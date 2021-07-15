Район, подвергшийся шантажу: как хакеры атаковали Биттерфельд

"Небогатый район в Саксонии-Анхальт почти полностью парализован и подвергается шантажу", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Речь идет о вымогательстве, хакеры требуют большой выкуп - в криптовалюте. Жертвой стал не богатый предприниматель, а довольно бедный район, а именно Анхальт-Биттерфельд. После того, как 6 июля несколько серверов местной администрации были парализованы кибератакой, перестало функционировать многое, от чего зависят жители округа с населением 160 тыс. человек. В частности, более невозможно выплачивать социальную помощь, пособия на оплату жилья и алименты".

"Соседние коммуны пытаются оказать помощь, чтобы наладить хотя бы самые важные процессы. Однако, по оценке администрации района, потребуется несколько месяцев, возможно, даже полгода, для того, чтобы она смогла снова предоставлять все обычные услуги", - передает издание.

"Управление уголовной полиции земли Магдебург, которое ведет расследование, не сообщает, какую именно сумму выкупа требуют хакеры. Но в таких случаях следует ожидать требований в размере, выражаемом "шести-семизначными цифрами", говорит представитель ведомства. Глава администрации района Энди Грабнер (ХДС), однако, уже дал понять, что район не будет платить выкуп".

"Являются ли районные администрации выгодной мишенью для таких атак? Вымогатели, как минимум, завладели конфиденциальными личными данными, - пишет FAZ. - (...) Впрочем, шантаж такого рода уже не является чем-то необычным в век цифровизации. Однако тот факт, что парализована вся администрация района, является уникальным случаем для Германии. Поэтому через три дня после атаки в районе было объявлено чрезвычайное положение. Это помогает быстрее принимать решения на месте. И еще более важно то, что можно обратиться за помощью к ведомствам земельного и федерального уровня. (...) Специалисты Федерального управления по информационной безопасности (BSI), которое находится в Бонне, были на месте вместе с экспертами и продолжают консультировать администрацию района. Подключилось и Ведомство по охране конституции".

"Ведомства держат в поле зрения определенную группировку, которая может стоять за преступлением. Но пока они не хотят называть его имя в связи с идущим расследованием. Нельзя исключать и связь с Россией. В кругах безопасности говорят, что атаки из России направлены на то, чтобы представить западный мир неспособным к действиям. Во всяком случае, администрация подвергшегося атаке района действительно оказалась недееспособной".

"BSI считает подобные атаки "самой большой угрозой для компаний и учреждений" в интернете. Ведь атаки являются прибыльной сферой бизнеса для организованной преступности. Поэтому они происходят все чаще, проводятся все более профессионально и влекут за собой серьезные последствия для пострадавших".

"В последнее время выплачивались крупные суммы выкупа, особенно в США. Так, американский филиал второй по величине компании по производству мяса JSB недавно заплатил 70 млн долларов из-за вымогательской атаки. Масштабная хакерская атака на сети ста компаний в США сказалась и на Европе. Шведская сеть супермаркетов Coop была вынуждена закрыть все 800 магазинов, поскольку атака парализовала работу программного обеспечения американского провайдера Kaseya - в результате все кассовые аппараты в шведских супермаркетах были заблокированы".

"Является ли Биттерфельд примером того, что коммуны особенно уязвимы перед такими атаками? По мнению экспертов, это нельзя сказать обо всех муниципалитетах. Каждая коммуна несет ответственность за IT-безопасность своих собственных систем. То есть они, как и частные компании, должны сами заботиться о своей защите. Управление по информационной безопасности в основном отвечает только за защиту сетей федерального уровня, однако может предоставлять коммунам аудиторов и консультантов", - поясняет издание.

"В кругах безопасности знают о проблеме, о том, что муниципальная IT-инфраструктура часто недостаточно хорошо защищена от кибератак, поскольку техника и программное обеспечение часто не соответствуют современным требованиям, а IT-специалистов не хватает. При этом на муниципальном уровне обрабатывается особенно большой объем данных граждан, - указывает Frankfurter Allgemeine. - В связи с этим следует опасаться, что атаки, подобные той, что произошла в Биттерфельде, могут произойти и в других районах, считают в кругах безопасности".