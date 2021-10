14 октября 2021 г. Донна Ли | The Guardian Земля может пережить смерть Солнца, утверждают ученые "Планета размером с Юпитер была обнаружена на орбите звезды-белого карлика на Млечном Пути, что дает ключ к разгадке того, что произойдет в нашей солнечной системе, когда Солнце в конце концов умрет", - передает The Guardian. "Международная группа астрономов наблюдала явление, которое возникает, когда у звезды заканчивается ядерное топливо для сгорания, и она умирает. Далекая планета, газовый гигант с массой в 1,4 раза больше Юпитера, смогла пережить смерть своей материнской звезды, - говорится в статье. - Ученые указывают, что это открытие согласуется с предыдущими расчетами, согласно которым более половины белых карликов могут иметь похожие планеты-гиганты, вращающиеся вокруг них. Хотя это явление предсказывалось, раньше его никто не наблюдал". "Мы прогнозируем, что эта планета находится на расстоянии [от белого карлика] в 2,5-6 раз больше расстояния от Солнца до Земли, то есть аналогично расстоянию до Юпитера", - заявил первый автор исследования Джошуа Блэкман. "По словам Блэкмана, это открытие проливает свет на то, что произойдет, когда на Солнце закончится топливо. "Мы впервые обнаружили... систему, которая напоминает то, что, как мы ожидаем, произойти с нашей Солнечной системой через 5 или 6 млрд лет", - заявил он. "Ожидается, что через 5 млрд лет Солнце расширится, превратившись в так называемого красного гиганта. "В процессе превращения Солнца в красного гиганта оно, вероятно, уничтожит внутренние планеты... вероятно, Меркурий и Венера будут уничтожены", - подчеркнул Блэкман. Земля может пережить это событие, но станет непригодной для жизни, - пишет The Guardian. - Как только на Солнце полностью закончится топливо, оно сократится до (...) белого карлика. Темия Нанаяккара, астроном из Технологического университета Суинберна, который не участвовал в исследовании, сказал, что открытие заставляет предположить, что внешние газовые планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, могут пережить смерть Солнца". "Это исключает прошлые теории... согласно которым вокруг белых карликов не может быть планет", - подчеркнул Нанаяккара. "Размер звезды определяет, во что она в конечном итоге превратится: более крупные и тяжелые звезды могут превратиться в черные дыры или нейтронные звезды. По словам Блэкмана, в Млечном Пути около 95% всех звезд в конечном итоге станут белыми карликами. "Но пока Вселенная еще недостаточно стара, чтобы это произошло", - говорит он. "Белые карлики излучают только слабый свет, что делает их наблюдение с наземных телескопов практически невозможным. Вместо этого команда ученых нашла мертвую звезду, используя технику, известную как гравитационное микролинзирование, когда свет от далекой планеты - газового гиганта размером с Юпитер - искривляется гравитацией более близкой звезды - в данном случае белого карлика. (...) Исследование было опубликовано в журнале Nature", - заключает газета. Источник: The Guardian