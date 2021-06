15 июня 2021 г. Генри Фой | Financial Times Тюремное заключение Навального вскрывает неспособность избранных оппозиционных партий бросить вызов Путину "В большой, но выцветшей местной штаб-квартире в российском городе Пенза политик-коммунист Александр Рогожкин настаивает, что его партия делает все возможное, чтобы завоевать власть у режима Владимира Путина - за исключением объединения сил с человеком, который больше всего поколебал власть президента", - пишет Financial Times. "Мы оппозиционеры... Мы ненавидим "Единую Россию" и Путина, - говорит он. - Мы поддерживаем людей, которые протестуют против статус-кво, но не программу Алексея Навального". "Команда Навального, включающая антикоррупционных расследователей и региональных политических активистов, создала самый серьезный политический вызов двадцать одному году правления Путина. Это привело к тому, что он был арестован и заключен в тюрьму в начале этого года после того, как пережил отравление нервно-паралитическим веществом. Но оппозиционное движение Навального, которое этой весной вывело 100 тыс. людей по всей стране на протесты против его ареста, также выявило неспособность избранных оппозиционных партий России бросить вызов правлению Путина", - пишет автор публикации Генри Фой. "Хотя многие из рядовых членов этих партий присоединились к митингам, чтобы протестовать против властей, лидеры их партий в Москве осудили беспорядки. Эта напряженность между партийными низами и лидерами вполне может обостриться во время парламентских выборов в сентябре, когда окажется под угрозой подавляющее большинство путинской правящей партии", - предполагает газета. "Мы, коммунисты, находимся даже под большим давлением, чем сторонники Навального, - утверждает Рогожкин, сидя в кабинете, украшенном плакатами с изображением Иосифа Сталина. (...) - Мы готовы пойти еще дальше, чем он". "При путинской системе так называемой суверенной демократии, в которой стабильность государства ставится выше индивидуальных свобод, группа партий, к которой принадлежат коммунисты Рогожкина, именуется кремлевскими чиновниками "системной оппозицией". Партии предположительно борются за голоса, а не за власть. Как дань уважения настоящей демократии, они занимают места в парламенте, но негласно поддерживают администрацию Путина и получают указания из Кремля. Разница с Навальным разительна: на прошлой неделе его организации были объявлены вне закона после того, как российский суд признал их "экстремистскими", что означает, что любому, кто связан с ними, запрещено участвовать в выборах и он сталкивается с угрозой длительного тюремного заключения", - пишет FT, добавляя, что к официальной оппозиции относятся Коммунистическая партия (КПРФ), националистическая Либерально-демократическая партия (ЛДПР) и несколько более мелких организаций. (...) "Местные партийные активисты КПРФ и ЛДПР - наши союзники... но лидеры [в Москве], конечно, сотрудничают с властью", - говорит Антон Строунин, глава организации Навального в Пензе. "Эта двойственность связана не с отсутствием понимания истинной ситуации, а с принятием правил игры", - подчеркивает он. "В рамках этой двойственности активисты Коммунистической партии и ЛДПР принимали участие в протестах, организованных командой Навального этой весной. Многие, например, Рогожкин, были задержаны полицией. Но коммунист, имеющий место в пензенском городском парламенте, говорит, что протестовать против Путина - это не то же самое, что протестовать в поддержку Навального". (...) В то время как "Единая Россия" движется к сентябрьским выборам с рейтингами, находящимися на исторически низком уровне в 29%, Кремль знает, что любой поворот в сторону системной оппозиции не повлияет на его контроль над парламентом так, как это было бы в случае с депутатами из партии несистемной оппозиции". "Непопулярность Путина на данный момент не означает популярность Навального. Люди настороженно относятся к новым политическим фигурам, - говорит Строунин. - Я думаю, что большинство [людей, недовольных Путиным] присоединились бы к нам вместо коммунистов или ЛДПР, но они боятся преследований". (...) "В Пензе Строунин признает, что, учитывая, что кандидаты команды Навального теперь исключены из сентябрьского голосования, наименее худший вариант - вместо этого поддержать кандидатов КПРФ и ЛДПР. "Мы хотим создать конкуренцию. Даже если она между искусственными партиями, - говорит он. - Может быть, это подтолкнет их к тому, чтобы действительно стать настоящими политиками". https://www.ft.com/content/c1d0dfc4-3739-4cf9-9653-3ff26933367c Источник: Financial Times