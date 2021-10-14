Темные круги под глазами стали новейшей модной тенденцией в макияже - и людям это нравится

"Темные круги под глазами теперь, очевидно, являются не только символом недосыпа - но также признаком модности. Согласно трендам в TikTok, использование макияжа для создания иллюзии кругов под глазами - это новейшая тенденция в мейкапе", - сообщает Yahoo! News.

"Несколько месяцев назад инфлюенсерша и модель Сара Карстенс поделилась в TikTok ставшим вскоре вирусным видеоклипом, где она с помощью макияжа делает более свои круги под глазами боле темными. С тех пор искусственные темные круги и макияж под глазами становятся все более популярными - и тиктокерам это нравится", - говорится в статье.

"Итак, вы говорите мне, что мой самый большой комплекс, который я пыталась скрывать годами, теперь считается привлекательным? Я просто - я счастлива", - прокомментировала видео одна тиктокерша. "У меня ужасные мешки под глазами. Я всегда чувствовала себя неуверенно из-за них. Если люди превратят их в тренд, я буду польщена, обижаться не буду", - пишет другая. "Да! Сделайте мешки под глазами нормальным явлением", - добавляет третья. "Круги под глазами сейчас в моде? Настало мое время!" - добавляет еще один пользователь.

"Только что узнала, что люди в TikTok используют косметику, чтобы нарисовать себе мешки под глазами ... Наконец, тренды работают в мою пользу", - написала в Twitter еще одна девушка.

"Как Карстенс рассказала в интервью TODAY, она задала этот тренд, потому что круги под глазами были тем, с чем она боролась в течение многих лет. "Они у меня обусловлены генетически, и они всегда были очень ярко выраженными. Первым, что я попробовала в макияже, был консилер. Позже я поняла, что в этом нет ничего постыдного, и в действительности они могут выглядеть довольно круто, поэтому я решила принять их и включить их в несколько моих мейкап-луков", - сказала она, добавив, что надеется, что этот тренд будет набирать обороты и, в конечном итоге, приведет к тому, что круги под глазами станут считаться нормальным явлением".

"Многие люди боролись или все еще борются со своими темными мешками / кругами под глазами, а теперь мы, наконец, видим в них эстетику и красоту", - указала она.

"Экстравагантные мешки под глазами: как крайнее истощение стало самым популярным явлением в этом году". Под таким заголовком британское издание The Guardian публикует свою статью, посвященную новом тренду.

"Знаменитости на Met Gala могут украшать свои фальшивые темные круги драгоценностями. Что касается остальных, то для них свое дело сделает напряженный график работы и ужасно долгие ночные бдения", - саркастически замечает газета.

"Как считают многие, начало этой тенденции дала тиктокерша по имени @saracarstens. Несколько месяцев назад она опубликовала видео, в котором размазала макияж под глазами, чтобы имитировать темные круги, которые обычно ожидаешь увидеть только у очень уставшего или нездорового человека. (....) Очевидно, она делала это с целью смириться со своими темными кругами, которые раньше столько лет пыталась скрыть".

Теперь же эту тенденцию усилили, и в мире высокой моды вы то и дело встречаете людей, которые украшают свои мешки под глазами драгоценностями, говорится в статье. "(...) На Met Gala с кристаллами вокруг глаз были замечены такие модели, как Элла Эмхофф. И даже Бен Платт наклеил по одному кристаллу под каждый глаз", - пишет издание. (...)