Добилась ли уже Великобритания коллективного иммунитета от Covid-19?

"(...) Увидит ли Великобритания конец эпидемии Covid-19 хотя бы на несколько недель раньше своих европейских соседей? После карантина, введенного в январе, страна находится на пути к достижению порога коллективного иммунитета. Об этом говорилось в опубликованной в прошлый четверг в The Telegraph статье, основанной на моделях Университетского колледжа Лондона (UCL), в которой объявлялись хорошие новости: почти у 72% британцев теперь есть иммунитет. И можно весьма спокойно смотреть в ближайшее будущее. Но действительно ли этой защиты достаточно?" - задумывается Le Figaro.

"Этот вопрос вызвал большой энтузиазм, хотя он не стал предметом научных публикаций, - объясняет Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона. - С тех пор мои коллеги немного уточнили свои замечания. Тем не менее, благодаря кампании вакцинации, а также из-за очень большого количества пациентов в течение года (и, следовательно, жертв) Великобритания достигла очень высокого уровня иммунитета, что позволяет предусмотреть первое ослабление ограничений".

"Чтобы получить оценку в 72%, Карл Фристон из UCL использовал в качестве отправной точки серологическое исследование, проведенное Национальной статистической службой Великобритании (ONS) 14 марта. Тогда почти у 55% британцев были антитела против Covid-19. Однако с тех пор по крайней мере 100 тыс. британцев заразились и 7,1 млн вакцинировались, - отмечает автор публикации.

"Мы должны добавить к этим данным величину еще в 10% населения, которое получит иммунитет после первичного заражения другим коронавирусом", - также указывает The Telegraph.

"Такие данные о перекрестном иммунитете очень далеки от достижения консенсуса, - подчеркивает Франсуа Баллу. - Это очень оптимистичный сценарий, который, на мой взгляд, приводит к завышению порога коллективного иммунитета, по крайней мере, на 10%".

"(...) Для вируса, чье базовое репродуктивное число R0 равно 4 (как в случае с британским вариантом), предполагается, что уровень коллективного иммунитета, который должен быть достигнут, составляет 75% населения", - анализирует Симон Кошемез, заведующий лабораторией математического моделирования инфекционных заболеваний Института Пастера и член Ученого совета. Таким образом, с 72% Великобритания будет очень близка к цели, и даже если удалить 10%, связанные с перекрестным иммунитетом, то она будет недалеко от нее.", - говорится в публикации.

"Эпидемия в стране резко пошла на убыль в течение нескольких недель после установления карантина, - отмечает Франсуа Баллу. - Справедливо полагать, что ослабление ограничений не должно привести к новому взрыву случаев".

"Однако ВОЗ через Катрин Смолвуд, старшего специалиста по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского Регионального Бюро ВОЗ, предупредила, что Великобритания остается во власти возобновления эпидемии, поскольку не учитывается завоз вируса из остальной Европы. "Группы, которые действительно являются источником большинства передач (до 40 лет), еще не были полностью вакцинированы", - пояснила она.

"А значит, не может быть и речи о немедленном и полном ослаблении барьерных жестов и ограничений, - отмечает Le Figaro. - Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок также осторожно отнесся к этой информации. "Одни ученые говорят о коллективном иммунитете на май, другие - на июнь или последующий период", - пояснил он BBC. - Я считаю, что мы приняли правильное решение, продвигаясь к свободе осторожно и постепенно. Мы хотим, чтобы это возвращение было необратимым".