. У нас есть много-много документов со словом "стратегия" в названиях, но реальной стратегии нет". "Другие утверждают, что полное сосредоточение внимания на инфраструктуре - это отвлекающий маневр. Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации и социальных движений в Москве, организации левого толка, отмечает, что главной экономической проблемой России является стремление Кремля к мерам жесткой неолиберальной экономии, направленным на сдерживание инфляции, сокращение государственного долга и сбалансирование государственного бюджета. Они были успешными, но привели к стагнации доходов, ухудшению социальных услуг и сворачиванию благ, которые когда-то имело население, таких как ранний возраст выхода на пенсию". "Правильный путь продвижения нашей экономики - это укрепление потребительского спроса и повышение уровня жизни населения, - говорит Григорьев. - Эти инфраструктурные проекты, новые трубопроводы и транспортные коридоры и т.п. преимущественно предназначены для повышения экспортного потенциала России в интересах крупного бизнеса. Россия по-прежнему является страной, которая, в основном, экспортирует сырье, нефть и газ. Такая форма развития лишь усилит эту зависимость. Сами эти проекты направляют деньги избранным большим строительным фирмам. Так что это экономия для большинства, новая инфраструктура для содействия интересам богатых". Однако, как подчеркивает издание, "опросы общественного мнения, похоже, свидетельствуют, что развитие инфраструктуры пользуется популярностью среди россиян (...). Два десятилетия правления Путина были ознаменованы попытками поддержать высокие рейтинги общественного одобрения, выполняя то, чего, по-видимому, хотят россияне, от стремительно растущего качества жизни в прошлом десятилетии до решительного противостояния западным санкциям и геополитического давления в последние годы и амбициозной программы инфраструктурного развития сегодня, говорит Ольга Крыштановская, один из ведущих российских политических социологов". "Такие крупные проекты, требующие такого большого финансирования, всегда имеют под собой множество причин, в том числе политических, экономических и социальных, - говорит она. - Но, конечно, наши власти хотят, чтобы у людей была лучшая работа, улучшенная окружающая обстановка более высокое качество жизни, хотя бы для того, чтобы они хранили спокойствие". Источник: The Christian Science Monitor