15 февраля 2019 г. Марк Беннеттс | The Guardian Журналистка уволилась после того, как ее статья о "поваре Путина" была отправлена в черный список "Бывший редактор российского государственного издания сообщила, что она была вынуждена уволиться после того, как написала материал, в котором выражалось сомнение в безопасности продовольствия, поставляемого в московские детские сады и школы имеющим связи с Кремлем бизнесменом по прозвищу "повар Путина", - сообщает обозреватель газеты The Guardian Марк Беннеттс. - По словам Дарьи Бурлаковой, руководство новостного агентства ТАСС поместило ее статью в черный список, поскольку в ней подвергался критике комбинат питания "Конкорд", принадлежащий Евгению Пригожину, состоятельному бизнесмену, находящемуся под санкциями США в связи с предполагаемой попыткой вмешательства в американские президентские выборы 2016 года". В декабре оппозиционные активисты обвинили "Конкорд" в массовой вспышке дизентерии в детских садах в Москве, передает издание. Бурлакова сообщила The Guardian, что руководство ТАСС "четко назвало причину снятия моего материала с публикации - в нем были ссылки на деловые интересы Пригожина". "По словам Бурлаковой, ее материал для ТАСС был написан до декабрьской вспышки дизентерии, однако содержал многочисленные жалобы от родителей, обеспокоенных качеством продовольственных поставок со стороны компаний Пригожина. Еду производят заранее и разогревают перед тем, как подавать детям", - говорится в статье. "Возможно, если бы мою статью не замяли, тогда этой вспышки дизентерии не случилось бы, - заявила она. - Однако складывается впечатление, что руководство ТАСС не хочет, чтобы его сотрудники писали вещи, которые неприятны людям, близким к властям". В то же время как сообщили представители ТАСС в заявлении The Guardian, его журналисты не проводят расследований: "наша специализация как информационного агентства - это новости и связанные с ними жанры, поэтому Дарье в принципе не могли дать задание расследовать какую-либо тему". Позднее Бурлакова опубликовала обновленную версию своей статьи в "Новой газете", оппозиционном издании, в которой она рассказала об угрозах насилия, очевидно, полученных родителями, которые пожаловались на услуги по организации питания, оказываемые компаниями Пригожина. "Журналисты, работающие в российских государственных СМИ, говорят, что цензура, включая самоцензуру, широко распространена", - пишет Марк Беннеттс. "Зарплаты в государственных новостных агентствах намного выше зарплат в либеральных изданиях, - сообщил журналист одного из государственных СМИ на условиях анонимности. - Так что ты либо пытаешься выжить в Москве на 50 тыс. рублей в месяц, либо идешь работать в РИА "Новости", ТАСС, на RT или куда-то еще. Но когда ты там, ты знаешь, что запрещено, а что нет. Упоминать ближний круг Путина, очевидно, запрещено. Так что 90% журналистов государственных СМИ осудили бы то, что сделала Бурлакова. Это как предательство". По словам Бурлаковой, она надеется, что рассказав открыто о своем опыте в ТАСС, она может изменить подобные отношения. "Государственные СМИ принадлежат гражданам, - говорит она. - Они не должны замалчивать вопросы, которые важны для общества". Источник: The Guardian