14 мая 2019 г. Эрик Шмитт и Джулиан Барнс | The New York Times Белый дом пересмотрел свои военные планы по Ирану, в которых слышится эхо Иракской войны "На встрече ведущих помощников президента Трампа по безопасности в прошлый четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в случае нападения Ирана на американские силы или ускорения работы над ядерным оружием, сообщили чиновники администрации", - передает The New York Times. "Изменения были запрошены сторонниками жесткой линии во главе с Джоном Болтоном, советником Трампа по национальной безопасности. Эти изменения не предполагают наземного вторжения в Иран, которое потребовало бы значительно большего количества войск", - добавляет издание. "Это развитие событий отражает влияние Болтона, одного из самых жестких в отношении Ирана ястребов в администрации, стремление которого к конфронтации с Тегераном было проигнорировано более десяти лет назад президентом Джорджем Бушем. Весьма сомнительно, что г-н Трамп, который предпринял усилия, чтобы вывести США из Афганистана и Сирии, в конечном итоге отправит так много американских сил обратно на Ближний Восток", - отмечается в публикации. "В администрации, - указывает The New York Times, - существуют резкие разногласия по поводу того, как реагировать на Иран в то время, когда усиливается напряженность в отношении ядерной политики Ирана и его намерений на Ближнем Востоке. Некоторые высокопоставленные американские официальные лица заявили, что эти планы, даже на самой предварительной стадии, показывают, насколько опасна угроза со стороны Ирана. Другие, которые призывают к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности, считают, что это тактика запугивания, чтобы предостеречь Иран от новой агрессии. Европейские союзники, встретившиеся в понедельник с госсекретарем Майком Помпео, заявили, что они обеспокоены тем, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном может выйти из-под контроля, возможно, по неосторожности". "Более полдесятка американских сотрудников национальной безопасности, которые были проинформированы о деталях обновленных планов, согласились обсудить их с The New York Times на условиях анонимности. Пресс-секретарь Шэнахэна и генерал Джозеф Ф. Данфорд-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, от комментариев отказались", - говорится в статье. "Размер вовлеченных сил шокировал тех, кто был проинформирован о них. Цифра 120 тыс. солдат приближается к численности американских войск, вторгшихся в Ирак в 2003 году, - подчеркивается в публикации. - Развертывание таких мощных воздушных, сухопутных и военно-морских сил предоставит Тегерану больше целей для нанесения удара и потенциально больше оснований для этого, рискуя втянуть США в затяжной конфликт. Это также могло бы обратить вспять годы, в течение которых США сокращали свои вооруженные силы на Ближнем Востоке, что началось с вывода войск из Ирака в 2011 году при президенте Бараке Обаме". "Но двое из американских чиновников национальной безопасности заявили, что объявленное Трампом в декабре сокращение американских войск в Сирии и сокращенное военно-морское присутствие в регионе, похоже, ободрили некоторых лидеров в Тегеране и убедили Корпус стражей исламской революции в том, что США не имеют желания к борьбе с Ираном". "(...) Часть обновленного плана, по-видимому, посвящена тому, какие военные действия могут предпринять Соединенные Штаты, если Иран возобновит производство ядерного топлива, которое было заморожено в соответствии с соглашением 2015 года. Администрации Трампа было бы трудно доказать, что Соединенные Штаты оказались перед неизбежной ядерной угрозй; в 2016 году Иран отправил 97% своего топлива из страны и в настоящее время не имеет достаточного количества для создания бомбы. Ситуация может измениться, если Иран возобновит обогащение урана. Но понадобится год или больше, чтобы собрать значительное количество материала, и больше, чтобы превратить его в оружие. Это дало бы, по крайней мере, теоретически, достаточно времени для того, чтобы Соединенные Штаты выработали ответные меры, такие как дальнейшее сокращение доходов от нефти, тайные действия или военные удары", - говорится в статье. Предыдущая версия военного плана Пентагона включала секретный подраздел с кодовым названием Nitro Zeus, где говорилось о кибероперации, в рамках которой предполагалось отключить от электричества крупные города Ирана, его энергосистему и вооруженные силы. Идея заключалась в том, чтобы использовать кибероружие для парализации Ирана в первые часы какого бы то ни было конфликта в надежде на то, что это избавит от необходимости сбрасывать бомбы или проводить традиционную атаку, сообщается в статье. "(...) Но даже кибератака, не говоря про сбрасывание бомбы, несет в себе значительный риск. Иран создал собственный крупный корпус, который успешно атаковал финансовые рынки в 2012 году, казино в Лас-Вегасе и ряд военных объектов. В январе представители американской разведки сообщили Конгрессу, что иранские хакеры в настоящее время считаются изощренными операторами, которые все в большей степени способны поражать цели США", - пишет газета. "С тех пор, как Болтон стал советником по национальной безопасности в апреле 2018 года, он активизировал политику администрации Трампа по изоляции и оказанию давления на Иран. Враждебность по отношению к иранским лидерам восходит, по крайней мере, к его дням в качестве чиновника в администрации Джорджа Буша. Позже, будучи частным лицом, Болтон призывал к военным ударам по Ирану, а также к смене режима", - говорится в публикации. Источник: The New York Times