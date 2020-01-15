Российская фирма предлагает заморозить ваш мозг после смерти - и более 70 человек заплатили за это 15 тыс. долларов

"Одна российская компания предоставляет людям возможность заморозить свой мозг после смерти - в надежде на то, что они смогут вернуться к жизни в будущем. На сегодняшний день на процедуру заморозки пошли более 70 человек, причем одни решили сохранить свое тело целиком, а другие - только мозг. Все они плавают в больших чанах с жидким азотом, которые размещаются в хранилище из гофрированного металла в Подмосковье, который принадлежит крионической фирме "КриоРус".

"Компания заявляет, что их услуга, которая стоит 15 тыс. долларов, дает людям, которых покинули их скончавшиеся родственники, душевное спокойствие и надежду, что они снова их увидят. Между тем, глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров в комментариях для газеты "Известия" в 2015 году назвал крионику "исключительно коммерческой затеей", не имеющей под собой никакой научной базы". "Это фантазия, спекулирующая на надеждах людей о воскрешении из мертвых и мечтах о вечной жизни", - добавил он.

"КриоРус" - первая компания за пределами США, которая предлагает эту услугу и просит 15 тыс. долларов за заморозку мозга и 36 тыс. фунтов за заморозку всего тела. "Пациентов", как называет их компания, хранят при температуре -320,8F (-196 С) с тем, чтобы защитить их от разложения. И все для того, чтобы потенциально их было возможно оживить в будущем, когда наука продвинется достаточно далеко, чтобы излечить любую болезнь, которую они, возможно, имели, включая саму смерть, утверждает "КриоРус", - говорится в статье.

"Когда 70-летняя мать Алексея Вороненкова скончалась, он заплатил за то, чтобы компания заморозила и сохранила ее мозг. "Я сделал это, потому что мы были очень близки, и я думаю, что это единственный шанс, чтобы мы встретились в будущем", - сказал Вороненков, который и сам намерен пойти на эту процедуру после смерти.

"Валерия Удалова, директор "КриоРус", заморозила свою собаку, которая умерла в 2008 году - она говорит, что это помогает людям пережить потерю. По ее словам, вполне вероятно, что в будущем человечество разработает технологию оживления мертвых людей, однако никаких гарантий создания такой технологии нет. Сотни потенциальных клиентов из почти 20 стран, говорит "КриоРус", приняли решение воспользоваться ее услугами после смерти", - пишет Daily Mail.

"Вороненков возлагает большие надежды на науку, чтобы увидеть свою любимую маму в будущем. "Я надеюсь, что однажды она достигнет того уровня, когда мы сможем создавать искусственные тела и органы для искусственного тела, в которое можно будет интегрировать мозг моей мамы", - говорит он.

"(...) В 2017 году "КриоРус" объявила о планах запускать тела, прошедшие процесс заморозки, на орбиту по цене примерно 240 тыс. фунтов. Это опция для людей, которые хотели бы большего, чем просто крионическое замораживание с надеждой на воскрешение в будущем. Впрочем, этого пока не случилось. В настоящий момент тела находятся в скромном неотапливаемом хранилище в тихой заснеженной деревне, окруженной частными домами, примерно в 47 милях к северо-востоку от Кремля", - заключает газета.