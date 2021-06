15 июня 2021 г. Серж Шмеман | The New York Times У Байдена и Путина есть проблемы посерьезнее, чем Байден и Путин "Несомненно, когда президент Байден и президент Владимир Путин встретятся в среду на вилле Ла Гранж с видом на Женевское озеро, на встрече будут приветы из прошлого. Байден обещал прочитать Путину лекцию о правах человека и зарубежном авантюризме России, и Путин сделает своего рода ответные выстрелы. И на отдельных пресс-конференциях в конце оба они, скорее всего, будут утверждать, что они сделали мир более безопасным, несмотря на свои разногласия, по крайней мере, согласившись управлять своими боевыми действиями. И это стало бы немалым достижением, и необходимым достижением", - пишет на страницах The New York Times Серж Шмеман, член редколлегии издания. (...) "(...) Существует множество фронтов, на которых Россия представляет серьезную угрозу международному порядку и глобальной стабильности, от Украины и Сирии до кибербезопасности и прав человека, а также областей, в которых более деловые отношения между Москвой и Вашингтоном могут принести пользу обоим, включая изменение климата, Иран, Китай, таяние Арктики и пандемию коронавируса, - отмечает он. - Именно здесь "дипломатия на высшем уровне" наиболее необходима, чтобы найти способы управлять отношениями, которые испортились, дабы положение не ухудшалось, и чтобы антагонисты могли по-прежнему сотрудничать там, где они должны". Напоминая про встречи Рейгана и Горбачева в 1985 году, Клинтона и Ельцина в 1993, Буша и Путина в 2001, когда Буш произнес свои известные слова о том, что смог "ощутить душу" Путина, автор публикации пишет, что "(...) радужные дни двадцатилетней давности трудно представить себе сейчас, когда у большинства американцев образ Путина - это образ неисправимого бандита, когда все консульства за пределами соответствующих столиц закрыты, оба посла отозваны домой "для консультаций", а встреча Байдена с Путиным расценивается в некоторых воинственных кругах Вашингтона как умиротворение злонамеренного автократа. В глазах американцев Россия - это раздражитель, страна, находящаяся в упадке, но все еще способная нанести серьезный ущерб при лидере, чьи взгляды нельзя изменить и который закрепился еще на многие годы". "Для некоторых американцев это может стать неожиданностью, но в глазах многих россиян именно Соединенные Штаты являются смутьяном и должны измениться; именно Соединенным Штатам необходимо признать, что их однополярный момент остался в прошлом, и они не могут навязывать свою волю всему миру; именно Соединенные Штаты проповедуют демократию и права человека и осыпают санкциями тех, кто бросает им вызов, в то время как их собственная демократия пребывает в поляризованном беспорядке", - указывает он. "Несмотря на то, что переживающая трудности экономика и слишком много лет пребывания у власти подорвали положение Путина внутри страны, а диссиденты, такие как Алексей Навальный, пошатнули его власть, он остается популярным - отчасти из-за того, что умеет напомнить администрации Байдена, будь то посредством кибервмешательства или угрожая передвижениями войск на украинских границах - что Россия не будет восприниматься как должное", - подчеркивает автор. "Встреча в Женеве не примирит эти видения и не заставит ни одного из лидеров заглянуть в душу другого. Оба дали понять это. Но у обоих есть веские причины сделать свои отношения более стабильными и предсказуемыми, - считает Шмеман. - После многих лет конфликтов и санкций Путин, вероятно, приветствует некоторые свидетельства того, что он по-прежнему имеет вес в мире. Его очевидная готовность серьезно заняться кибербезопасностью заставляет предположить, что он действительно хочет выйти из встречи с чем-то, что можно показать". "Байден, со своей стороны, вероятно, стремится снизить накал в отношениях с Россией, хотя бы для того, чтобы не отвлекаться от своей внутренней повестки дня и от более важного поединка с Китаем. Китай действительно будет слоном на вилле на берегу Женевского озера, нарастающей силой, которая беспокоит Москву не меньше, чем Вашингтон", - говорится в статье. "Таким образом, даже если встреча будет сопровождаться взаимными нападками и завершится без совместного коммюнике, "перезагрузки" или проявлений дружелюбия или доверия, сам факт встречи и демонстрации готовность дать шанс реальной дипломатии - возможно, объявив о совместных инициативах по контролю над вооружениями, кибербезопасности, изменению климата или Арктике - был бы показателем того, что "миссия выполнена", - заключает Шмеман. Источник: The New York Times