Путину приходится откладывать будущее

"Россия страдает от последствий пандемии коронавируса, спрос на нефть и природный газ резко упал. Теперь президент на годы откладывает свой престижный проект", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Вероятно, крупнейшая инициатива российского президента одновременно сбивает с толку. Владимир Путин говорит о "национальных проектах", они являются каркасом его четвертого президентского срока. С помощью национальных проектов, инициированных в 2018 году, президент хочет повысить качество жизни и рождаемость, спасти леса, построить больницы, активизировать экспорт, улучшить жилье, школы, дороги, и сделать все это в течение 6 лет. Не позднее, чем к 2024 году темп роста российской экономики должен был обогнать мировую экономику. Амбициозная цель, на которую Путин хотел выделить 25,7 трлн рублей, в настоящий момент это около 320 млрд евро. Деньги, которых как минимум сейчас у правительства нет", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"Пандемия вынуждает президента отсрочить свои планы. Во вторник он объявил о корректировке нацпроектов и продлении срока их реализации до 2030 года. (...) Национальные проекты были его крупной престижной программой, которую он при любом удобном случае ставил в упрек министрам и региональным правительствам. То, что он продлил срок на 6 лет, показывает, насколько сильно пандемия затронула российскую экономику", - указывает издание.

"Относительно этого уже есть некоторые оценки. Всемирный банк исходит из того, что спад российской экономики составит в этом году 6% и она не восстановится раньше 2022 года. Согласно исследованию Высшей школы экономики в Москве, каждый десятый в стране уже потерял работу, что соответствует почти 10 млн безработных. До конца года в России может исчезнуть половина всех ресторанов и кафе, опасается отраслевое объединение. Вероятно, закрыться придется каждому четвертому российскому торговому центру, сообщила во вторник газета "Ведомости". В тот же день государственный газовый концерн "Газпром" сообщил о миллиардных убытках в первом квартале, обосновав это низким спросом в Европе и Китае и, прежде всего, падением рубля. В эти дни за каждой плохой новостью следует худшая", - констатирует издание.

"Уже задолго до пандемии огромная программа считалась слишком амбициозной и расплывчатой. (...) Ее едва ли понимали многие министры и ведомства. В 2019 году ответственные лица выделили на нее значительно меньше денег, чем было запланировано. В конце года было опубликовано исследование государственного банка ВТБ, согласно которому, 8 из 13 проектов с вероятностью более 50% не выполнят поставленную цель до 2024 года. Хуже всего обстоят дела с проектами для малого и среднего бизнеса, экспорта, дорог и цифровизации".

"Работать придётся в условиях более жестких бюджетных ограничений", - сказал в понедельник в разговоре с президентом премьер-министр Мишустин. Это плохие новости для российских компаний. В то время как правительства других стран сейчас выделяют деньги для активизации экономики, Россия идет обратным путем и отсрочивает свою крупнейшую инвестиционную программу. Даже Путин теперь признал, что российская поддержка предприятий во время кризиса могла бы быть более щедрой. (...) Он также рассказал, на чем должно сконцентрироваться правительство в корректировке национальных проектов. На здравоохранении и системе образования, на борьбе с бедностью. На жилье. На охране окружающей среды. На улучшении дорог. Проверку реального положения вещей он в любом случае оставляет другим", - пишет Süddeutsche Zeitung.