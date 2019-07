15 июля 2019 г. Элоди Паласс-Леру | Slate.fr Почему 22 C не идеальная температура "Вы заметили? В знойную жару или в холодную зиму офисы по всему миру подстраиваются под одинаковую температуру. В большинстве случаев термостат установлен на 22 C, - пишет Slate.fr. - Но такая температура не сделает вас продуктивнее, хуже того - увеличит выброс парниковых газов". "В Австралии (как и в других странах) такая точность проявляется даже в коммерческой аренде: "Арендатор, который нагревает или ремонтирует офис при температуре ниже 20 C или выше 24C, подвергается штрафу", - уточняет Фан Чжан, доктор философии в области архитектурных наук. Специалист заинтересовалась происхождением этого магического числа, которое позволяет нам достичь вершин нашей производительности", - пишет издание. "Будучи профессором Школы инженерии и искусственной среды Гриффита, Фан Чжан решила провести тщательное исследование этого вопроса в сотрудничестве с другими учеными из Университета Сиднея и Университета в Центральной Флориде", - указывает портал. "Эксперты пришли к следующей гипотезе: так называемая идеальная температура является своего рода мифом, передаваемым от одного исследования к другому, появившимся в результате анализа, основанного на нередко неполных экспериментах. Некоторые исследования были проведены столетие назад, с помощью средств и знаний того времени - причем на животных, а не на людях", - указывает журналистка. "Фактически, эти исследования были основаны на законе Йеркса-Додсона, который датируется 1908 годом. Теория, представленная перевернутой буквой U, которая показывает пиковые характеристики работоспособности при температуре 22 C", - утверждает эксперт. Помимо того факта, что эти эксперименты проводились на животных, а не на людях, Фан Чжан осуждает упрощенный и методологически сомнительный подход этого предложения. "То, что этот закон был и остается влиятельным, и что он остается в силе и по сей день, кажется совершенно неуместным", - говорит она. "Так, следует иметь в виду, что в этих исследованиях часто игнорировались психологические и физиологические последствия теплового стресса". Они также не учитывают тот факт, что не все люди воспринимают тепло или холод одинаково, показатели меняются в разныедни, в зависимости от уровня усталости, обильности последнего приема пищи или гормонального цикла", - передает портал. Фан Чжан и Ричард де Дир, доктор прикладной климатологии в Университете Сиднея, пришли к выводу, что "предыдущие исследования, которые фокусируются на количественном измерении потери производительности из-за неблагоприятных температур, являются проблематичными". И добавляют, что миф об идеальной температуре, в который мы все наивно верим, представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды. "Двое ученых объединили свои усилия в лаборатории по изучению качества окружающей среды в помещении Сиднейского университета. 26 добровольцев в возрасте от 31 до 50 лет разместились в офисах, где температура колебалась от 22 до 25 C. Их сердечный ритм и активность мозга измерялись в течение двух одночасовых сеансов", - описывает автор публикации. "Эти люди также заполнили анкету, результаты которой были сопоставлены с результатами студентов, которые были подвергнуты эксперименту того же типа в комнате, где температура достигала 31 C", - продолжает издание. "Пик производительности в 22 С от Йеркса-Додсона не подтвердился. График, иллюстрирующий результаты исследования, рисует очень широкую вершину, соответствующую оптимальной зоне комфорта (физиологического и психологического) участников исследования. Наблюдение: человек в условиях теплового стресса вырабатывает удивительные способности к адаптации, как это предполагал профессор Питер Хэнкок года из Университета Центральной Флориды в 1989 году", - говорится в публикации. По мнению Фан Чжанг, Ричарда де Дира и Питера Хэнкока, нет сомнений, что оптимальная температура находится где-то между 23 C и 26 C, и варьируется в зависимости от протестированных людей: все различие заключается в дельте в три или четыре градуса. Использование отопления и кондиционирования воздуха является очень энергоемким: оно составляет от 40% до 50% потребления электроэнергии в коммерческих помещениях, что мы легко оправдываем утверждением о предполагаемом приросте производительности труда сотрудников, если им комфортно". "(...) Чтобы избежать чрезмерного использования отопления или кондиционирования воздуха, следует прибегнуть к здравому смыслу: это вентилятор, подходящая одежда для обогрева зимой или уменьшения пота летом (например, австралийцы любят европейский лен, терморегуляторные качества которого они высоко ценят), - отмечает автор статьи. "Простые и эффективные приемы позволят сэкономить эти несколько драгоценных градусов различия и тем самым ограничить выбросы парниковых газов", - резюмирует портал. Источник: Slate.fr