15 июля 2021 г. Филип Стивенс | Financial Times Хрупкий фасад России Владимира Путина "Высокоуглеродистая сталь прочная, но хрупкая, сверхтвердая, но склонная к разрушению при внезапном ударе. Малоуглеродистая или мягкая сталь пластична, склонна к изгибам, но с меньшей вероятностью расколется. Эти два металла - полезная метафора для противопоставления свойств демократического и авторитарного правления", - пишет на страницах Financial Times обозреватель Филип Стивенс, указывая, что хотя "(...) богатые демократии мира в последнее время потеряли форму", "(...) демократические институты, какими бы деформированными они не были, оказались достаточно гибкими, чтобы выдерживать удары". "Что касается автократов, то Владимир Путин остается в Кремле; Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему занимает свой похожий на Версаль дворец в Анкаре; а в Пекине Си Цзиньпин, император во всем, кроме наименования, становится все более склонным к конфронтации в своем стремлении демонтировать международный порядок, созданный Западом. Но тогда такова природа их правления, что автократы всемогущи до тех пор, пока они не становятся бессильными". (...) "В начале 1980-х годов Советский Союз, казалось, находился в зените своей военной мощи. С западной точки зрения, советская система государственного экономического планирования была несостоятельной. С другой стороны, бесспорной рабочей гипотезой было то, что так будет длиться вечно. Те же противоречащие друг другу ожидания часто характеризуют и взгляд Запада на путинскую Россию. В этом месяце правительство России опубликовало обновленную Стратегию национальной безопасности. (...) Автократам-националистам нужны враги за границей, чтобы оправдать политические репрессии у себя дома, и российский президент давно нашел своих на Западе". (...) "Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, обнаруживает важное дополнение к последней стратегии - признание угроз и вовне, и внутри. К ним относятся слабые экономические показатели, сильная зависимость от нефти и газа, неблагоприятная демография и отстающие технологии. По словам Тренина, у российского руководства сейчас есть все основания обратиться внутрь, чтобы заняться вопиющими слабостями, дисбалансами и неравенством внутренней ситуации в стране", - говорится в статье. "Добавьте сюда безудержную коррупцию, которая начинается с Кремля, и вы получите объяснение страха Путина перед Алексеем Навальным, заключенным в тюрьму оппозиционным лидером. Иностранцев нельзя обвинить в государственном взяточничестве и падении уровня жизни. И декарбонизация энергопоставок скоро начнет ограничивать приток нефтегазовых денег в казну Кремля", - пишет обозреватель. "Есть соблазн подумать, что мы, возможно, вернулись в 80-е годы - что трещины вот-вот превратятся в разломы, которые однажды разрушат нынешнюю систему. На мой взгляд, это преждевременно. Единственная забота Путина - сохранение собственной власти. Он с радостью украдет будущее России, чтобы защитить свое положение. Именно это он и делает, связав свою судьбу с Китаем и Си - он уйдет до того, как Россия заплатит за это цену", - считает Стивенс, добавляя, что в то же время "(...) автократы с их вычурными потемкинскими фасадами хорошо понимают хрупкость своего правления". "Даже для императора Си репрессии - это в такой же мере средство внушения страха, как и инструмент контроля. Большой вопрос - это время. Подобно высокоуглеродистой стали, эти режимы будут сохранять свою форму до момента, пока не треснут", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times