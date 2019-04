15 апреля 2019 г. Хелен Купер | The New York Times Военные учения в Арктике нацелены на противодействие России, но первая задача - это победить холод Москва предпринимает усилия, чтобы заявить свои претензии на арктическую территорию, где тают барьеры между Россией и Северной Америкой. Но для военных НАТО, защищающих ледяные пути, непосредственную угрозу представляют низкие температуры. "После завершения учений по выживанию при сильном морозе солдаты собрались вокруг рейнджера Дебби Икалюк, чтобы услышать неизбежный факт из жизни в Арктики: лед тает, несмотря на низкие температуры. А это значит, что русские идут, - пишет The New York Times. - Ее повествование о том, как она собственными глазами видела, как раскололся огромный айсберг - всего в нескольких футах от военной базы [в Резольюте] - был захватывающим. Когда тебе постоянно говорят, что тающая шапка арктического льда открывает Арктику, и исчезает то, что было раньше непроницаемым барьером между Северной Америкой и Россией - это одно дело. И совсем другое - видеть это воочию. Айсбергу потребовалось пять лет, чтобы растаять, но к 2018 году он исчез, его поглотило море, которое с каждым годом оттаивает все раньше. Это привело Россию прямо к порогу Канады, к проникновению в концепцию "Крепость Северная Америка", которая издавна утешала военных планировщиков по эту сторону Атлантического океана". "НАТО спешит наверстать упущенное, - пишет издание. - В прошлом месяце сотни военнослужащих из стран-членов НАТО и стран-партнеров, включая Францию, Норвегию, Финляндию и Швецию, присоединились к канадским солдатам, резервистам и рейнджерам для учений "Нанук-Нуналивут", которые отчасти направлены на то, чтобы помочь силам альянса соответствовать подготовленности России в условиях крайне холодного климата. (Соединенные Штаты направили своих наблюдателей, но участия в этом году не принимали)". "Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике", - указал Дилан Уайт, представитель Организации Североатлантического договора, ссылаясь на новый российский ледокольный флот, системы вооружений и радар. По его словам, западный военный альянс "внимательно следит за арктическим наращиванием сил со стороны России". "Фактически, Россия уже заявила о своих претензиях на Северный полюс и в 2007 году отправила две мини-подводные лодки для размещения титанового российского флага на морском дне, в двух с половиной милях под водой. (...) Корабли теперь успешно курсируют по Северо-Западному проходу в июле - что было неслыханно в 1845 году, когда сэр Джон Франклин, британский исследователь, попытался проплыть по нему и застрял во льдах около острова Кинг-Уильяма. Он и его команда из 129 человек расстались с жизнью", - говорится в статье. 20% ВВП России поступает из Арктики, будь то через добычу минералов или через морские судоходные пути. Если говорить о маневрировании в регионе, она значительно опережает Северную Америку; для сравнения, США получают из Арктики менее 1 % своего объема производства, указывает издание. "Летом судно компании Maersk, груженное российской рыбой, стало первым контейнеровозом, завершившим арктический морской маршрут, который по задумке Москвы должен стать частью арктической супермагистрали", - пишет The New York Times. "Также возросли и военные амбиции Москвы в Арктике, поскольку Россия пытается защитить территорию, на которую претендует", - отмечает газета, напоминая, что в прошлом месяце минобороны России отправило по новому арктическому морскому пути группу журналистов на военную базу на острове Котельный. "Россия также расширила свой флот ледокольных судов до более чем 40 (у США есть только два действующих судна) и вновь открыла военные базы в Арктике, которые были закрыты после окончания холодной войны, - отмечается в публикации. - Два месяца назад один из ведущих российских законодателей заявил государственному агентству новостей, что российский спецназ проходит учения по потенциальному конфликту в Арктике. На встрече во вторник на Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин обрисовал амбициозную программу, включающую новые порты и инфраструктуру, для дальнейшего укрепления позиций России в регионе. "Мы не видим в Арктике ни одной темы, которая требует внимания НАТО", - заявил на том же мероприятии министр иностранных дел России Сергей Лавров. В телефонном интервью министр обороны Канады Харджит Саджан ясно дал понять, что альянс не намерен уступать ледяные просторы. "Мы хотим, чтобы Россия знала, каковы наши возможности, - сказал Саджан. - Это помешает им совершать другие агрессивные вещи". Газета напоминает, что деревня Резольют, где расположена военная база, ставшая эпицентром учений "Нанук-Нуналивут", нацеленных на обучение военных выживанию в Арктике, известно среди эскимосов как "место, где не восходит солнце": они были принудительно переселены туда в 1953 году в рамках плана канадского правительства заявить о своих правах на землю на Крайнем Севере прежде, чем это сделает Москва. По словам подполковника Аарона Уильямса, командира 1-го батальона Королевского канадского полка, "самое важное, что он пытался донести до солдат во время учений, это то, что из двух враждующих сил в арктической войне та, которая имеет современное оружие, вероятно, представляет меньшую угрозу. Погода, по его словам, может положить конец всему: "Вы не можете сражаться там, где не можете выжить". В ежедневных расчетах следует обращать внимание на самые простые задачи, отмечает газета. "Сходить ночью в туалет означает, что, прежде чем выйти на лютый мороз, нужно надеть несколько слоев зимнего снаряжения, например, теплое белье, носки и одежду, а также балаклаву, толстовку и куртку". "Погода - главная тема разговоров, как будто это отдельное существо. Военные просыпаются и говорят о том, как холодно, и отправляются спать, думая о том, как холодно будет, когда они проснутся", - говорится в статье. "По меньшей мере 80 солдат, обследованных во время учений исследователем Венди Салливан-Квантес получили обморожение, в основном, рук, ног и ушей. Она объяснила эту проблему тяжелыми рукавицами, предоставленными канадскими военными, которые, хотя и были теплыми, не позволяли совершать ловкие движения. Солдаты, которым нужно было починить поврежденные снегоходы или даже разжечь огонь, должны были снимать их. "Многие люди тратят свои собственные деньги, чтобы купить более удобные рукавицы", - подчеркнула Салливан-Квантес. Источник: The New York Times