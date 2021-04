15 апреля 2021 г. Джулиан Барнс, Дэвид Сэнджер и Лара Джейкс | The New York Times Администрация Байдена вводит жесткие санкции в отношении России "Администрация Байдена в четверг намерена объявить о ряде давно ожидаемых мер против России, включая масштабные финансовые санкции, за взлом государственных и частных сетей и ряд других видов деятельности, сообщили люди, проинформированные об этих шагах", - передает The New York Times. "Санкции будут включены в то, что помощники президента Байдена называют "видимыми и невидимыми" шагами в ответ на взлом, известный как SolarWinds; на оценку ЦРУ о том, что Россия предложила выплачивать награды боевикам в Афганистане за убийство американских военных; а также на многолетние усилия России по вмешательству в выборы в Соединенных Штатах, указали американские чиновники и другие лица, которые были проинформированы об этих действиях", - говорится в статье. "Эти шаги будут включать высылку ограниченного числа дипломатов, в значительной степени так, как это сделала администрация Обамы в ответ на попытки России повлиять на выборы пять лет назад. Но неясно, окажется ли этот комплекс действий достаточным, чтобы удержать Россию от дальнейших взломов, операций влияния или попыток угрожать европейским странам", - пишет газета. "Санкции призваны ранить глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, и будут нацелены на суверенный долг страны, утверждают люди, проинформированные по этому вопросу. Представители администрации были полны решимости разработать ответ, который обернется для Москвы реальными издержками на фоне того, как многие предыдущие раунды санкций были оставлены без внимания", - говорится в публикации. (...) "Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана. Курс российских облигаций в последние недели колебался в ожидании возможных санкций. У России относительно небольшой долг, что делает ее потенциально менее уязвимой для этой тактики. А рост цен на нефть пойдет на пользу экономике страны", - отмечает издание. "Тем не менее, любые широкие санкции в отношении финансового сектора России будут означать значительное увеличение затрат, которые Соединенные Штаты готовы возложить на Москву. Отчасти озабоченности администрации заключалась в том, смогут ли российские организации нанести ответный удар, используя "бэкдоры", внедренные в американские системы. Чиновники признали, что им неизвестно, открыл ли взлом SolarWinds - в ходе которого российские хакеры получили доступ к ПО управления сетями, используемому тысячами государственных структур и частных фирм - путь для ответных действий". (...) "Администрация Байдена уже ввела один раунд санкций против России за отравление лидера оппозиции Алексея Навального. Эти санкции были похожи на серию действий, которые европейские страны и Великобритания предприняли в октябре и расширили в марте, - напоминает газета. - Представители союзников заявили, что, хотя американская реакция по делу Навального тщательно координировалась, санкции, введенные за вмешательство в выборы, выплаты и взломы, должны быть более односторонними". "Хотя чиновники администрации Байдена какое-то время рассматривали возможность принятия мер только в ответ на взлом, они решили присоединиться к этому шагу с ответными мерами за другие действия России, сообщили чиновники. Кроме того, ожидаются согласованные с союзниками меры за возросшую угрозу России для Украины, сообщил один человек, знакомый с этим объявлением", - сообщает издание. (...) "Невидимые" шаги против России, включая кибероперации против агентов разведки, проводивших взлом SolarWinds, как ожидается, не будут обнародованы. Тем не менее, чиновники объявят об усилиях по проведению расширенных кибер-учений с союзниками - усилиях, направленных на улучшение возможностей партнеров по обнаружению российских вторжений и реагированию на них", - отмечается в статье. (...) В написании статьи приняли участие Чарли Сэведж и Майкл Кроули Источник: The New York Times