Спустя год после побега Яна Марсалека у BND появилась новая информация о его местонахождении

"Спустя почти год после побега Яна Марсалека появляются новые данные о его местонахождении. По информации Федеральной разведывательной службы (BND), бывший член правления Wirecard находится в Москве", - сообщает немецкий журнал Focus.

"До июня 2020 года 41-летний Марсалек был членом совета директоров обанкротившейся компании-поставщика финансовых услуг. Сейчас он считается самым разыскиваемым в мире преступником, совершившим экономическое преступление", - напоминает издание.

"По данным Федеральной разведывательной службы (BND), Марсалек находится в Москве. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на информацию комитета, расследующего дело Wirecard. Сообщается, что во время закрытой части консультаций 7 мая глава BND Бруно Каль заявил, что, " по имеющимся данным, Ян Марсалек, находится недалеко от Москвы".

"В пока не опубликованном проекте доклада партий ХДС/ХСС и СДПГ также высказываются предположения о том, что 41-летний Марсалек находится в Москве. "Комитет исходит из этого", - говорится в документе. Через Австрийско-российское общество дружбы Марсалек "приобрел контакты с российскими спецслужбами, которые пригодились ему, когда он бежал и залег на дно".

"Еще в августе 2020 года BND сообщала о своем подозрении и предполагала, что "разыскиваемый находится под опекой российских спецслужб".

"В то время предполагалось, что Марсалек находился в учебном центре в Балашихе, где также якобы расположен "Центр специального назначения", основанный президентом России Владимиром Путиным", - пишет Focus.