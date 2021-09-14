Что происходит в вашем теле, когда вы едите перед экраном

(...) "Обед, проглоченный за 18 минут, сидя на винтовом офисном стуле, ужин при просмотре пятого сезона сериала "Бумажный дом"... Стало обычным питаться с глазами, прикованными к экрану. Это американское наследие, считает Жерар Апфельдорфер, психиатр и психотерапевт, автор книги "Похудение начинается в голове"(издательство Odile Jacob): "Американизация мира и культурные события сегодня ведут к тому, что поесть - не более чем синоним выражения "заправиться топливом", - резюмирует врач. Для кого-то такой жест может показаться быстрым, практичным или приятным, однако он не останется без последствий для нашего благополучия и здоровья", - пишет Le Figaro.

(...) "Экраны - это увлекательные и завораживающие объекты. Захватывая внимание, они препятствуют осознанному приему пищи, то есть, мешают испытывать вкусовые ощущения. Таким образом, мы менее склонны к сытости и, следовательно, с большей вероятностью набираем вес", - объясняет психиатр Жерар Апфельдорфер.

"Чтобы понять этот процесс, необходимо вникнуть в механизм того, что называется "чувственно-специфическая сытость". "Во время приема пищи, чем больше мы едим, тем сильнее снижается наше восприятие удовольствия от еды. Проще говоря, первым кусочком вы наслаждаетесь сполна, а в конце вкус как будто притупляется и становится нечувствительным для удовольствия", что сигналит о чувстве сытости, сообщает Ольга Давиденко, преподаватель пищевого поведения в Институте современных наук и окружающей среды".

(...) "Прием пищи перед компьютером или телевизором также влияет на воспоминания о том, что с нами происходит в данный момент, а память как раз способствует чувству сытости. Когда мы оказываемся перед экраном, чувства оказываются подчиненными тому, что происходит там, а не сенсорному вкладу еды", - указывает автор статьи Юлия Мокдад.

(...) "Через несколько часов или даже несколько минут в мозгу остается лишь смутное воспоминание о еде, которое не позволяет ему оценить количество съеденной пищи, - добавляет Ольга Давиденко. - Это наблюдалось у пациентов с амнезией. Их накормили досыта, а через 20 минут снова предложили поесть. Не помня о то, что они недавно поели, они каждый раз могли есть снова".

"Следует также остерегаться просматриваемого контента. Будь то какая-то волнующая сцена, профессиональное электронное письмо или изображение насилия, эмоции играют роль в количестве съеденной еды, - отмечается в публикации. "Пища обладает бесспорными успокаивающими свойствами, - продолжает психиатр Жерар Апфельдорфер. - Когда наши органы чувств атакуют определенные эмоции, которые являются неуправляемыми, активируются защитные механизмы, заставляющие нас есть больше, чтобы противодействовать этому потрясению".

(...) "Диетолог-нутриционист Летиция Виллерваль категорична: процесс пищеварения начинается с глаз и носа. "Для хорошего пищеварения необходимо принимать пищу с помощью пяти органов чувств, - объясняет она. - Глядя на свою пищу и чувствуя ее запах, вы можете выделять слюну, которая сама содержит пищеварительные ферменты". Принимая пищу быстро, мы стремимся меньше пережевывать пищу, что блокирует секрецию этих ферментов. "Мы также сидим в более сгорбленном положении, что сжимает желудок и мешает его работе", - добавляет диетолог.

"Быстрая, чрезмерная, не остающаяся в памяти еда... Помимо увеличения веса, слишком частое питание перед экраном подвергает нас целому ряду аномалий, называемых "метаболическим синдромом", то есть гипертонии, избытку сахара в крови, падению уровня хорошего холестерина...", - указывает издание.

(...) "Под угрозой оказывается наше благополучие в целом. Психиатр Жерар Апфельдорфер напоминает: "Еда - одно из самых простых удовольствий, которые можно доставить себе, это способ позаботиться о себе, принять во внимание свое тело, понаблюдать за собой в процессе существования, возвратиться в ту жизнь, которой мы склонны пренебрегать".