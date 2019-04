15 апреля 2019 г. Максимилиан Кивель, Ларс Петерсен и Буркхард Уленбройх | Bild Бундесвер - армия старья? "Согласно опросу института изучения общественного мнения Emnid, проведенного по заказу Bild am Sonntag, 59% немцев считают, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен больше не способна обеспечить готовность армии к будущему, - сообщает немецкий таблоид Bild. - Лишь 23% опрошенных высказались в поддержку министра. Одновременно большинство респондентов считают, что необходимо действовать: 61% опрошенных придерживается мнения, что бундесвер должен получать больше денег, против выступают 28%". Из-за оборонного бюджета немецкое правительство то и дело попадает под прицел американского президента Дональда Трампа. "В целом Трамп прав, - отмечают журналисты Максимилиан Кивель, Ларс Петерсен и Буркхард Уленбройх, - ведь Германия обязалась повысить расходы на оборону до 2% от ВВП. (...) В настоящий момент на 2020 год запланировано повышение до 1,37%, а потом, согласно опросам, эта цифра опять упадет". "Согласно новому опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения YouGov, 41% немцев не помогли бы США в случае нападения России. Лишь 31% респондентов выступили за союзническую помощь. 54% американцев, наоборот, готовы нас защитить", - пишет издание. "В настоящий момент в опасных кризисных регионах находятся более 4 тыс. немецких солдат. Немецкие боевые самолеты участвуют в Эстонии в осуществляемом НАТО контроле за воздушным пространством Прибалтики. По информации Bild am Sonntag, с конца сентября 2018 года немецкие истребители типа Eurofighter идентифицировали, перехватили и сопроводили почти 60 самолетов российских вооруженных сил (в том числе бомбардировщиков и истребителей)", - говорится в статье. Однако, указывает издание, в бундесвере "годами экономят на персонале и военной технике". "Кроме того, в вопросе оснащения операции за рубежом имеют приоритетное значение, из-за отсутствия средств недостающую технику собирают по другим гарнизонам. При этом оборонный бюджет за последние 5 лет был увеличен с 32,4 млрд до 43,2 млрд евро. (...) Несмотря на это, боеготовность армии в последние годы составляла в среднем неизменные 70%. По данным издания Welt am Sonntag, в 2018 году из 53 боевых вертолетов типа Tiger в среднем в состоянии боеготовности находились только 11,6 машин, из 71 транспортных вертолетов типа NH90 - только 17,5 машин,из 71 транспортных вертолетов типа CH-53 - 15,9 машин", - указывают авторы статьи. "Американская армия стреляет пистолетами немецкого производителя Sig Sauer, французская армия делает ставку на автоматы HK 416, сделанные в Германии. В нашем бундесвере используется значительно более старое стрелковое оружие, - подчеркивает издание. - Израильтяне молятся на немецкие подводные лодки - немецкий флот в настоящий момент владеет только тремя пригодными к эксплуатации подводными лодками". Винтовки G36 сняты с вооружения в связи с проблемами с прицельным механизмом, и армия ждет нового оружия, однако поставка новых винтовок может затянуться с 2019 до 2020 года. "Решение о преемнике боевого самолета Tornado, эксплуатация которого становится все более дорогой, должно было быть принято еще в конце 2018 года, однако его покупка, к несчастью авиации, постоянно откладывается", - говорится в публикации. Процесс закупок остается для бундесвера проблематичным. "Пример: хотя в 1995 году во флоте знали, что в ближайшее время для разведки ему понадобятся корветы в качестве замены быстроходным катерам, внутренние споры о наилучших характеристиках корабля велись годами, так что соответствующие договоры с предприятиями были заключены только в 2001 году, а поставка состоялась в 2008 году - 13 лет спустя!", - отмечают журналисты. "Возможным решением является европейская армия с распределением производства между странами: немцы производят танки, французы - самолеты, итальянцы - корабли. Однако до принятия соответствующего политического решения еще далеко", - констатирует Bild. Источник: Bild