15 апреля 2020 г. Рокси Диксон | The Washington Post Внутри Русского имперского движения, причисленного Госдепом США к числу иностранных террористических организаций "Когда Государственный департамент США причислил к числу террористических Русское имперское движение, российскую группу, поддерживающую идею превосходства белой расы, некоторые ее сторонники сочли это честью, едва ли не моментом "достижения зрелости". Для лидера Русского имперского движения Станислава Воробьева это было вдохновляюще. "Награда", - написал он в посте в соцсети. "Причисление к числу террористических организаций знаменует собой предупредительный американский удар в сторону относительной терпимости российских властей к РИД и связанной с ним операции по подготовке военизированных формирований около Санкт-Петербурга, - говорится в статье.- Но, несмотря на браваду Воробьева, причисление к террористическим организациям, вероятно, помешает действиям движения по установлению связей с крайне правыми группами в Соединенных Штатах и Европе, а также подорвет его усилия по привлечению иностранных ультранационалистов к поездкам в Россию для боевой подготовки". Это произошло "на фоне обеспокоенности ростом насилия со стороны ультраправых групп, и воинствующие российские ультранационалисты мечтают создать всемирное движение", указывает газета, добавляя, что одним из первых поздравивших движение, был Игорь Гиркин, бывший сотрудник российской разведки, обвиненный голландскими властями в убийстве в связи с крушением борта 17 Malaysian Airlines в 2014 году. В отношении Гиркина действуют санкции США и ЕС. Гиркин, который называет себя Игорем Стрелковым, (...) был командующим и министром обороны в украинском сепаратистском регионе Донецк". (...) "Русское имперское движение, которое описывает себя как русское православное монархическое движение, часто публикует антисемитские посты и посты, направленные против ЛГБТ, - утверждает газета. - Темы включают крах России в условиях некомпетентной и коррумпированной элиты и грядущее столкновение цивилизаций. Причисление РИД к террористическим организациям ознаменовало первый раз, когда Госдеп объявил террористической экстремистскую ультраправую организацию, что отражает растущую обеспокоенность по поводу насилия со стороны таких групп". The Washingtoт Post указывает, что Госдепартамент также причислил к террористам трех связанных с РИД лиц: Воробьева и его коллег Дениса Гариева и Николая Трущалова. "(...) Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что недостаточно знает о группе, чтобы выступать с комментариями", - констатирует издание. "Я бы сказал, что с 2015 года это Русское имперское движение представляет все большую угрозу для европейских обществ, - считает Антон Шеховцов, эксперт Венского университета по правому лагерю Европы. - Для западных обществ опасными могут быть многие вещи, но в то же время они могут быть полезными для Кремля, как РИД". Но, по его словам, российский президент Владимир Путин и Песков, вероятно, не обращают никакого внимания на маргинальную группу, такую как РИД. "Я не думаю, что Путин или Песков занимаются этими вопросами. Они не попадают на их радар, -пояснил он. - Они имеют дело с гораздо более важными вещами". "И все же интересы РИД иногда близко совпадали с интересами Кремля. Его участники сражались вместе с промосковскими сепаратистами на востоке Украины. Движение предлагает военизированную подготовку по ведению войны в городских условиях - например, такое обучение прошли два члена шведской неофашистской организации, которые были отправлены в тюрьму в 2017 году за осуществление взрывов", - отмечает газета. "РИД - это опасная экстремистская организация, которая занимается подготовкой сторонников идеи белого превосходства для участия в насилии как внутри, так и за пределами России", - говорится в заявлении калифорнийского Центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и контртерроризмом. В заявлении добавляется, что группа распространяла дезинформацию о COVID-19. (...) "Гариев, выпускник факультета истории, открыто проводит военизированный курс "Партизан" в заброшенных зданиях под Санкт-Петербургом, где участники учатся использовать тактику боевых действий, а также снайперские винтовки и автоматы Калашникова. Существует строгий запрет на алкоголь и мат", - пишет газета. "Меня включили в санкционный список, но я пока не знаю, какие в этом риски для меня. Понятия не имею. Поживем - увидим", - сказал Гариев в интервью. "Воробьев считает причисление РИД к числу террористических группировок связанным со стремлением президента Трампа переизбраться и его попытками увеличить свою поддержку. (...)"По словам Гариева, причисление РИД к числу террористических организаций стало "большим сюрпризом. Возможно, они решили включить наше движение в список террористических организаций, потому что мы принимали активное участие в событиях на Донбассе ", сказал он, имея в виду войну на востоке Украины. "Но главная причина внесения нас в список, на мой взгляд, заключается в нашей христианской позиции". Трущалов сообщил, что вышел из организации в прошлом году и отказался от дальнейших комментариев. "(...) До сих пор Воробьев мог свободно передвигаться по Европе в рамках усилий его организации по установлению связей с иностранными крайне правыми группами. В 2015 году он участвовал в конференции международных ультраправых групп в Санкт-Петербурге. В сентябре он посетил Северное движение сопротивления в Швеции, пожертвовав неизвестную сумму денег. Два месяца спустя он был на собрании правых экстремистов в Мадриде, - перечисляет газета. - В ноябре прошлого года он отправился в Вену на конгресс, организованный монархистским Black-Yellow Alliance (Черно-желтым альянсом) в Parkhotel Schönbrunn, восстановленном бывшем гостевом доме при дворце императора Франца Иосифа I, правителя Австро-Венгерской империи. РИД также зондировал почву в отношении американских организаций. Мэтью Хаймбах, организатор Unite the Right, встречался с с представителем РИД Станиславом Шевчуком в Вашингтоне и Геттисберге, штат Пенсильвания, в 2017 году. Джаред Тейлор, ведущий сайт American Renaissance, посетил конференцию в Санкт-Петербурге в 2015 году". "В 2014 году военизированное крыло РИД, Имперский легион, воевало на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Движение подготовило несколько сотен добровольцев для боев на востоке Украины. Один из участников, Александр Жучковский, руководил операцией по отправке поставок, включая радиоприемники, униформу, мобильные телефоны, беспилотники, бинокли и даже такие банальные вещи, как мыло, батарейки и зубную пасту для поддержки бойцов. В 2014 году он сообщил Der Spiegel, что он собрал около 485 тыс. долларов для этих усилий", - говорится в статье. (...) "Россия давно поддерживает крайне-правые организации в Европе, в том числе ультранационалистов в Словакии, Венгрии, Черногории и Боснии, в рамках стратегии Кремля, направленной на то, чтобы сеять раздор и нестабильность в Европе. В поисках голосов, поддерживающих политику Кремля, Россия также обхаживала более крупных крайне правых политиков в Европе, таких как француженка Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение". "Европейские ультранационалисты часто выражают восхищение Путиным, который считает себя достойной моделью традиционной российской мужественности, отвергая однополые права и либерализм. Российское имперское движение, напротив, ненавидит Путина и олигархическую элиту, которая его поддерживает", - подчеркивает газета, добавляя, что Воробьев признает, что "награда" за причисление к числу террористических организаций может спровоцировать проблемы с российскими властями. (...) В написании статьи приняла участие Наташа Аббакумова Источник: The Washington Post