В Кувейте вслед за Виктором Гюго и Габриэлем Гарсиа Маркесом под цензуру попал Достоевский

В среду в столице Кувейта начался международный литературный фестиваль. По словам директора фестиваля Саада аль-Анзи, министерство информации Кувейта запретило 948 книг. Среди них - роман "Братья Карамазовы" (1880) Федора Достоевского, где описывается Россия XIX века и рассматриваются вопросы морали, свободы воли и существования Бога, уточнил он. Достоевский пополнил растущий каждый день список писателей, попавших под цензуру в этой арабской стране Персидского залива, которая считается довольно умеренной, однако сейчас переживает усиление консервативной тенденции в политической и социальной сфере, говорится в редакционной статье Le Figaro.

За последние пять лет министерство информации Кувейта запретило более 4 тыс. книг, в том числе роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" и "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса. Все произведения, выставленные на 43-м международном книжном фестивале, который продлится до 24 ноября, предварительно были просмотрены комиссией по исламской цензуре, действующей в соответствии с законодательством, отмечает редакция.

Комиссия при министерстве информации работает в силу закона "о прессе и публикациях" от 2006 года, который предусматривает наказания в отношении издателей и журналистов. Этот закон карает за любое оскорбление мусульманской религии, за угрозы национальной безопасности, за "подстрекательство к беспорядкам" и "аморальные" действия. В сентябре на улицах столицы дважды проходили митинги активистов, протестовавших против усиления подобной цензуры, говорится в статье.