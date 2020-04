15 апреля 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times В России, охваченной пандемией, ширится давняя беда: пьянство "Доктор Азат Асадуллин, главный врач больницы в южно-центральной части России, пытается подготовиться к притоку пациентов. Он готов развернуть дополнительные койки и запасается лекарствами и дезинфицирующими средствами. Беда, к которой готовится доктор Асадуллин - это алкоголизм", - пишет The New York Times. "Опасения насчет увеличения злоупотребления алкоголем пандемия коронавируса посеяла во всем мире на фоне того, как люди, оказавшиеся взаперти и пребывающие в тревоге, обращаются к бутылке. В России, через две недели после частичной общенациональной блокировки, эти опасения становятся реальностью - накапливаются свидетельства того, что рост продаж алкоголя способствует росту бытового насилия", - отмечается в статье. "Пациенты суровы, раздражительны и агрессивны, - говорит доктор Асадуллин, описывая людей, которых он лечит во время пандемии. - После Нового года они более послушны и счастливы". "Уменьшение пристрастия страны к пьянству было одной из главных задач правительства в области общественного здравоохранения при президенте Владимире Путине, и самые последние официальные статистические данные показали, что россияне потребляют на одну треть меньше алкоголя в год, чем в 2003 году. Однако попойки, длящиеся днями, по-прежнему входят в привычку некоторых людей, особенно в праздничные дни. В конце марта, когда Путин объявил об общенациональной оплачиваемой выходной неделе с целью побороть распространение коронавируса, эта привычка вступила в силу. Продажи водки в России выросли на 65% в последнюю неделю марта по сравнению с месяцем ранее, по данным исследовательской фирмы GfK. Активисты по борьбе с бытовым насилием зафиксировали всплеск зарегистрированных инцидентов, особенно совершенных мужчинами в состоянии алкогольного опьянения", - констатирует издание. (...) "Некоторые люди восприняли эту выходную неделю так, как если бы это был продолжительный отпуск, - сказал в телефонном интервью губернатор Якутии Айсен Николаев. - К сожалению, это начало приводить к плохим последствиям". Чтобы избежать кризиса, Николаев на неделю запретил все продажи алкоголя в столице региона Якутске с населением около 300 тыс. человек и в нескольких других районах. Около десятка из 85 российских регионов - в основном сельских районов, которые борются со злоупотреблением психоактивными веществами - также ограничивают продажу алкоголя". (...) "Активисты по борьбе с алкоголизмом настаивают, что на период действия мер по социальному дистанцированию, принимаемых для борьбы с пандемией, во всей стране необходимо ограничить продажу алкоголя. До сих пор реакция была разрозненной, и активисты и некоторые врачи списывают ухудшение ситуации на плохое донесение информации со стороны правительства". (...) "Частично проблема заключается в распространенном в бывшем Советском Союзе ложном убеждении о том, что употребление водки может вылечивать или предотвращать заболевания", - пишет автор публикации Антон Трояновский, напоминая о соответствующих высказываниях главы Белоруссии Александра Лукашенко. (...) "По словам Султана Хамзаева, главы группы активистов "Трезвая Россия", его организация в течение двух недель пыталась заставить Министерство здравоохранения России публично заявить, что употребление алкоголя вредно для борьбы с вирусом", - пишет газета, напоминая, что только 6 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил по государственному телевидению, что попытка лечения алкоголем приведет к тому, что пациента с коронавирусом положат в больницу в состоянии, в котором его уже не смогут спасти. (...) "По словам врачей и чиновников по всей стране, возникшая в результате [самоизоляции] скука и беспокойство могут отбросить Россию назад в многолетней борьбе с алкоголизмом. "Крышка пока еще на месте, но вода в горшке уже закипает, - говорит доктор Алексей Казанцев, главный врач частного центра лечения наркомании в Москве, о злоупотреблении алкоголем, вызванном пандемией. - Пика в Москве еще не было". "Доктор Асадуллин, который работает в государственной больнице по лечению накрозависимости в Башкортостане, ожидает волну пациентов, сравнимую с той, которая обычно бывает во время продолжительного периода новогодних каникул в России в начале января. В то время как во время зимних каникул, как правило, начало запоям дают праздники, на этот раз это беспокойство, сказал он. А дезинфицирующие свойства алкоголя служат удобным оправданием. Один из пациентов, принятых в среду, так и сказал ему: "Я решил продезинфицировать себя алкоголем". "Возросшее употребление алкоголя угрожает усугубить российский кризис бытового насилия, который, по словам активистов, правительство давно игнорирует. Они говорят, что, хотя алкоголь сам по себе не является причиной насилия, он может спровоцировать или усилить его или его могут использовать в качестве оправдания. В Москве Мари Давтян, адвокат жертв бытового насилия, рассказала, что в последние две недели три разные женщины обратились в ее организацию с поразительно похожими историями: партнер потерял работу в результате пандемии, ушел в запой и стал проявлять насилие", - передает газета. "Марина Писклакова, управляющая кризисным центром "Анна" для жертв бытового насилия, сказала, что в марте ее организация получила 2537 звонков на горячую линию - примерно на 25% больше, чем в предыдущем месяце, причем наибольший объем пришелся на последнюю неделю марта. В одном случае на юге России, по ее словам, мужчина, который находился дома в связи с мерами по социальному дистанцированию, напился и избил свою беременную жену, которую затем пришлось доставить в отделение неотложной помощи. Писклакова отмечает, что ожидает ухудшения ситуации на фоне того, как станут очевидными экономические последствия пандемии. "После эпидемии у нас будет волна алкоголизма, а также волна насилия, потому что экономика пострадает, и многие люди сейчас теряют работу, - говорит она. - И это только начало". В написании статьи приняли участие Олег Мацнев и София Кишковски. Источник: The New York Times