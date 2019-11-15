Продвижение в Африке: обзор растущего экономического и военного присутствия России на африканском континенте

"Скоординированное продвижение России в Африку способствуют формированию наиболее тесных связей страны с африканским континентом с момента распада Советского Союза в 1991 году. В 2018 году торговля с Африкой выросла до 20,4 млрд долларов, в то время как Россия подписала военные соглашения с 21 африканской страной, - сообщает газета The Daily Maverick. - (...) Но присутствие России в Африке не лишено противоречий, учитывая преимущества, которые теневая наемническая группа Вагнера получает от прочных позиций отчизны в нескольких разрушенных войной государствах. "Крестный отец" и основатель "Вагнера" - Евгений Пригожин, олигарх из Санкт-Петербурга, известный как "повар Путина", который скрыто возглавляет продвижение России в Африке в течение как минимум последних трех лет".

Как отмечается в эксклюзивном обзоре деятельности России в Африке, Алжир является "крупнейшим африканским заказчиком российского вооружения. По информации Фонда Карнеги за международный мир, в период с 2014 по 2018 годы Россия поставила алжирской армии 66% оружия. По подсчетам посла РФ в Алжире Игоря Беляева, в июле 2018 года на Алжир приходилось половина объема российских продаж оружия в Африку".

"В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жуан Лоренсу подписали 6 соглашений о взаимном сотрудничестве. Ангола приобрела реактивные истребители Sukhoi SU-30, превосходящие любые военные самолеты, которые сейчас используются в южной Африке. Россия также строит в Анголе военно-морскую базу (...). Эти сделки дают России долю в добыче полезных ископаемых в обмен на вооружение и разведывательную аппаратуру (...) ", - передает The Daily Maverick.

"В августе 2018 года был подписан договор, по которому Россия предоставляла "миротворческое" обучение для вооруженных сил Ботсваны, - указывается в статье. - Примерно 20 или 30 сотрудников группы Вагнера и около 100 военных действуют там в качестве инструкторов или советников".

"В августе 2018 года между Россией и Бурунди был подписан договор о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и совместной боевой подготовке войск. Обучение также ведут "Вагнер" и российские сотрудники. (...) Российская частная военная компания "Патриот" участвует в строительстве авиабазы за пределами столицы", - говорится в статье.

Также "в августе 2018 года Буркина Фасо заключила с Россией сделку, по которой обе страны договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. (...) В 2017 году страна приобрела два российских вертолета, а также ракеты", сообщается в статье.

"С 2015 года Россия предоставляет военную подготовку и поставляет оборудование в Камерун (...). Между странами действуют военные, отраслевые соглашения и договоры в области разведки, а "Вагнер" ведет обучение камерунских спецслужб (...)", - передает газета.

"В августе 2018 году было подписано соглашение, по которому Россия предоставляет военное обучение для армии Центральноафриканской республики (ЦАР). (...) Войска "Вагнера" также размещены в стране, где они принимают участие в боевых действиях, а также проводят обучение войск ЦАР. Взамен ЦАР предоставила российским компаниям несколько концессий на добычу минерального сырья (...)", - следует из публикации.

"В августе 2017 года между Россией и Чадом было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную борьбу с терроризмом и объединенные военные учения. В стране находится небольшой офис "Вагнера", объединяющий около 50 человек (...)", - сообщает издание.

"В ноябре 2018 года между Россией и Коморскими островами было заключено соглашение, по которому Россия должна проводить обучение сотрудников правоохранительных органов. Как утверждает The Guardian, Россия жаждет воспользоваться давнишним территориальным диспутом на Коморах", - пишет газета, напоминая, что Франция напрямую контролирует один из четырех островов, а в 2018 году представители Вагнера прилетели на Коморские острова через Белоруссию с целью протестировать, можно ли применить "политтехнологи" для разжигания диспута между Парижем и коморским правительством.

"В мае 2019 года Россия подписала соглашение о ремонте и обновлении существующих в Конго систем вооружений наряду с продажей стране некоторых новых систем оружия, - говорится в статье. - (...) А в июле 2019 года министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Марсель Амон-Тано посетил Россию и подписал соглашения с российским министром иностранных дел о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом".

"24 мая Кремль объявил о том, что направляет в Демократическую республику Конго команду военных специалистов. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, эти специалисты будут обслуживать произведенное в России военное оборудование", - пишет The Daily Maverick, добавляя, что россияне, которых видели в Конго, как представляется, все являются бывшими представителями воздушно-десантных сил или сил специального назначения (...).

"В ноябре 2017 года было заключено соглашение, разрешающее России размещать войска на военной базе Сиди-Баррани в Египте, чтобы проводить обучение египетской армии (...)", а в "Экваториальной Гвинее примерно 200 членов "Вагнера" осуществляют защиту около 100 официальных лиц российской военной разведки на шпионской базе на острове Пико Басиле".

"(...) В октябре 2018 года министр иностранных дел Эритреи Осман Салех Мохаммед подтвердил, что он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи, и что одной из тем обсуждений была российская военная база. В настоящий момент Россия строит там логистическую базу", - говорится в статье.

"В феврале 2015 года Россия поставила системы пехотного вооружения в Эсватини. Сотрудники "Вагнера" были направлены в страну, чтобы проводить обучение. По сообщениям, вагнеровцы и российские чиновники арендовали несколько домов в разных частях столицы. Это место удобно в качестве поста перехвата поблизости от ЮАР и сотрудники "Вагнера" часто пересекают границу", - указывает издание.

