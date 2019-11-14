Внешнеполитический паралич Германии

"Тщеславие Макрона, жажда власти Путина, слабость НАТО: Германия больше не может уклоняться от защиты собственных интересов", - считает журналист немецкого издания Die Zeit Йорг Лау.

За несколько дней до юбилея падения Берлинской стены столицу Германии посетил госсекретарь США Майк Помпео, "чтобы для разнообразия сказать немцам что-нибудь приятное - о "духе свободы" в 1989 году, о значении НАТО и о совместной борьбе Запада против авторитаризма".

"Каждый из присутствовавших в зале знал, что Дональд Трамп считает НАТО сборищем нахлебников, использующих Америку в своих интересах, - что особенно, по его мнению, касается немцев. Через месяц союз будет праздновать в Лондоне свое 70-летие. Так как намечается визит Дональда Трампа, среди союзников царит крайняя нервозность. Главный участник одновременно является опаснейшим противником самого могущественного военного альянса в мире", - отмечает издание.

"Ситуация для немецкой внешней политики этой осенью резко обострилась. Трамп бросает на произвол судьбы курдов и тем самым сеет сомнения в надежности Америки для других партнеров. Путин поворачивает ход войны в Сирии в пользу себя и своего подопечного Асада. Эрдоган грозит европейским критикам его вторжения новой волной беженцев и ядерным вооружением Турции".

"Это подходящий момент мобилизовать политическую фантазию и по-новому определить роль Германии в мире, - считает автор статьи. - США как держава, прежде определявшая миропорядок, отступают и становятся источником неопределенности. Россия провозглашает себя посредником на Ближнем Востоке. Китай создает параллельный миропорядок в соответствии со своими собственными интересами. Евросоюз вместе с предстоящим выходом Великобритании потеряет стратегический вес".

"Ни одна другая страна не затрагивается этими тенденциями так сильно, как Германия: в политике безопасности она зависит от США, в энергетической политике она тесно связана с Россией, в торговой политике зависит от Китая и одновременно является последним гарантом ЕС. Однако политических дебатов на уровне этих проблем не происходит. Почему?", - задается вопросом издание.

По мнению иностранного дипломата, пожелавшего остаться анонимным, это связано с тем, что в настоящий момент Германия переживает двойной переходный период: Ангела Меркель больше не может и, очевидно, не хочет проявлять инициативу. "Внутриполитическое ожидание смены власти совпадает с внешнеполитическим переходным периодом, в котором разваливается порядок, ориентированный на Америку, и не предвидится новый. (...) От двойного стресса внутренне - и внешнеполитической неопределенности Германия спасается своего рода рефлексом мнимой смерти", - передает издание.

В своем интервью британской газете The Economist Эммануэль Макрон выразил волнения, которые не дают покоя и немецким политикам. "Европа, по его словам, грозит исчезнуть в геополитическом смысле и "потерять контроль над собственной судьбой". Европейцам необходимо вернуть свой "военный суверенитет". По мнению Макрона, Европа слишком зависима от США, слишком податлива в отношениях с Китаем, слишком пассивна в своей российской политике".

"То, что Германии и Франции необходимо развивать "военный суверенитет", звучит убедительно, - комментирует Лау. - Однако с немецкой точки зрения, в этом есть одна загвоздка: если рассматривать европейскую оборону как замену НАТО (а не как дополнение к НАТО), она может ускорить исчезновение союза. Для Трампа это стало бы прямо-таки поводом вывести США из альянса. А что при таком сценарии станет с Польшей и Прибалтикой, которые не считают Западную Европу способной в одиночку защитить их от российской агрессии? Они продолжат примыкать к американцам в двустороннем порядке и тем самым раскалывать Европу на разные зоны безопасности? В интересах Германии любой ценой избежать этой фрагментации. Бундесвер мог бы продолжить расширять свое присутствие в Восточной Европе в рамках НАТО. Это показало бы, что в необходимость НАТО по-прежнему верят, и успокоило бы восточных соседей, задающихся после аннексии Крыма вопросом о том, не станут ли они следующей жертвой".

"Политика Германии в отношении России топчется на одном месте, - подчеркивает автор статьи. - Ее противоречивую комбинацию из санкций и трубопроводов не понимает более никто. Насколько умной является привязка немецкого газоснабжения к Владимиру Путину путем еще одного трубопровода через Балтийское море? "Северный поток-2" идет в обход Украины как транзитной страны для российского газа и лишает жизненно необходимых транзитных пошлин именно страну, поддерживающую Запад в борьбе с российской агрессией. (...) Как метко отмечает политолог Херфрид Мюнклер, влияние Путина сильнее всего там, где отсутствует порядок в отношениях. Он извлекает выгоду из разрушения порядка".

Правительство Германии, продолжает издание, также готово использовать ключевую технологию будущих десятилетий - передачу данных по новому стандарту 5G - с помощью оборудования китайской компании Huawei, что, по мнению Макрона, является наивным. Пекин ведет масштабную слежку за собственными гражданами. Создание инфраструктуры будущего, считает французский президент, является вопросом европейского суверенитета. "Безопасность данных - это основа любой политики безопасности будущего, поэтому необходимо отказаться от Huawei и развивать европейскую альтернативу. Это также в интересах Германии", - говорится в статье.

"Все эти вопросы объединяет одно: они касаются стратегии, порядка, суверенитета. Язык геополитики возвращается. На прошлых выходных новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе необходимо научиться говорить на "языке силы". Звучит воинственно, но речь вовсе не идет только об армии. Различные виды власти - экономическая, политическая, культурная и военная власть - неравномерно распределены в Европе. Это слабость, так как они обусловливают друг друга".

Ранее, пишет Лау, внешнеполитическая идентичность ФРГ формировалась в дебатах. В сегодняшнем правительстве Германии все наоборот: "над теми вопросами обороны, европейской политики и политики в отношении России, где отсутствует консенсус, работа не ведется вовсе, из страха перед разногласиями. В этом, - заключает журналист, - и состоит суть сегодняшнего внешнеполитического паралича".