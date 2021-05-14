Морское дно, новый театр войны

"(?) Подводники называют это "темным морем", подобно тому, как говорят о темной сети. У океана есть свои секреты и своя анонимность даже в большей степени, чем у глубин интернета. На дне моря возможно почти все, если вы способны туда проникнуть. Границы не контролируются. Глобальное регулирование слепо. Тем не менее, морское дно богато полезными ископаемыми, газом и нефтью, которые можно эксплуатировать. К тому же на дне океанических впадин в буквальном смысле покоятся кабели, поддерживающие мировые телекоммуникационные сети. Через них проходит более 95% данных, которыми все обмениваются. Логично, что вооруженные силы великих держав заинтересованы в контроле над этими территориями", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

"Недавно во французский стратегический словарь вошло новое понятие: "война на морском дне". "Глубоководная война" появилась в обновленном "Стратегическом обзоре", опубликованном в январе. Она не фигурировала в анализе проблем в 2017 году, - отмечает автор публикации. "Морское дно все больше становится полем для баланса сил", - читаем мы сегодня. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли также упомянула об этом на прошлой неделе в своей речи об изменениях, которые должны быть внесены в закон о военном планировании. "Мы собираемся инвестировать в новую область, которую представляют собой океанские впадины, приобретая первые подводные возможности, которые предоставят разведывательные и боевые дроны" - пообещала она. (?)

"В "войне на морском дне" нет ничего нового, она восходит к Первой мировой войне: одним из первых действий англичан стало перерезание немецких телеграфных кабелей", - вспоминает один старший офицер. "Что меняется сегодня, так это гигантская пропускная способность кабелей. Вся наша цифровая жизнь зависит от них", - продолжает он. Между Европой и Соединенными Штатами существует дюжина очень важных кабелей. "Эта область находится под угрозой? Да ", - уверяет моряк. Россия или Китай менее уязвимы: они разработали континентальные подходы к своим сетям", - передает Le Figaro.

"В генеральном штабе с легкостью предполагают, что будущие конфликты будут разыгрываться в морских глубинах, а также в киберпространстве или внеатмосферном пространстве. "Это совершенно правдоподобно, - говорят они. - Атаку на морском дне еще труднее кому-то приписать, чем в космосе ".

"Есть осознание того, что морское пространство не ограничивается торговыми маршрутами и рыболовными районами, - поясняет капитан Брюно, отвечающий за программу Chof, гидрографические и океанические возможности будущего. Она объединит все модули подводной войны. "Если мы хотим освоить воздушное и морское пространство, мы должны расширить диапазон наших перспектив до дна океана", - сказал он.

"(?) Кто развивает такие мощности? "Практически все те, кто имеет влияние, - продолжает он. - Все страны, создавшие подводные силы, сталкиваются с проблемой больших глубин. Встает вопрос о подводных спасательных работах. Помимо людей, там могут находиться предметы, которые вы не хотите оставлять на дне моря или которые вы хотите украсть", - говорит он. Соединенные Штаты успешно подняли с морского дна советскую атомную подводную лодку в 1980-х годах", - указывает журналист.

"(?) Одно дело - плавать на большой глубине. Другое ? заниматься шпионажем и вмешательством. Российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь" сильно заинтриговало западные генеральные штабы. Судно неоднократно замечали на трассах подводных коммуникационных кабелей. У него есть возможности для подводного вмешательства. "А может "Янтарь" размешает устройства с целью повредить кабели? Или мины, которые можно привести в действие удаленно?"- задается вопросом Жан-Люк Вюйемен из OINIS (Orange International Networks Infrastructures and Services), дочерней компании Orange, отвечающей за стратегию кабельной инфраструктуры. "Мы ничего не нашли", - отвечает он, но не исключает никаких гипотез.

"(?) Кабели уязвимы и для другой угрозы - перехвата. В ходе своей шпионской деятельности, раскрытой, в частности, Эдвардом Сноуденом, Агентство национальной безопасности США подключалось к подводному кабелю. Но глобальная угроза представляется ограниченной. "Я мало верю в перехват данных, хотя технически возможно скрутить волоконно-оптический кабель, не будучи обнаруженным", - уточняет Камилла Морель. Свою диссертацию исследовательница посвятила геополитике кабелей. Учитывая поток данных, было бы трудно хранить и анализировать перехваченную информацию в море, оставаясь незамеченным", - отмечается в статье.

"Технически подводные кабели могут играть и другую роль: по оптоволокну можно слушать морские глубины. Время прохождения света на самом деле зависит от окружающей его среды. Точная калибровка позволит обнаруживать любые движения под водой. На данный момент невозможно одновременно передавать информацию и прослушивать глубины", - указывает Барот.

"Идея прослушивания дна океана довольно давняя. Во времена холодной войны Соединенные Штаты разработали гидроакустическую противолодочную систему под названием "SOSUS". Эта программа модернизируется. И американцы больше не единственные, кто может работать на дне. Сообщается, что Китай и Россия также разрабатывают новые возможности подводных гидролокаторов посредством проектов Great Wall или Harmony в Арктике. "Если эти системы сработают, что трудно сказать, это усложнит маневр тем, кто захочет войти в эти пространства", - объясняет капитан корабля Эммануэль. Потеряв скрытность, подводные лодки потеряют неуязвимость. Вот почему так важно знать, что скрывается под водой", - комментирует журналист.

"(?) Глубоководная война еще не началась, но она готовится", - резюмирует Николя Барот.