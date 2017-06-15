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15 июня 2017 г.
15 июня 2017 г.

Луи Лема | Le Temps

Как Россия переписывает историю осады Алеппо

Полгода спустя после падения Восточного Алеппо Москва намерена "восстановить правду", при этом отрицая всякую ответственность за разрушение города, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема.

В декабре прошлого года осада и почти полное разрушение Восточного Алеппо сирийской армией, российскими войсками и проиранскими ополченцами были охарактеризованы тогдашним генсеком ООН Пан Ги Муном как "синонимы ада". Полгода спустя Россия в среду во Дворце Наций в Женеве описала в точности противоположную версию происходящего, говорится в статье.

"В прямом эфире из Алеппо, перед стенами крепости и рядом с губернатором, который радовался "вновь обретенному единству города", появился неожиданный гость: мальчик Омран Дакниш, чья фотография облетела весь мир, когда он вышел из развалин с лицом, покрытым кровью и пылью, после чего его увезла скорая помощь, - передает журналист. - Почти дословно повторяя свидетельства, обильно распространяемые в последние дни сирийскими прорежимными СМИ, отец Омрана выразил возмущение, что образ его сына был "использован в политической игре", доходя до уверений в том, что все это (включая обстрел его дома сирийскими и российскими самолетами) было инсценировано". "У Омрана были только мелкие царапины, но все стали говорить, что он был тяжело ранен", - рассказал отец под пристальными взглядами российских чиновников.

Случай с мальчиком Омраном - по подозрениям многих наблюдателей, находящийся в центре тщательно срежиссированной сирийским режимом кампании - был не единственным новым освещением событий, сделанным в среду, отмечает автор статьи. По утверждению постоянного представителя России при международных организациях в Женеве Алексея Бородавкина, Восточный Алеппо "был почти полностью разрушен самими террористами. Это террористы разрушили здания, больницы и школы".

По словам дипломата, россияне оставались в Западном Алеппо, в той части города, которая находилась в руках режима. И там российские войска тоже подвергались бомбардировкам "со стороны террористов".

"Еще до окончания боев на основании изображений, полученных со спутника, ООН было установлено сильное повреждение более 33 тыс. строений, в подавляющем большинстве в восточной части города. Целые кварталы были стерты с лица земли бомбежками. Сирийские повстанцы, будь они террористы или нет, не располагают авиацией. Между тем тысячи видеозаписей и свидетельств показывают интенсивную бомбардировку города, в том числе больниц. Тогда экс-глава американской дипломатии Джон Керри обвинил россиян в том, что они живут "в параллельном мире", едва речь заходит об описании того, что происходит в Сирии", - пишет Лема.

"Огромный успех", которым представляется отвоевание Алеппо, в том виде, в каком он описывается российскими официальными лицами, сегодня сопровождается двойным призывом к международному сообществу: положить конец "бесчеловечным" экономическим санкциям, наносящим удары по сирийским должностным лицам, и принять участие в восстановлении города. Эксперты считают, что восстановление Алеппо обойдется минимум в 50 млрд долларов. При этом Евросоюз, как и страны Персидского залива, не очень склонен к участию в этом начинании, к тому же они обвиняют Россию в том, что она является главной виновницей разрушений и предполагают, что такая помощь может упрочить влияние на страну Башара Асада", - комментирует журналист.

Источник: Le Temps


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