Иран запрещает импорт западных вакцин от Covid-19

"(...) В Иране "сопротивление" империализму распространяется на борьбу с эпидемией Covid-19. "Запрещается ввозить вакцины, произведенные в США и Великобритании", - постановил верховный правитель Ирана Али Хаменеи 8 января. "Если бы американцам удалось создать [эффективную] вакцину, то в их стране не произошла бы такая катастрофа, связанная с коронавирусом, когда за один день умерло 4 тысячи человек, - сказал он в своем выступлении в прямом эфире иранского телевидения, намекая на недавние людские потери в США. - В любом случае, мы не доверяем [им] и, более того, иногда эти вакцины используются для заражения людей". Данные заявления затем повторялись в ленте Twitter верховного правителя, однако социальная сеть их удалила, сочтя такой твит нарушающим ее правила", - пишет Le Monde.

"(...) Вскоре после этого объявления иранские власти поспешили продемонстрировать свою поддержку новой директиве. В тот же день Иранское общество Красного Полумесяца объявило об отмене поставки в Иран 150 тыс. доз американской вакцины Pfizer-BioNTech - это были пожертвования иранцев, проживающих в США. Консервативные политики заговорили о "биологической войне", которую Запад намерен вести против иранцев с помощью своих вакцин; Другие аплодировали верховному лидеру, упоминая о микрочипе, внедренном в такие продукты, произведенные на Западе, с тем, чтобы получить возможность отслеживать иранцев. Третьи стали размахивать угрозой "изменения иранских генов" после прививки западными вакцинами", - передает автор статьи.

"(...) Партнерские отношения, которые налаживает Иран, соответствуют его антиимпериалистической линии. 8 января с Гаваной было подписано соглашение о проведении в Иране третьей фазы клинических испытаний кубинской вакцины Soberana 02. Число пациентов с Covid-19 в Иране представляет собой куда большую выборку для испытаний, чем на Кубе, которая остается незначительно нетронутой эпидемией. Как говорится в отчете Иранского центра стратегических исследований при президенте, в настоящее время Иран ведет переговоры с Китаем об импорте его вакцины Sinovac, а также с Россией для производства в Иране вакцины "Спутник V", - указывает Гольшири.

"Тегеран также делает ставку на производство иранской вакцины для борьбы с Covid-19. Во время своего выступления 8 января верховный правитель решительно поддержал и вдохновил такой вариант. Первая фаза клинических испытаний вакцины началась в конце декабря 2020 года. Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем Тегеран сможет завершить три фазы клинических испытаний и начать массовое производство своей вакцины, - пишет Le Monde. "Ирану требуется не менее шести-семи месяцев, чтобы получить вакцину, - поясняет иранский врач Саман (псевдоним) по телефону из Тегерана. - Его производственные мощности для вакцины очень ограничены; вряд ли их окажется достаточно для предоставления двух доз для населения в 81 млн человек".

"Доктор Саман, отдельные коллеги которого уже дважды заразились Covid-19, сожалеет об уровне непонимания - с оттенком теории заговора - со стороны иранских лидеров, которые "похоже, ничего не знают о вирусологии". "Ситуация отчаянная. Утром вы просыпаетесь, понимая, что другие страны уже начали свою кампанию вакцинации, и у вас тоже есть надежда, что это будет сделано у вас дома, - выпаливает он. - Но нет. Это запрещено! Сегодня я чувствую себя сиротой в поисках спасителя, в то время как внутри страны никому нет до меня дела".

"(...) В социальных сетях многие иранцы также выражают недовольство, несмотря на риск, которому они подвергаются, - говорится в публикации. "В этом нет ничего удивительного: истинное определение вилаята [концепция вилаят аль-факих, "правительство ученых", составляющая основу политической системы в Исламской Республике Иран, признает превосходство религиозных деятелей над политическими] состоит в том, чтобы применить рабство к своим сбитым с толку и невежественным подданным", - написала в Twitter бывшая политическая заключенная и активистка Бахаре Хедаят, которая все еще живет в Иране.

"(...) Единственное официальное возражение против новой установки, данной верховным правителем, пусть и неявное, выразил Медицинский совет Ирана. В открытом письме от 10 января специалисты в области здравоохранения призвали президента Хасана Рухани использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для приобретения вакцин, "принимая во внимание только научные вопросы и национальные интересы, и отложив в сторону политические вопросы". Однако очень маловероятно, что президент Рухани или какой-либо другой руководитель осмелится пойти против воли верховного лидера и нарушить этот запрет", - резюмирует Газаль Гольшири.