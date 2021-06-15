Почему с этим человеком так трудно разговаривать

"У президента США Джо Байдена есть целый список тем, которые он хочет обсудить с Владимиром Путиным, когда они встретятся в Женеве в среду: аннексия Крыма, наращивание военного присутствия на Украине, права человека, судьба оппозиционного политика Алексея Навального. Но со своей стороны российский президент уже дал понять, что он ни при каких обстоятельствах не позволит говорить с собой обо всем и уж тем более о внутренних делах, которые никого не касаются", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Он "выбьет зубы" любой стране, которая захочет откусить часть России, воинственно предупредил он недавно. "Даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика", - сказал он, имея в виду Советский Союз. По мнению Путина, критика и санкции в отношении его страны стали своего рода спортом", - передает журналистка Цита Аффентрангер.

"Распад Советского Союза, о котором также возвещалось на саммите в Женеве в 1985 году, Путин считает "одной из величайших геополитических катастроф". На Западе думают совершенно иначе: прежде всего США считают себя победителем в этом противостоянии и рассматривают конец советской империи в 1991 году как триумф демократии и свободы".

"Тридцать лет спустя распад Советского Союза - это старая история, но она отнюдь не закончена, - отмечает издание. - Для многих россиян конец коммунистической империи действительно стал огромной катастрофой. Не потому, что им нравилось жить в так называемом государстве рабочих, а потому, что их жизнь рухнула в одночасье".

"Но именно Владимиру Путину, некогда неизвестному разведчику, удалось остановить упадок России и поставить на место свирепствовавший хищнический капитализм, - подчеркивает автор статьи. - Когда в 1999 году он стал премьер-министром и президент Борис Ельцин рекомендовал его в качестве своего преемника, страна смеялась над этим худым, бледным, никому неизвестным человеком".

"Трудно объяснить это безумие", - насмехались либеральные политики, которые сегодня вообще не имеют в России никакого веса. Они жестоко ошибались, - пишет Tages-Anzeiger. - Путин был избран в первом туре выборов в 2000 году и с тех пор неоспоримо держит бразды правления в своих руках".

"Не только благодаря Путину Россия встала на ноги, когда он занял свой пост. Высокая цена на нефть также помогла поднять экономику и принести скромный достаток многим людям. России больше не нужно было стыдиться, она больше не нуждалась в кредитах или продовольственной помощи от Запада, как и в его указаниях. У россиян снова появились перспективы, появилась уверенность в себе и в своем новом руководстве. Россия поднялась "с колен", как и хотел Путин. И об этой заслуге Путина люди никогда не забывали", - говорится в статье.

"На глобальном уровне это "возрождение" России привело к тому, что Москва вновь смогла вести внешнюю политику. Но прежнего места Советского Союза больше не существовало, а Запад уже привык к слабой, практически бессильной России. Поэтому возвращение Москвы на мировую арену вызвало замешательство", - отмечает Аффентрангер.

"Вначале Путин еще говорил о том, чтобы стать частью западного мира. Он стремился к хорошим отношениям, например, с президентом США Джорджем Бушем, которому он первым принес соболезнования после терактов 11 сентября 2001 года и оказал помощь в борьбе с террором".

"Но заявленной мужской дружбы, как и позднее с Дональдом Трампом, не сложилось. В конечном итоге Буша не волновало мнение русских, потому что, например, Москва не была нужна ему для реализации его планов в войне в Ираке. Недоверие Путина возросло, когда ему пришлось констатировать, что США расширяют свое влияние на территориях бывшего Советского Союза, которые Москва считает своими задворками".

"В 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене Путин высказал все свое разочарование: Вашингтон, заявил он, стремится к единоличному мировому господству и хочет навязать свою волю другим странам. США, по словам Путина, перешли уже все границы: в экономике, в политике, в общественной сфере", - говорится в статье.

"Россию постоянно учат демократии, сетовал Путин, но те, кто учат, сами учиться не готовы. Президент резко раскритиковал расширение НАТО до российской границы: "У нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение?".

"Это задало тон будущей внешней политике. Теперь Путину становилось все более безразлично, что думают о его политике на Западе. Все меньше говорилось о сотрудничестве и все больше о патриотизме и правах России в мире. Новый президент США Барак Обама пытался осуществить перезагрузку, но затем отмахнулся от России как от второстепенной региональной державы. Для Путина, который требует диалога на равных, это, вероятно, стало личным оскорблением", - пишет издание.

"В марте 2014 года российский президент окончательно перешел к конфронтации: Россия аннексировала Крымский полуостров. (...) Аннексия сделала старый раскол между Востоком и Западом практически непреодолимым - и решения этому не предвидится".

"С тех пор Путин последовательно развивает свою страну как антитезу Западу: он противопоставляет традиционные ценности либерализму и свободам, сильное государство - "изнеженной" западной политической системе. Тезис о том, что нужно лишь оказать достаточное давление на Россию, и Москва подчинится, оказывается губительным. Санкции усилили чувство единства, и большинство россиян теперь, как и Кремль, убеждены, что карательные меры против России никогда не отменят - даже если Москва проявит готовность идти навстречу".

"На международной арене это приводит ко все новым кризисам между Востоком и Западом - военным, идеологическим, политическим, дипломатическим, - указывает издание. - (...) И дело Навального - лишь вершина айсберга: в последние недели Москва ясно дала понять, что теперь она в принципе не будет терпеть внесистемную оппозицию".

"Термин "иностранный агент" говорит сам за себя: Путин убежден, что Запад хочет использовать организации в качестве рычага, чтобы спровоцировать в России цветную революцию, ослабить страну и отстранить его от власти. Все это можно посчитать дикой теорией заговора, но именно такой сценарий Кремль рассматривает как реальную опасность, которую необходимо предотвратить любой ценой".

"Поэтому жесткое отношение к Навальному и его соратникам является посланием, направленным не только внутрь страны, но, прежде всего, за ее пределы: в России никогда не произойдет управляемая США цветная революция. Возможно, Путин будет говорить с Байденом о ракетах и других вооружениях, но не о "внутренней политике России" или о Навальном, которого Путин принципиально никогда не называет по имени. А чтобы избежать публичных вопросов об этом, Путин уже заявил, что после переговоров он не будет выступать вместе с Байденом перед прессой", - пишет Tages-Anzeiger.