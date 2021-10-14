Российский мультсериал покоряет мир

"Российский мультфильм "Маша и Медведь" - один из самых больших экспортных успехов России. В 2019 году один из эпизодов мультфильма попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сюжет серий, которые длятся чуть меньше 7 минут, почти всегда одинаков: Маша приходит в гости к своему другу, добродушному бывшему цирковому медведю, в его дом в лесу и, без всякого злого умысла, начинает дурачиться, доводя его до нервного срыва", - повествует журналистка Катарина Вагнер, отмечая, что попавший в Книгу рекордов Гиннеса эпизод "Маша плюс каша" на сегодняшний день набрал на YouTube более 4 млрд просмотров.

"В забавной паре ребенка и животного отношения между родителями и детьми можно показать гораздо лучше, чем в образах ребенка и взрослого, сказал продюсер сериала Дмитрий Ловейко в разговоре с FAZ. Родители узнают себя в медведе, дети - в Маше, которая "гиперактивна и эгоцентрична", просто "обычный ребенок, с хорошими и плохими качествами".

"Ловейко видит в этом одну из причин мирового успеха сериала, который был переведен на 43 языка и регулярно занимает одно из первых мест в рейтингах самых популярных детских передач, наряду с мультфильмами "Свинка Пеппа" и "Щенячий патруль". Но, по словам Ловейко, свою роль играет и технология 3D, в которой особое внимание уделяется деталям - мех медведя выглядит мягким, а самовар сияет золотом, - а также музыкальность, основанная на традициях советских мультипликационных фильмов".

"То, что сериал пользуется успехом и в России, в какой-то степени неожиданно, - отмечает издание. - Ведь озорная, дерзкая и нахальная Маша, которая не слушается Медведя, пачкается и попадает в опасные ситуации, далека от идеала послушного, воспитанного ребенка, который все еще поддерживается значительной частью российского общества, особенно в отношении девочек".

"(...) В 2018 году в статье британской газеты The Times сериал обвинили в том, что он является частью российской пропаганды. В публикации процитировали политолога, который назвал Машу "путинской": как и российский президент, она, по его словам, постоянно выступает на ринге выше своего весовой категории. В то время Кремль с удовольствием воспользовался этим, утверждая, что британская пресса обеспокоена тем, что медведь настолько милый, что может заставить британских детей перестать ненавидеть Россию", - говорится в статье.

"На самом деле, сериал является не только одним из немногих успешных экспортных товаров, помимо сырья и оружия, - он также транслирует и положительный образ России. Авторы с самоиронией играют с клише, но заботятся и о том, чтобы их шутки были понятны и в других странах. Так, один из самых больших фан-клубов Маши находится в мусульманской Индонезии. Возможно, это связано с тем, что она носит традиционное старомодное платье с фартуком и головной платок, говорит Ловейко, а это больше подходит к индонезийской культуре, чем, например, "Барби".

"Германия также входит в десятку первых из примерно 150 стран, в которых представлен сериал. (...) Еще больше поклонников у Маши в Бразилии, Мексике и Италии; в Бергамо был построен огромный парк развлечений в честь Маши".

"Успех Маши открыл двери и для других российских производителей мультфильмов за рубежом, говорит Ловейко. Раньше там почти никто не интересовался Россией, но теперь покупатели сразу обращают внимание, когда речь заходит о новом российском проекте. Среди конкурентов студии "Анимаккорд" на мировом рынке - мультфильм "Фиксики", анимационный сериал о маленьких существах, ремонтирующих сломанную бытовую технику. По данным петербургского анимационного холдинга, выпускающего мультсериал, его показывают в 90 странах мира. Или "Три кота", мультсериал о трех котятах, которые в каждой серии решают повседневные проблемы".

"Российское государство тоже открыло для себя потенциал рынка детской анимации и уже несколько лет инвестирует в него крупные суммы. С тех пор количество студий увеличилось. Но эта отрасль, как и многие другие в России, страдает от нехватки профессионалов, в частности сценаристов и специалистов по эффектам", - указывает издание.

"В оптимистичных настроениях хочет участвовать и государственная студия по производству мультфильмов "Союзмультфильм", выпускавшая в советское время легендарные мультфильмы и мультсериалы. В России эти классические мультфильмы, почти не известные на Западе, по-прежнему глубоко любимы, на них выросли и современные мультипликаторы. С потрясениями девяностых годов "Союзмультфильм" оказался на грани банкротства и потери всякой значимости. Сегодня студия хочет переиздать популярные мультсериалы, например, истории из "Простоквашино" о мальчике, который живет с собакой и кошкой на даче, в более современной форме", - пишет Frankfurter Allgemeine.