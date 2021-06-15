Последние часы Биньямина Нетаньяху у власти в Израиле

"После того, как "Биби" 12 лет держал в своих руках бразды правления, ему пришлось уйти в отставку в воскресенье, 13 июня, после голосования в Кнессете в пользу правительства во главе с Нафтали Беннетом. В эти заключительные моменты уходящий премьер-министр занимался делегитимизацией новой исполнительной власти", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"В ходе своего падения Биньямин Нетаньяху заимствовал приемы у своего американского "друга" Дональда Трампа. Конечно, его разочарованные сторонники не собирались вторгаться в парламент в Иерусалиме, как в январе сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Уходящий премьер-министр Израиля не ставил под сомнение результаты последнего голосования, в отличие от президента-республиканца. Но он стремился подорвать легитимность тех, кто придет ему на смену", - говорится в статье.

"(...) По прошествии 12 лет непрерывного правления Нетаньяху в восстановившемся спокойствии перед вотумом доверия стал резко изобличать "ложь", "обман", которым, по его мнению, подвергли избирателей "фальшивые" правые Беннета, перешедшие на сторону его оппонентов, - передает автор статьи. - (...) Нетаньяху заявил, что он несет ответственность перед 3 миллионами правых избирателей и перед историей еврейского народа. Он сказал, что Беннет не обладает достаточным авторитетом, чтобы противостоять иранской ядерной угрозе или демократической администрации в Вашингтоне, которой сам он в последний разбросил вызов".

"(...) В течение двух лет Нетаньяху постоянно путал судьбу Израиля со своей собственной, говоря, что он "намерен продолжить миссию [своей] жизни. (...) Нынешние воскресные скандалы являются ожидаемым результатом "самого серьезного политического кризиса в истории Израиля", по мнению Йоханана Плеснера, президента Израильского института демократии (IDI). Проведенные 4 раза с апреля 2019 года парламентские выборы определили финал одного человека, обвиненного в коррупции, который неоднократно осуждал пятую колонну в общине израильских арабов, предавшую интересы Израиля, судей и "левые" СМИ, которые способствовали его падению, а также старых союзников, которые его покинули", - пишет Le Monde.

"Цель достигнута, они свергли Нетаньяху, но им не удалось заставить его исчезнуть", - отметил перед воскресеньем Цахи Ханегби, сторонник премьер-министра в "Ликуде", низводя два прошедших года до "зависти" "нетерпеливых" соперников. "Это не провал "Ликуда". Мы получили 30 мест на парламентских выборах в марте! - возмущается еще один член политического офиса партии, пожелавший остаться неизвестным. - Нетаньяху испортил свои личные отношения со слишком большим количеством людей. Он не хотел делиться с теми, кто привел его к власти".

(...) "Долгое время центристы и левые считали Нетаньяху партнером законного правительства. "Сегодня он стал законченным циником. Но все началось не так", - напоминал в марте бывший министр экономики, центрист Яир Лапид, архитектор коалиции (...).

(...) "Нетаньяху сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы подавить идейные дебаты в Израиле, запугивая своих оппонентов, создавая оглушительный шум. В итоге он вызвал неподдельное чувство отвращения у демонстрантов, которые почти на год разбили лагерь под его окнами в Иерусалиме, но также и у правых", - отмечает левый философ Ассаф Шарон.

"Король Биби", "волшебник". В какой момент Нетаньяху утратил то политическое чутье, которое сделало его внушающим наибольший благоговейный страх среди современных лидеров Израиля? "Нетаньяху - искусный жонглер, умеющий держать в воздухе десять мячей. Но он не умеет себя вести. Он смотрит на людей свысока, унижает их и вызывает у них раздражение, - указывает один бывший советник и внимательный наблюдатель на условиях анонимности. - Незадолго до последнего мартовского голосования кто-то навел его на мысль о сближении с Сааром и Беннетом до объявления результатов. Он рассмеялся. Он считал, что в этом нет необходимости. Два месяца спустя Нетаньяху рассматривал возможность ротации поста премьер-министра и готов был пропустить их вперед себя. Но было уже слишком поздно", - резюмирует Луи Имбер.

(...)