15 июня 2020 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Для мигрантов в России коронавирус означает отсутствие денег на жизнь и возможности уехать "Рабочие-мигранты из Центральной Азии, не обращая внимания на риск коронавирусной инфекции, каждый день собирались группами возле посольств своих стран в Москве, стучали в двери и заборы и кричали, чтобы чиновники вышли и сказали им, когда они, наконец, смогут улететь на чартерном рейсе домой. С отменой регулярных рейсов чартеры - единственный возможный путь выехать из страны для более чем 5 млн рабочих-мигрантов из бывших советских республик, которые в результате пандемии оказались в трудной ситуации в стране, причем для многих из них условия становятся все более тяжелыми", - пишет The New York Times. (...) "До пандемии каждый день из Москвы отправлялось более 15 рейсов в различные города Узбекистана, самую густонаселенную страну Центральной Азии. Сегодня в неделю летает только два чартера, и список ожидания посольства насчитывает более 80 тыс. имен. Один из тех, кто ждет - Ботир Мухаммадиев, который жил в Москве со своей матерью Гулей, няней, и работал баристой в крупнейшей в России сети кофеен", - говорится в статье. "Сначала они уволили всех рабочих- мигрантов, - рассказывает 26-летний Мухаммадиев. - Несмотря на то, что у меня есть все документы, которые позволяют мне работать, даже диплом российского университета, я не могу сейчас найти работу". По его словам, он и его мать ждут два месяца, чтобы уехать, и они волнуются, что их выселят из квартиры, потому что они больше не могут позволить себе платить за ее аренду". "Россия, (...) сталкивающаяся с сокращением численности населения, активно жаждет труда мигрантов, и эта потребность резко противоречит политике правительства и националистическим, а иногда и расистским настроениям российской общественности. Хотя Кремль не хочет признавать, что стране нужны мигранты, демографы говорят, что Россия должна привлекать не менее 500 тыс. мигрантов каждый год, чтобы компенсировать низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности в стране", - отмечает издание. "С 2005 года основным направлением миграционной политики России было возвращение на родину всех этнических русских, после краха СССР оказавшихся в странах, которые многие считали зарубежными. Но этот источник истощается, говорит Екатерина Деминцева, исследователь проблем мигрантов в Высшей школе экономики в Москве. "Того, что мы видели в последние 20 лет, когда вернулись многие россияне, мы не увидим в будущем", - подчеркивает Деминцева. "Жизнь мигрантов в России никогда не была легкой. Привлеченные более высокими зарплатами, безвизовым въездом и общим советским наследием, мигранты из Центральной Азии часто живут в тесных квартирах и общежитиях, зачастую в одной комнате с 10 другими рабочими. Они подвергаются преследованиям полиции. Многие местные русские выражают отвращение к ним. Если их увольняют, работодатели часто не выплачивают им последнюю зарплату, - пишет The New York Times. - Точных официальных данных нет, но считается, что, как считается, мигранты вносят до 10% в ВВП России. При том, что средняя зарплата в России в пять раз выше, чем в Таджикистане и, по крайней мере, вдвое больше, чем в Узбекистане и Кыргызстане, мигранты, как правило, готовы работать в Москве примерно за 600 долларов в месяц - за меньшую сумму, чем россияне. Многие московские таксисты, курьеры, официанты, дворники, дворники и строители являются мигрантами из Центральной Азии или Южного Кавказа. Некоторые богатые россияне берут целые семьи мигрантов в свои загородные дома в качестве помощников по дому". "Рабочие-мигранты вносят значительный вклад в развитие России, - заявил Имомуддин М. Сатторов, посол Таджикистана в России. - В отличие от мигрантов, которые работают в европейских странах и имеют статус и получают некоторые социальные гарантии, наши работники просто приезжают, работают и платят налоги". "Коронакризис усугубил низкий статус рабочих-мигрантов. Например, полиция закрывала целые общежития, когда заражался один человек. В Москве карантин, связанный с коронавирусом, лишил рабочих мест 76% процентов рабочих-мигрантов, а 58% потеряли все свои доходы, согласно опросу, проведенному Евгением Варшавером, главой Группы исследований миграции и этничности. Среди россиян 42% потеряли работу и 23% потеряли все доходы, как показал опрос Варшавера". "Многие мигранты выживают в России сегодня только благодаря помощи благотворительных организаций и посольств (...)", - констатирует газета. (...) "Трудящиеся-мигранты сталкиваются с дискриминацией, несмотря на долгую общую историю России и государств Центральной Азии. Российские новостные издания часто представляют мигрантов из Центральной Азии как нежелательных иностранцев. В последние несколько месяцев в некоторых публикациях высказывались предположения, что у безработных мигрантов не будет иного выбора, кроме как сформировать банды и начать грабить этнических русских - даже несмотря на то, что число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в первые три месяца этого года, по словам мэра Москвы Сергея Собянина", - передает издание. "Я считаю, что любой идеологии нужен враг, - сказала Зарнигор Омониллаева, узбекский адвокат по правам человека, которая помогает мигрантам. - Мигранты просто используются как таковые всякий раз, когда это нужно". "Но дискриминация, с которой издавна сталкивались мигранты, возможно, стала еще более выраженной во время кризиса с коронавирусом, и им иногда отказывают в базовой медицинской помощи", - пишет The New York Times, рассказывая историю 56-летней узбечки Гульнары Дженгабаевой, частной медсестры, которая в апреле заботилась о двух пожилых людях, позже умерших от Covid-19. "Впоследствии она заболела сама. Она вызвала скорую помощь, но водитель отказался отвезти ее в больницу. Тогда она пошла в клинику, но врачи отказались ее лечить. В итоге она позвонила врачу в столице Узбекистана Ташкенте, чтобы получить совет о лечении", - говорится в статье. "Правительство поддерживает империалистические и шовинистические настроения среди россиян, - считает Омониллаева, адвокат по правам человека. - Мигрантофобия реальна в России". "В конце апреля после звонков правозащитников Собянин, мэр Москвы, призвал службы здравоохранения обеспечить, чтобы мигранты получали необходимую им помощь. "Это люди, которые живут и работали в Москве. В силу обстоятельств попали в такую ситуацию, - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". - Им не позавидуешь". Источник: The New York Times