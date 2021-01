15 января 2021 г. Пол Оверберг, Джон Кэмп и Дэниел Майклс | The Wall Street Journal Число погибших от Covid-19 намного больше, чем представляется "Зарегистрированное число смертей от пандемии Covid-19 по состоянию на четверг приближается к 2 миллионам. На самом деле дела обстоят намного хуже. В связи с пандемией потеряли жизнь более 2,8 млн человек, согласно анализу данных из 59 стран и юрисдикций, проведенному The Wall Street Journal. Эта цифра дает наиболее полное представление о глобальном воздействии пандемии. Смертность в местах, попавших в анализ, в прошлом году превысила средний уровень более чем на 12%", - сообщает The Wall Street Journal. "Напрямую с Covid-19 связывали менее двух третей этого прироста. Эксперты в области общественного здравоохранения считают, что многие, если не большинство, избыточных смертей напрямую связаны с заболеванием, особенно на ранней стадии пандемии, когда тестирование было недостаточным. Но некоторые из этих избыточных смертей были вызваны косвенными последствиями, перебоями в оказании услуг здравоохранении, тем, что люди не обращались в больницы, и другими проблемами", - говорится в статье. "Чтобы лучше понять глобальный ущерб от пандемии, газета The Wall Street Journal собрала самые актуальные доступные данные о смертях от всех причин по странам, которые такой статистикой располагают. На эти страны в совокупности приходится примерно четверть населения мира и около трех четвертей всех зарегистрированных смертей от Covid-19 до конца прошлого года", - передает издание. "Эти подсчеты выявили более 821 тыс. избыточных смертей, которые не учтены в официальной правительственной статистике смертей от COVID-19", - констатирует газета. "(...) Страны, включенные в анализ WSJ, вне пандемии, вероятно, в конце осени насчитали бы около 15 млн смертей, исходя из тенденций предшествовавшего года. Вместо этого они сообщили о почти 17 млн смертей за этот период времени. Разница равна примерно населению штата Небраска", - оценивает издание. (...) "В некоторых странах, включая Новую Зеландию и Норвегию, уровень смертности оказался ниже ожидаемого. По словам исследователей, это может быть следствием контроля над вирусом посредством изменения поведения, которое сглаживает другие причины смерти. Речь идет об усилении гигиены и сокращении социальных взаимодействий, которые распространяют другие болезни", - говорится в статье. "В целом, количество жертв в странах, проанализированных WSJ, свидетельствует об ошеломляющих человеческих потерях - даже на том этапе, когда еще не подсчитаны все смерти от волны случаев Covid-19 в конце года 2020 года", - указывается в публикации. "Поскольку в демографической статистике могут отсутствовать указания на связи между смертями и крупными событиями, в попытке составить более полную картину эпидемиологи часто измеряют избыточную смертность - или число смертей, превышающее ожидаемый уровень. WSJ использовала тот же простой метод - расчет ожидаемой смертности путем усреднения уровня смертности для каждой страны за предыдущие годы, а затем замер различий. Подсчеты для некоторых стран могут отличаться от собственных расчетов этих стран", - сообщается в статье. "(...) Согласно прогнозам ООН, если бы не было пандемии, в прошлом году в мире умерло бы примерно 59,2 млн человек. Пока еще слишком рано говорить, насколько эта цифра была превышена на планете. Пандемия могла ускорить смерть некоторых людей, которые все равно умерли бы в 2020 году. Тем не менее исследователи, изучавшие последствия пандемии на раннем этапе, обнаружили, что даже самые старые жертвы теряли, в среднем, почти год жизни". "По данным Университета Джона Хопкинса, только в США данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят о более 475 тыс. избыточных смертей до начала декабря, и эти временные рамки также включают около 281 тыс. смертей, связанных с Covid-19. В прошлом году пандемия привела к росту смертности в США как минимум на 10% (...), - пишет The Wall Street Journal. - (...) По словам Роберта Андерсона, начальника отдела статистики смертности в Национальном центре статистики здравоохранения при CDC, из-за нехватки тестов было сложнее выявлять болезнь на ранней стадии пандемии, и в некоторых случаях смерти от Covid-19, возможно, списывали на грипп и пневмонию". "В США были и другие проблемы. Также участились цереброваскулярные заболевания, такие как инсульты, а также смертность от диабета и высокого кровяного давления; врачи говорят, что свой вклад в это внесло то, что люди избегали обращаться в больницы, и ограничение выдачи медикаментов. Всплеск смертности среди пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией был особенно острым, что указывает на риск закрытия домов престарелых для и без того уязвимых жителей". "(...) Франция и Испания сообщили о примерно одинаковых показателях смертности от Covid-19 до начала декабря. Тем не менее, во Франции все избыточные смертельные случаи до этого момента официально связывались с Covid-19, а в Испании - только две трети. Европейские эксперты по смертности говорят, что Мадрид не отслеживал случаи смерти от COVID-19 так тщательно, как Париж, в том числе в домах престарелых". "Число избыточных смертей будет продолжать расти, - прогнозирует газета, - по мере поступления данных из многих развивающихся стран, где сбор статистики смертности - более медленная и более трудная задача, например, в Индии и Индонезии. Эпидемиологи часто полагаются на измерения в выборках населения или опросы, проводимые при посещении городов и деревень, когда задаются вопросы о том, кто умер, чтобы составить более полную картину". "В Иране, который сильно пострадал от коронавируса, правительственные чиновники заявили, что общее число погибших может в три раза превышать официальное число погибших от Covid-19, которое недавно составляло около 56 тыс. В Афганистане местные жители считают, что фактическое число погибших во много раз превышает официальную цифру - примерно 2300 смертей от Covid-19. Многие страны, в том числе Вьетнам, Таиланд и Коста-Рика, планируют обнародовать данные за прошлый год в конце этого года, а Китай может опубликовать данные уже в понедельник". "В подсчет WSJ не вошли многие страны Африки, где число погибших от пандемии остается в основном неизвестным. Южная Африка, которая еженедельно отслеживает случаи смерти, сообщила о более чем 22 тыс. смертей от Covid-19, но число избыточных смертей превышает эту цифру более чем в два раза". "(...) Между тем, число погибших продолжает расти. Со времени самых последних отчетов о смертности по всем причинам в странах, проанализированных WSJ, в совокупности было зарегистрировано более 444 тыс. избыточных смертей от Covid-19 на период вплоть до первых дней 2021 года. В Германии известное число погибших от Covid-19 выросло до 43 881 с примерно 16 200 в конце ноября (...). Известное количество смертей от коронавируса в Греции выросло до 5 354 с 626 с конца октября", - отмечается в статье. (...) Источник: The Wall Street Journal