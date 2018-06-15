Путина обвиняют в том, что он использовал ЧМ, чтобы спрятать плохие новости: пенсионный возраст повышен в день открытия мундиаля

"Правительство Владимира Путина критикуют за использование чемпионата мира для вуалирования плохих новостей, так как оно объявило о повышении пенсионного возраста после первой победы России на турнире", - сообщает Роланд Олифант в The Telegraph.

После победы России над Саудовской Аравией со счетом 5:0 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, а также о повышении НДС с 18 до 20%, говорится в статье.

"Алексей Кудрин, бывший министр финансов, которого многие считают лидером либерального экономического лагеря в кремлевской элите, приветствовал новость [о повышении пенсионного возраста]", - передает журналист и цитирует соответствующую запись из Twitter Кудрина, в которой говорится, что реформа позволит повысить пенсии.

"Оппозиционные фигуры высмеяли то, что Медведев выступил со своим объявлением в тот момент, когда Путин возглавлял ликование по поводу футбольной победы. Это очевидная попытка дистанцировать президента от непопулярных мер", - пишет Олифант.

"На самом деле Путин за понижение пенсионного возраста. И за увеличение пенсий. И за понижение цен на бензин. Но Медведев и Кудрин сговорились и строят козни", - написал Леонид Волков, советник оппозиционного лидера Алексея Навального.