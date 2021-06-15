Владимир Путин, переговорщик и психолог

"А как президент России ведет себя на саммитах? Его рецепт, выработанный за более чем 20 лет опыта на международной арене, состоит из трех шагов: обескуражить, очаровать, затем убедить", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Владимир Путин имеет более чем 20-летний опыт работы. Перед его глазами прошла длинная череда глав государств, международные отношения были чем-то вроде его императорского двора. "Он знает, что он неизменен, в то время как мы лишь преходящи", - сказал Франсуа Олланд в интервью TF1. Владимир Путин использует такое старшинство в пребывании у власти, чтобы поставить себя в позицию превосходства и снисходительности по отношению к своему собеседнику", - говорится в статье.

(...) Для него встреча с Байденом будет встречей с пятым президентом США, отмечается в статье: Билл Клинтон смотрел на него свысока, Джордж Буш-младший "заглянул ему в глаза" и "ощутил его душу", Барак Обама нагло предпочел его заместителя Дмитрия Медведева, Дональд Трамп восхвалял его и доверял ему больше, чем собственным спецслужбам. Очевидно, что между Владимиром Путиным и президентами-республиканцами взаимопонимание устанавливается лучше. Дела уже плохо начинаются с Джо Байденом, который недавно согласился называть его "убийцей". Когда он был еще вице-президентом Барака Обамы, Джо Байден сказал ему в лицо, что у него "нет души", - напоминает автор статьи.

"В минувшие выходные президент России заявил, что больше "не помнит" этот жесткий разговор с Джо Байденом. Опять же, это способ поставить себя выше, преуменьшая важность того, что сказал его американский соперник. Великодушие, проявленное перед камерами, пожалуй, не является характерным поведением для Владимира Путина, когда он оказывается за закрытыми дверями переговоров один на один. Тут свидетельства расходятся", - отмечает Гриншпан.

"(...) Несколько глав государств признались, что перед ними предстал президент России, решительно настроенный обескуражить своего собеседника. До такой степени, что иногда он уклонялся от самых элементарных правил вежливости. Так, во время встречи в 2007 году в своем дворце в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России позволил своему импозантному лабрадору близко подойти к канцлеру. Между тем, общеизвестно, что его гостья боится собак. Мало того, что такая информация фигурировала в протоколе, Владимир Путин, как старый добрый ветеран КГБ, был прекрасно об этом осведомлен. Один из основополагающих принципов этой организации состоит в детальном изучении слабых сторон собеседников", - пишет Le Temps. - (...) В том же году Владимир Путин, как передал в 2016 году журналист Николя Энен, якобы сказал своему французскому коллеге Николя Саркози: если ты и дальше продолжишь говорить таким тоном, тогда я тебя раздавлю".

"(...) Бывший президент Франции Франсуа Олланд также приоткрывает завесу над человеком, который любит боксировать выше своей весовой категории. Физически Владимир Путин "не производит впечатления, он коренастый, невысокий, но всегда играет на физическом аспекте. Даже перед [президентом Украины Петром] Порошенко, мужчиной ростом 190 см, Путин обыграл его физически, заставляя почувствовать, что за ним стоит российская армия". Франсуа Олланд также отмечает присущую ему широту диапазона: "Путин умеет быть привлекательным, мягким и вежливым [...] он достигает предела своих возможностей, а затем приступает к переговорам, в этом состоит его мастерство".

"У российского президента тоже есть свои слабости, но ими трудно воспользоваться. Британский эксперт по России Марк Галеотти считает, что Джо Байден поступил бы правильно, если бы заверил своего российского коллегу, что его цель не состоит в том, чтобы добиться смены режима. "Если ему удастся указать Путину с глазу на глаз, не провоцируя его публично, на риски, которые представляет для него его авантюризм, и при этом ослабить бурлящие в нем обиды и паранойю, то поездка в Женеву к чему-нибудь приведет".