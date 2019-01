15 января 2019 г. Джулиан Барнс и Хелен Купер | The New York Times Трамп обсуждал выход США из НАТО, говорят его советники на фоне новой озабоченности по поводу России "Есть немного вещей, которых президент России Владимир Путин хотел бы больше, чем ослабления НАТО, военного альянса между США, Европой и Канадой, который сдерживал Советский Союз и российскую агрессию более 70 лет. В прошлом году президент Трамп предположил шаг, равносильный разрушению НАТО: выход Соединенных Штатов из альянса", - сообщает The New York Times . "Высокопоставленные чиновники администрации сообщили The New York Times, что на протяжении 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке говорил, что хочет выйти из Организации Североатлантического договора. По словам нынешних и бывших чиновников, поддерживающих альянс, они опасались, что Трамп может вернуться к своей угрозе на фоне того, как военные расходы союзников продолжают не дотягивать до целей, поставленных президентом". "В дни вокруг беспокойного саммита НАТО прошлым летом, говорят они, Трамп сказал своим ведущим советникам по вопросам национальной безопасности, что не видит смысла в военном альянсе, который он представил как высокую нагрузку для США", - передает издание, добавляя, что "выход из НАТО резко уменьшил бы влияние Вашингтона в Европе и мог придать смелости России на десятилетия вперед". "Теперь же, - пишет газета, - неоднократно озвученное президентом желание выйти из НАТО вызывает к жизни новые беспокойства среди чиновников сферы нацбезопасности на фоне растущей озабоченности по поводу усилий Трампа по сокрытию своих встреч с Путиным даже от собственных советников и расследования связей администрации с Россией, которое проводит ФБР". "Шаг по выходу из альянса, существующего с 1949 года, "стал бы одним из самых разрушительных ударов, который какой бы то ни было президент может нанести интересам США", считает Мишель Флурной, которая занимала пост помощника министра обороны при президенте Бараке Обаме. По словам адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, бывшего Верховного главнокомандующего НАТО, выход Америки из альянса был бы "геополитической ошибкой эпических масштабов". "Даже обсуждение идеи выхода из НАТО - не говоря уже о том, чтобы на самом деле сделать это - стало бы подарком века для Путина", - заявил адмирал Ставридис. Как пишет The New York Times, ссылаясь на слова чиновников сферы нацбезопасности, "Россия была преимущественно сосредоточена на подрыве солидарности между США и Европой после того, как аннексировала Крым в 2014 году. Ее целью было подорвать альянс НАТО, который Москва считает угрозой". "Задачей вмешательства России в американские выборы и ее усилий, нацеленных на то, чтобы помешать бывшим государствам-спутникам присоединиться к альянсу, было ослабление того, кого она считала врагом по соседству, говорят американские чиновники. При ослабленном НАТО, указывают они, Путин имел бы больше свободы действовать по своему усмотрению, выставляя Россию в качестве противовеса Европе и США, - пишет издание. - Выход США из альянса дал бы Путину все то, что Путин пытался запустить в действие, говорят чиновники -по сути, он бы сделал всю самую трудную и решающую работу за него". "Любой шаг Трампа против НАТО почти наверняка вызовет ответную реакцию Конгресса. Американская политика в отношении России - это одна из сфер где республиканцы Конгресса последовательно противостояли Трампу, включая ключая новые санкции в отношении Москвы и критику в адрес его теплой пресс-конференции с Путиным, которая состоялась 16 июля в Хельсинки в Финляндии. "Согласно статье 13 Североатлантического договора, члены НАТО могут покинуть альянс после уведомления, сделанного за год, Такая отсрочка может дать Конгрессу время на то, чтобы попытаться заблокировать любую попытку Трампа произвести выход. (?) Но даже если Конгресс попытается заблокировать выход, одно только заявление Трампа о намерении выйти из альянса сильно навредит НАТО. Союзники, чувствующие угрозу со стороны России, уже испытывают большие сомнения в том, что Трамп прикажет войскам прийти им на помощь", - говорится в статье. Источник: The New York Times