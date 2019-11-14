Конец лета реформ

"В Молдавии потерпело провал ориентированное на реформы правительство Майи Санду. Это не только трагично для измученной коррупцией страны, но и может привести к новой напряженности на внешней границе ЕС", - считает журналист немецкого издания Der Spiegel Кено Верзек.

"В июне в Республике Молдове впервые после развала СССР, произошедшего почти 30 лет назад, появилось правительство, действительно ориентированное на реформы. Оно было крайне необходимым, ведь страна является одной из беднейших в Европе и представляет собой в высшей степени хрупкое государство, истощенное коррупцией, организованной преступностью и массовой эмиграцией", - отмечает автор статьи.

Однако спустя пять месяцев эксперимент провалился: из-за споров о реформе юстиции правительству был вынесен вотум недоверия. "Некоторые воры из парламента испугались реформ, которые мы готовим", - заявила Санду.

"Альянс по "деолигархизации" был хрупким: в коалиции объединились антикоррупционный блок ACUM, к которому также относится партия Санду PAS, и социалисты из PSRM, близкие к президенту Игорю Додону. На международной арене неоднократно подчеркивалось геополитическое противоречие коалиции: прозападный союз ACUM против пророссийских социалистов. Однако речь в первую очередь идет о социокультурных различиях: ACUM представляет прежде всего молодых румыноговорящих избирателей, выступающих за сближение страны с ЕС. Социалистов, наоборот, поддерживает скорее старшее поколение и русскоговорящие меньшинства, составляющие около 25% населения", - говорится в статье.

"Досрочных выборов президент Додон хочет избежать до президентских выборов следующей осенью. ACUM исключил новую коалицию с социалистами, которые не хотят вступать в коалицию с Демократической партией Молдовы экс-олигарха Плахотнюка. Наиболее вероятным сценарием является назначение президентом временного премьера, правительство меньшинства которого поддержат демократы. Ценой этого станет окончание большинства реформ", - указывает издание.

"Это не только трагично для самой страны, но и опасно с точки зрения внешней политики, прежде всего для Евросоюза, - подчеркивает Верзек. - В последние годы Молдавия, будучи центром отмывания денег и организованной преступности, все больше становилась проблемой безопасности и стабильности на внешней границе ЕС".

"Частью проблемы безопасности является замороженный конфликт в Приднестровье: на узкой полосе на востоке Молдавии, отделившейся в 1991 году, размещены около 1,5 тыс. российских солдат. Кроме того, Россия содержит там, вблизи села Кобасна у границы с Украиной, один из крупнейших в Европе складов оружия, где хранится около 20 тыс. тонн оружия и боеприпасов, многие из которых транспортабельны, вероятно, лишь в ограниченной степени".

"В последнее время теплилась осторожная надежда на то, что Россия могла бы начать уничтожение этого оружия, что она обещает сделать уже многие годы, в том числе и потому, что положительным оказалось сотрудничество с США и ЕС в лишении власти олигарха Плахотнюка. Ликвидация склада стала бы началом долгосрочного окончания борьбы за Приднестровье. Однако если теперь, в связи с распадом "пророссийско-прозападной" коалиции, Россия, Европа и США снова встанут на путь геополитической конфронтации в своей политике в отношении Молдавии, подвижки в решении этого территориального конфликта также не предвидятся в скором времени", - считает автор статьи.

"После короткого лета реформ внешней границе Европейского Союза снова предстоят сложные, непредсказуемые времена", - заключает Der Spiegel.