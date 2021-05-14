На Украине олигарха, близкого к Владимиру Путину, подозревают в "государственной измене"

"Виктор Медведчук, влиятельный депутат и лидер пророссийской оппозиции, находится под прицелом Киева, настроенного бороться с российским влиянием в стране", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Киеве Фостина Венсан.

"(...) Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила во вторник, 11 мая, что два влиятельных украинских пророссийских депутата, Виктор Медведчук и Тарас Козак, формально "подозреваются в государственной измене", на фоне напряженных отношений и с Москвой после обострения российской военной эскалации у украинских границ в апреле", - говорится в статье.

"(...) 66-летний Виктор Медведчук - один из самых влиятельных людей в стране. Олигарх, состояние которого оценивается в 620 млн долларов (512 млн евро), является главой политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", крупнейшей оппозиционной группы в парламенте. Он также является близким другом Владимира Путина, который стал крестным отцом его дочери. Медведчук считается неофициальным представителем президента России на Украине, он регулярно обвиняет Киев в том, что тот "ничего не сделал" для прекращения войны с пророссийскими сепаратистами на Донбассе, тайно поддерживаемыми Москвой, и, как и Россия, выступает за федерализации страны", - указывает автор статьи.

"(...) По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), олигарх поделился секретной информацией с заместителем главы администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком. В частности, его обвиняют в том, что он сообщил о местонахождении украинских войск в Донбассе, где они борются с сепаратистами", - пишет Le Monde.

"(...) Это абсурд, абсурд!" - защищался в четверг Виктор Медведчук, явившийся в прокуратуру, чтобы "ознакомиться" с материалами своего дела. Он изобличил "политические репрессии". "Я не собираюсь скрываться, я готов защищаться, потому что не чувствую себя виновным ", - добавил он.

"(...) Эти новые обвинения свидетельствуют о готовности Киева бороться с российским влиянием в бывшей советской республике. Они являются составной частью более широкой кампании, начатой тремя месяцами ранее против Виктора Медведчука, на которого уже наложены американские санкции с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины. В феврале Киев заморозил его финансовые активы и закрыл три пророссийских телеканала, которые формально принадлежали Тарасу Козаку, но фактически контролировались олигархом", - сообщает журналистка.

"(...) На Украине никто не ожидал, что протеже Владимира Путина может быть схвачен при президенте Владимире Зеленском. "Люди уже в течение многих лет задавались вопросом, почему он до сих пор не арестован, несмотря на многие подозрения, нависшие над ним. Но они очень удивились, что это происходит при Зеленском", - поясняет Питер Дикинсон, исследователь Атлантического совета в Киеве. Украинский президент, избранный в 2019 году, был убежден в возможности вести переговоры о мире в Донбассе посредством откровенного диалога с Россией и в начале своего мандата был настроен примирительно", - пишет Le Monde.

"Его стратегия и его риторика резко изменились, когда он понял, что ничего не добьется от Москвы, - отмечает журналистка. "Нападения на Медведчука начались именно в тот момент", - продолжает исследователь, опасающийся "взрывной" реакции президента России. "Каждое нападение на Медведчука - это нападение на Путина", - анализирует он. Месседж ясен: "Мы находимся в состоянии войны, и Россия - наш враг".

"(...) Кремль сказал, что "пристально следит" за этой ситуацией, чтобы убедиться в том, что за делом в отношении депутата не стоит какое-то "преследование по политическим мотивам", которое связано с попыткой "избавиться от политических конкурентов", всячески уверяя о нежелание вмешиваться во "внутренние дела другого государства". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский депутат не обращался к России за помощью или убежищем. Если Виктора Медведчука и Тараса Козака признают виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы", - резюмирует Фостина Венсан.