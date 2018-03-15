Кара-Мурза: "Чаша терпения поколения, которое знает только Путина, переполнена"

Никто другой не знает столько об ужасных последствиях отравления ядом, остающихся на всю жизнь, как российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза. Вице-председатель известного своей критикой в адрес Кремля движения "Открытая Россия" был отравлен дважды. В интервью Bild он рассказывает о пережитом.

Единственным "действенным ответом" на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Лондоне Кара-Мурза считает "принятие Великобританией "Закона Магнитского" и закрытие въезда и доступа к банкам для тех, кто отвечает за нарушение прав человека и коррупцию в России - и пытается экспортировать коррупцию на Запад".

"Как вы знаете, меня дважды пытались устранить. Кроме того, моя организация "Открытая Россия" была классифицирована как "нежелательная иностранная организация". Это, конечно, полный бред: мы - российское движение. Наших активистов преследуют, запугивают, приводят на допросы в полицию, задерживают. Но наши отважные сотрудники не дают себя запугать", - говорит Кара-Мурза.

По словам оппозиционера, он до сих пор ощущает последствия отравлений, "однако в общем и целом мне лучше". "Я скорее всего так никогда и не узнаю, каким ядом был отравлен: спецслужбы в России десятилетиями занимаются разработкой боевых ядов, и некоторые из этих веществ не только смертельны - их невозможно обнаружить".

Испытывает ли он страх? Что мотивирует его продолжать работу? "А какой у нас выбор? - ответил собеседник издания. - Мы любим свою страну, я хочу, чтобы у России было нормальное, демократическое, успешное будущее. Мои соотечественники не заслужили, чтобы их десятилетиями подавляла и обманывала коррумпированная клика, которую никто не выбирал. Мы хотим иметь такие же права, как люди в остальной Европе, - за это мы и хотим бороться. Самое большое одолжение, которое мы могли бы сделать Путину, - это сдаться. Мы знаем об опасностях: (...) многие наши друзья мертвы".

Комментируя предстоящие в России президентские выборы, Кара-Мурза указал, что у Путина было два серьезных оппонента: "Борис Немцов, которого физически устранили, и Алексей Навальный, которому запретили участвовать в выборах. Что за достижение - выиграть выборы без противника? Но мы знаем из нашей истории: переворот может случиться стремительно. Диктатура коммунистов, которая поработила страну более чем на 70 лет, была свергнута за три дня".

Если Путин действительно пользуется большой популярностью в народе, почему он "боится настоящей демократии"? - задает риторический вопрос собеседник Bild. "Его так называемая популярность никогда не проверялась в ходе свободных выборов. Все опросы общественного мнения при автократии в государстве - это макулатура", - сказал Кара-Мурза.

"Если бы власть действительно пользовалась популярностью, не было бы необходимости фальсифицировать результаты выборов или не допускать до них критиков. Это методы слабого и неуверенного режима. (...) Многочисленные демонстрации (...) показывают, что чаша терпения поколения, которое знает только Путина, переполнена. Мы переживаем переломный момент!" - уверен оппозиционер.

По мнению Кара-Мурзы, режим, прежде всего, опасается низкой явки на выборах. "Со времен Сталина известно: неважно, как выбирали, важно, как подсчитывались голоса. Вполне вероятно, будут опубликованы поддельные результаты".

"Я бы хотел, чтобы не только президент США, но и другие западные лидеры, такие, как Тереза Мэй, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, не стали сразу признавать результаты выборов и поздравлять Путина. (...) Другой помощи нам не нужно - преобразования должны инициировать мы сами. Но чего мы, российские оппозиционеры, хотим от Запада, так это верности вашим ценностям! Это невыносимо, что все эти олигархи-расхитители находят тихие гавани, где они держат в безопасности свои состояния и вместе с семьями наслаждаются роскошью и богатством. В США вместе с "Законом Магнитского" был сделан первый шаг по введению санкций против отдельных лиц. Пять стран имеют аналогичные законы, надеюсь, что к ним присоединиться и Германия. Берлин должен четко дать понять, что эти жулики и те, кто стоит за нарушением прав человека, стали здесь персонами нон-грата", - сказал российский оппозиционер.