В апреле 2018 года в Эфиопию было поставлено оборудование для обучения, наблюдения и шпионажа. А что касается Габона, то во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Путин принял президентов Габона и ЦАР, и трио обсуждало безопасность в ЦАР и то, как три страны могут стабилизировать ситуацию. Однако упоминаний о военных соглашениях между Россией и Габоном нет, подчеркивается в статье.

"(...) В сентябре 2016 года, поставив системы вооружений, Россия начала обучение военных в Гамбии , а заключенное в 2018 году соглашение позволяет России обучать армию Гвинеи, а также осуществлять обучение воздушно-спасательным операциям на море.

"По сообщениям, группа Вагнера присутствует в Гвинее-Бисау. Также в настоящий момент "Вагнер" вовлечен в ожесточенные бои в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара, который атакует признанное ООН правительство в Триполи при поддержке ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии. (...) В ноябре 2018 года Халифа Хафтар посетил Москву и встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. На переговорах был также замечен Пригожин".

Мадагаскар - "один из сильнейших союзников России. По сообщениям The Guardian, новый президент страны Андри Радзуэлина выиграл на выборах при поддержке "компании" (предположительно "Вагнера"), и Россия "выпускала и распространяла крупнейшую на острове газету с тиражом 2 млн экземпляров в месяц (...)", указывается в статье.

(...) После саммита Россия- Мали, который прошел в начале 2019 года, наемники "Вагнера" были направлены в Мали для помощи в борьбе с джихадистами. В отличие от российских военных советников , "Вагнер" принимает участие в боевых действиях", - пишет The Daily Maverick.

"(...) Широко распространены слухи о том, что Марокко заинтересовано в покупке российского зенитного ракетного комплекса С-400, чтобы противостоять растущему количеству поставляемого Россией вооружения в соседний Алжир (...)", - передает издание.

"В январе 2017 года Россия подписала соглашения с Мозамбиком об обслуживании имеющихся систем вооружений, а также на поставку дополнительного нового оборудования. В течение прошлого года Россия активно обучала и оснащала вооруженные силы Мозамбика. В августе 2019 года появились сообщения о том, что силы численностью 2,700 бойцов "Вагнера" были размещены на российских военных кораблях у берегов страны. Жуткие смерти, по меньшей мере, семи российских бойцов из группы Вагнера от рук повстанцев в северном Мозамбике 31 октября 2019 года проливает свет на участие "Вагнера" в активных операциях", - говорится в публикации.

"В августе 2017 года соглашение с Нигером позволило России тренировать вооруженные силы страны и предоставлять непрерывное обучение и образование командному составу. Страны договорились об обмене информацией, необходимой для борьбы с террором (...). В августе 2017 был подписан договор о сотрудничестве с Нигерией, предусматривающий военное обучение, поддержание мира и меры по борьбе с терроризмом и пиратством. (...) В октябре 2019 года Россия подписала соглашение с Руандой, которое предусматривает строительство российской компанией по атомной энергии "Росатом" атомной электростанции в стране. (...) Соглашение, заключенное в августе 2018 года с Сьерра-Леоне, позволит российским рыболовным суднам вести деятельность из Сьерра-Леоне. В обмен Россия будет поставлять новое пехотное вооружение и предоставлять обучение (...)", - сообщается в материале.

"В апреле в Сомали был открыт небольшой офис, включающий 20 или менее сотрудников "Вагнера". Россия на протяжении некоторого времени изучает возможность создания оборонной базы в стране. (...) Ведутся переговоры с Сомалилендом об установлении Россией контроля над портом Бербера в обмен на признание Россией статуса государства как независимого. По иронии, бухта Бербера была в значительной степени модернизирована американскими военными после того, как сомалийское правительство "вытеснило" оттуда россиян (...)", - пишет The Daily Maverick.

В Южном Судане находится более ста наемников "Вагнера" для обучения правительственных подразделений. В феврале 2018 года было подписано соглашение по развитию вооруженных сил Судана. Два источника, знакомых с переговорами, сообщили, что M Invest, российская родительская компания, которая подписала соглашение о геологоразведке и добыче, представляет интересы Пригожина. В ноябре 2017 года Россия и Омар аль-Башир заключили сделку, по которой, как заявлял аль-Башир, он передал России "ключи от Африки" в обмен на защиту от агрессивных действий США в регионе. Согласно газете The Guardian, "политические технологи" "Вагнера" разработали программу политических и экономических реформ, нацеленную на удержание аль-Башира у власти. (...) Хотя в апреле аль-Башира свергли, группа Вагнера остается там, и новое правительство сохраняет российских советников", - информирует газета.

"(...) В январе 2019 года с Танзанией было подписано соглашение о сотрудничестве, которое разрешает российской армии проводить военное обучение - а также позволяет России использовать Танзанию как место разработки и тестирования определенных видов оружия, - подчеркивается в статье. - (...) В Уганде у "Вагнера" есть небольшой офис, возможно, на 10 человек или меньше. В 2019 году Россия подписала с Угандой соглашение, по условиям которого Россия обещает помочь стране в строительстве АЭС".

"В апреле 2017 года Россия осуществила поставку зенитных ракетных систем в Замбию и обновила существующее военное оборудование, а также предоставила новые радиолокационные системы и модернизацию уже существующих. В октябре 2015 года был подписан договор, разрешающий России и Зимбабве проводить совместные военные учения, а также он включает согласие россиян на содействие Зимбабвийской оборонной корпорации в создании и рыночном продвижении систем вооружений. У группы Вагнера там есть небольшой офис, вероятно, на 10 человек или меньше. Однако есть планы по его существенному расширению", - сообщается в статье.