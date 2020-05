15 мая 2020 г. Эндрю Рот | The Guardian Россия защищает свои "исключительно точные" данные о смертности от Covid-19 "Российские чиновники встали на защиту страны в отношении предположений о том, что ее необычно низкий уровень смертности от Covid-19 является подозрительным, заявляя, что российский метод определения причины смерти является "исключительно точным", - передает The Guardian. - Цифры, обнародованные на этой неделе, позволили взглянуть изнутри на то, как в России, которая сейчас занимает второе место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире, классифицируются смерти от этой болезни - этот процесс значительно отличается от многих западных стран, но российские чиновники здравоохранения защищают его как более совершенный". "Уровень смертности в России составляет 0,9%, что выделяет ее среди стран, столкнувшихся с самыми страшными вспышками коронавируса в мире", - отмечается в статье. "Мы никогда не манипулировали официальной статистикой", - заявила Татьяна Голикова, главный чиновник российского здравоохранения, когда ее спросили об анализе, проведенном британской газетой Financial Times на этой неделе. Чиновники также осудили статью The New York Times об уровне смертности в стране". "В рамках своего ответа Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что более 60% смертей больных коронавирусом в столице не попали в официальный городской подсчет смертности от этой болезни, поскольку вскрытие показало, что они скончались по другим причинам, - говорится в публикации. - Эти данные более чем в два раза увеличили бы уровень смертности от заболевания в Москве за апрель, если город подсчитывал бы смертность таким же образом, как это делается в таких странах, как Испания или Италия, где положительного результата теста на коронавирус у умершего достаточно для того, чтобы считать это "смертью от коронавируса". Департамент здравоохранения Москвы в среду назвал свою методологию "исключительно точной", отметив, что вскрытия были проведены в 100% случаев "в отличие от большинства других стран". Однако The Guardian подчеркивает, что, "согласно любому из подсчетов, российская статистика остается намного ниже США, Великобритании и наиболее пострадавших западноевропейских стран с точки зрения смертности и смертности от этого заболевания на душу населения. Москва связывает удивительно низкий уровень смертности в 2305 человек с режимом массового тестирования и с быстрым реагированием на подтвержденные случаи. Между тем российские чиновники публично обрушились на критику в отношении их методологии и на подозрения, что они манипулируют статистикой. Голикова, министр здравоохранения, недавно заявила, что средняя смертность в РФ в 7,6 раза ниже, чем в среднем в мире". "Раскол по поводу данных помогает проиллюстрировать противоречия по поводу различных методов подсчета смертей от эпидемии коронавируса (...), - отмечается в публикации. - По словам экспертов, существует множество причин различий в показателях смертности, включая режимы тестирования, местные правила кодирования смертей от коронавируса, различающиеся национальные демографические показатели и этапы эпидемии, вместимость больниц и многое другое". "Новые данные, обнародованные в воскресенье правительством Москвы, указывают на то, что количество смертей в столице в апреле было примерно на 18% выше, чем в среднем число смертей, зарегистрированных в этом месяце за последние 10 лет, - передает газета. - (...) Как отметил Владимир Школьников, демограф из Института демографических исследований Макса Планка, избыточная смертность в Москве представляется значительно ниже пропорционально, чем во многих других горячих точках , столкнувшихся с этой болезнью, включая Нью-Йорк и Великобританию, а также в европейских городах, таких как Париж, Мадрид и Стокгольм. В Москве, где зарегистрирована примерно половина подтвержденных случаев коронавируса в России, в апреле было зафиксировано примерно 1 700 случаев смерти, и в то же время в Нью-Йорке в период с 11 марта по 9 мая было зарегистрировано 24 200 случаев смерти, что на 277% больше, по данным The New York Times. А в Великобритании в период с 14 марта по 1 мая было зарегистрировано 53 300 избыточных смерти, что на 67% больше". "(...) По словам Школьникова, сравнительно низкий уровень избыточной смертности в Москве может быть либо результатом более позднего появления вируса в России, что означает, что в ближайшие недели смертность может еще вырасти, либо то, что в стране может наблюдаться менее тяжелое протекание вирусного заболевания, как в Австрии, Финляндии, Норвегии и Германии". "Хотя политики быстро ухватились за данные о смертности, чтобы оправдывать или осуждать политику здравоохранения, ученые предупреждают, что картина, которую может показывать даже должный подсчет избыточной смертности, имеет свои пределы. "Эти данные говорят не об эффективности борьбы с коронавирусом, они говорят об эффективности системы текущего учета смертей", - подчеркивает Татьяна Михайлова, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Источник: The Guardian