15 января 2020 г. Мэлаки Браун, Эван Хилл, Логан Митчелл и Барбара Марколини | The New York Times Украинский самолет сбили две иранские ракеты, показывает новое видео "Газета The New York Times подтвердила во вторник видеозапись с камеры безопасности, которая впервые показывает, что 8 января в самолет, летевший рейсом 752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", попало две ракеты. Они были выпущены с иранского военного объекта примерно в восьми милях от самолета". "Новое видео восполняет пробел, предоставляя информацию о том, почему транспондер самолета перестал работать за секунды до того, как в него попала вторая ракета. (...) Оно, как представляется, подтверждает, что транспондер был выведен из строя первоначальным ударом, произошедшим до второго удара, также зафиксированного на видео примерно через 23 секунды", - говорится в статье. "Ни один из ударов не сбил самолет сразу. Новое видео демонстрирует, что авиалайнер загорелся, разворачиваясь к международному аэропорту Тегерана. Через несколько минут он взорвался и рухнул, чуть не попав в деревню Халадж-Абад, как показывает проведенная ранее реконструкция The New York Times, - отмечается в публикации. - Газета подтверждает, что новое видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидканех, в четырех милях от иранского военного объекта (...)". "Иранские военные списали удар на человеческий фактор и заявили, что самолет был ошибочно идентифицирован как крылатая ракета (...). Тем не менее, траектория полета самолета заставляет предположить иное. Согласно результатам анализа полета, проведенного The New York Times, он набирал высоту со скоростью около 2 тыс. футов в минуту, вылетая из аэропорта, когда была выпущена первая ракета. Полетные данные свидетельствуют, что утром 8 января летная активность в международном аэропорту Тегерана была нормальной. Рейс 752 следовал по своему обычному маршруту. Это был один из 19 самолетов, вылетевших из Тегерана в часы после того, как Иран выпустил ракеты по военным базам в Ираке, где размещались американские войска", - указывает The New York Times. "Новое видео было загружено на YouTube иранским пользователем около 2 часов утра во вторник. Дата, видимая на кадрах - "2019-10-17", а не 8 января, день, когда был сбит самолет. Мы считаем, что это потому, что система камер использует персидский календарь, а не григорианский, - поясняют авторы публикации. - 8 января превращается в 18-е число Дея, 10-го месяца по персидскому календарю. В цифровом виде это будет отображаться как 2019-10-18 на видео. Одна из теорий состоит в том, что несоответствие в один день может объясняться разницей в високосных годах или месяцах в персидском и григорианском календаре". Источник: The New York Times