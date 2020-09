14 сентября 2020 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal После недель давления в Белоруссии протестующие и Лукашенко оказались в опасном тупике "Более 100 тыс. человек вышли на улицы Минска, столицы Белоруссии, что спровоцировало демонстрацию силы и массовые задержания спецназовцами в воскресенье во время одной из крупнейших в череде демонстраций, направленных на оказание давления на президента Александра Лукашенко", - передает The Wall Street Journal. В течение месяца, прошедшего после выборов, "(...) протестующие доказали свою стойкость, и воскресные демонстрации были одними из самых энергичных, но протесты не заставили Лукашенко уступить власть и назначить новые выборы", говорится в статье. "Вместо этого, поскольку ни одна из сторон не одержала новых побед, обе оказались в тупике, который может вылиться в насилие и увеличить вероятность того, что Россия сможет вмешаться для поддержания порядка", - предполагает издание. "Из восстаний, сотрясавших страны бывшего Советского Союза на протяжении десятилетий, лишь немногие были столь же масштабными, как демонстрации в Минске в течение последнего месяца. Однако президент, который аккумулировал огромную власть в Белоруссии за 26 лет в качестве лидера, и его службы безопасности работали над тем, чтобы сдерживать лидеров оппозиции и их сторонников с помощью насилия, задержаний и принудительного изгнания. Хотя протесты не утихли, в результате между двумя сторонами возникла непростая и потенциально опасная тупиковая ситуация", - пишет газета. "Мы видим общество, охваченное восстанием, и режим, который держится на месте - это противостояние очень опасно и может быть довольно живучим, - считает Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир. - Настоящего лидерства не существует, поэтому есть реальный риск того, что некоторые протесты могут выйти из-под контроля". "В воскресенье люди промаршировали по широким магистралям в центре Минска и в какой-то момент направились к резиденции Лукашенко, прежде чем их остановила полиция, что привело к напряженному противостоянию, согласно аккаунтам активистов в Twitter. Очевидцы сообщили агентству "Интерфакс", что на мероприятии присутствовало более 150 тысяч человек. МВД Белоруссии сообщило, что к вечеру было задержано 400 человек". (...) "За день до встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где белорусский президент будет стремиться показать, что он держит ситуацию под контролем, силы безопасности оцепили общественные места в центре Минска колючей проволокой и усилили присутствие ОМОНа. "Лукашенко пытается улучшить свои переговорные позиции перед переговорами в Сочи, которые будут очень тяжелыми для него, - предположил Арсен Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований в Минске, добавив, что Лукашенко опасается, что Кремль может раздумывать о том, чтобы поддержать контролируемый переход власти в Белоруссии". "Демонстрации в течение нескольких недель после выборов были спокойными и в основном ненасильственными, сосредоточенными на новых выборах, а не на свержении Лукашенко, - констатирует газета. - До сих пор Лукашенко был непоколебим. Находясь у власти более трех десятилетий, он построил структуру власти, которая вращается вокруг него лично, изгоняя или заключая в тюрьму противников и создавая аппарат безопасности, который следит как за союзниками, так и за соперниками на предмет признаков нелояльности". "Все должности, все те, кто находится в ветвях власти, выбираются Лукашенко, и именно поэтому они готовы пойти ко дну вместе с ним, - говорит Валерий Карбалевич, политолог и биограф Лукашенко. - Протесты пока не привели к расколу в белорусской элите, и именно по этой причине они пока не увенчались успехом". Аналитики подчеркивают, что отчасти стойкость Лукашенко и его балансирование перед лицом протестов коренится в его тесных, хотя и проблемных, связях с Москвой. Степень, до которой Путин готов вмешаться, неясна, но белорусский лидер стремится показать окружающим, что у него все еще есть влиятельные друзья в Москве. (...) По мнению внешнеполитических экспертов и белорусских аналитиков, траектория Белоруссии может существенно отличаться от того, что происходило на Украине, в Грузии и в Восточной Европе. (...) Хватка власти Лукашенко гораздо крепче, чем у его бывшего украинского коллеги Виктора Януковича. С момента прихода к власти в 1994 году Лукашенко предотвращал появление соперников, ротируя государственных чиновников и используя свои разветвленные службы безопасности для сбора компрометирующей информации о них на случай, если они когда-либо станут угрозой, указал Карбалевич". "Даже сейчас есть вопросы по поводу доверия Лукашенко своим службам безопасности. После выборов 9 августа он сменил генерального прокурора, а также главу своего агентства государственной безопасности, которое до сих пор носит советское название КГБ, на сторонников жесткой линии, которые, вероятно, будут выполнять приказы, отметил Карбалевич". "Это стандартный авторитарный сценарий, - полагает Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Белоруссии. - Вы не хотите, чтобы кто-то слишком долго наращивал то, что могло бы стать политической поддержкой, и вы не хотите, чтобы институты ориентировались на кого-либо, кроме абсолютного правителя". "Лукашенко также приложил немало усилий, чтобы сохранить лояльность своих сил безопасности, используя такие льготы, как дешевые ссуды, которые побуждают офицеров сохранять лояльность, говорит Карбалевич. Их сохраняющаяся лояльность является ключевым рычагом власти, а также напоминанием о его способности применять насилие против протестующих", - сообщается в статье. (...) "Как назвать ситуацию, в которой президент остается у власти почти полностью благодаря способности государства репрессировать? Название для этого - оккупация, - говорит Гулд-Дэвис.- И это то, на что белорусы открывают глаза". Источник: The Wall Street Journal