15 февраля 2021 г. Георгий Кантчев | The Wall Street Journal Протесты в России выходят за рамки поддержки Навального на фоне того, как запас благорасположения к Путину иссякает "Орел находится примерно в 200 милях к юго-западу от Москвы, вдали от ярких огней и процветания российской столицы. Чтобы понять десятки тысяч демонстрантов, вышедших по всей стране в знак протеста против задержания критика Кремля Алексея Навального, посмотрите на этот город", - предлагает The Wall Street Journal. "Промышленность Орла так и не оправилась полностью от постсоветского развала России. Когда-то гордые фабрики остаются заброшенными. В некоторых частях города дома не имеют внутренних туалетов и водопровода. Многие молодые люди, имея мало перспектив трудоустройства, считают, что у них нет другого выбора, кроме как уехать", - говорится в статье. "Обращение с Навальным, возможно, подожгло фитиль протестов, но митинги быстро стали выходом для широко распространенных недовольств россиян по поводу падения уровня жизни, разрушающейся инфраструктуры и хронической коррупции и ознаменовали тектонический сдвиг в отношениях между обычными гражданами и Кремлем", - пишет газета. "Люди не выходят протестовать за кого-то, они выходят против чего-то, - говорит Артем Прохоров, менеджер по маркетингу в Орле, который живет в двухкомнатной квартире со своей бывшей женой и их двумя детьми. - Навальный просто послужил спусковым крючком. Люди устали от того, что здесь происходит". "(...) После падения цен на нефть, которое, по мнению аналитиков, может длиться годами, и санкций, перекрывших иностранные инвестиции, запасы благорасположения уменьшаются. В последние годы россияне все чаще выходят на улицы по всем вопросам, от пенсионных реформ до вывоза мусора. "Ребята, мы с вами договорились - мы не лезем в политику, а вы даете нам возможность зарабатывать", - говорит Прохоров, имея в виду общественный договор с Кремлем. - В этом году Ford Focus, в следующем году - ипотека, потом ребенок поступает в университет. И мы закроем глаза на ваше воровство". Однако сейчас, по словам Прохорова, "социальные лифты вообще не работают". (...) "Такие места, как Орел (...), испытали на себе всю тяжесть десятилетнего застоя. Этот Город и его окрестности являются одними из самых бедных в России - среднемесячная заработная плата здесь составляет 400 долларов, что составляет менее трети от зарплат в Москве. Рабочие места на заводах в значительной степени исчезли. Завод размером с 10 футбольных полей, который когда-то производил кондиционеры и холодильники, сейчас стоит заброшенным, в его разбитых окнах отражается зимний солнечный свет". "Население города - около 300 тыс. человек, что на 10% меньше по сравнению с пиковым уровнем во времена Советского Союза - быстро стареет по мере отъезда молодежи. Около 30% жителей области находятся в пенсионном возрасте, что является одним из самых высоких показателей в России. "В обозримом будущем Орёл превратится в большой дом престарелых", - прогнозирует местный экономист Андрей Тиунов. "По словам Сергея Антонцева, главы регионального Департамента экономического развития, главным фактором, сдерживающим развитие региона, является тот факт, что он не является финансовым центром и не имеет значительных запасов сырья. Также звучат обвинения в коррупции. Представители местных судебных органов заявляют, что около 1 млрд рублей, или 13,6 млн долларов, предположительно было украдено в ходе общественных работ, включая ремонт местного театра и футбольного стадиона, которые должны были ознаменовать 450-летие города в 2016 году, - сообщается в публикации. - В 2007 году началось строительство местной больницы, которая должна была обслуживать 12 тыс. пациентов в год. Но нехватка финансирования и строительных материалов, неверных планов и другие проблемы постоянно прерывали работы. Сегодня 11-этажное здание стоит незавершенным. Местные жители прозвали его Титаником. В прошлом году местные власти возбудили уголовное дело по данному проекту". (...) "Безусловно, некоторые районы Орла в последние годы пережили урбанистическое обновление: в центре города открываются бары крафтового пива и суши-рестораны. Одним недавним днем местный ирландский паб Dirty Boots был полон местных жителей, которые пили пиво Guinness и ели перепелиные яйца. Но в 15 минутах ходьбы от паба, если идти мимо заброшенного медицинского учреждения с красующейся граффити-надписью "Конец Вселенной", дома с выцветающей побелкой открывают иную реальность, - повествует издание. - Во многих нет туалетов в помещении. Орел не одинок: согласно официальной статистике, около пятой части россиян, в основном, проживающих в сельской местности, не имеют доступа к внутренним туалетам". "Здесь люди живут так всю свою жизнь", - рассказывает 46-летняя Людмила Анатольевна, которая пользуется уличным туалетом и набирает воду из общественной колонки на улице. "В январе около 700 человек в Орле вышли протестовать против задержания Навального. Хотя это намного меньше, чем примерно 40 тыс. человек, вышедших на улицы Москвы, это был крупнейший митинг в Орле за десятилетие". "Такие места, как Орёл, долгие годы были оплотом партии "Единая Россия", которая поддерживает Путина. Но растущее инакомыслие повышает риск того, что президент потеряет некоторую поддержку в российской глубинке". "Что мы увидели на протестах, так это коалицию тех, кто сыт по горло, - отмечает Марк Галеотти, эксперт по России британского Королевского института оборонных исследований. - Проблемы могут быть разными, но все сводится к долгосрочному управлению системой". (...) Источник: The Wall Street Journal