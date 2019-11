Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 15 ноября 2019 г. 15 ноября 2019 г. Scorpio | Daily Maverick Продвижение в Африке: обзор растущего экономического и военного присутствия России на африканском континенте "Скоординированное продвижение России в Африку способствуют формированию наиболее тесных связей страны с африканским континентом с момента распада Советского Союза в 1991 году. В 2018 году торговля с Африкой выросла до 20,4 млрд долларов, в то время как Россия подписала военные соглашения с 21 африканской страной, - сообщает газета The Daily Maverick. - (...) Но присутствие России в Африке не лишено противоречий, учитывая преимущества, которые теневая наемническая группа Вагнера получает от прочных позиций отчизны в нескольких разрушенных войной государствах. "Крестный отец" и основатель "Вагнера" - Евгений Пригожин, олигарх из Санкт-Петербурга, известный как "повар Путина", который скрыто возглавляет продвижение России в Африке в течение как минимум последних трех лет". Как отмечается в эксклюзивном обзоре деятельности России в Африке, Алжир является "крупнейшим африканским заказчиком российского вооружения. По информации Фонда Карнеги за международный мир, в период с 2014 по 2018 годы Россия поставила алжирской армии 66% оружия. По подсчетам посла РФ в Алжире Игоря Беляева, в июле 2018 года на Алжир приходилось половина объема российских продаж оружия в Африку". "В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жуан Лоренсу подписали 6 соглашений о взаимном сотрудничестве. Ангола приобрела реактивные истребители Sukhoi SU-30, превосходящие любые военные самолеты, которые сейчас используются в южной Африке. Россия также строит в Анголе военно-морскую базу (...). Эти сделки дают России долю в добыче полезных ископаемых в обмен на вооружение и разведывательную аппаратуру (...) ", - передает The Daily Maverick. "В августе 2018 года был подписан договор, по которому Россия предоставляла "миротворческое" обучение для вооруженных сил Ботсваны, - указывается в статье. - Примерно 20 или 30 сотрудников группы Вагнера и около 100 военных действуют там в качестве инструкторов или советников". "В августе 2018 года между Россией и Бурунди был подписан договор о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и совместной боевой подготовке войск. Обучение также ведут "Вагнер" и российские сотрудники. (...) Российская частная военная компания "Патриот" участвует в строительстве авиабазы за пределами столицы", - говорится в статье. Также "в августе 2018 года Буркина Фасо заключила с Россией сделку, по которой обе страны договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. (...) В 2017 году страна приобрела два российских вертолета, а также ракеты", сообщается в статье. "С 2015 года Россия предоставляет военную подготовку и поставляет оборудование в Камерун (...). Между странами действуют военные, отраслевые соглашения и договоры в области разведки, а "Вагнер" ведет обучение камерунских спецслужб (...)", - передает газета. "В августе 2018 году было подписано соглашение, по которому Россия предоставляет военное обучение для армии Центральноафриканской республики (ЦАР). (...) Войска "Вагнера" также размещены в стране, где они принимают участие в боевых действиях, а также проводят обучение войск ЦАР. Взамен ЦАР предоставила российским компаниям несколько концессий на добычу минерального сырья (...)", - следует из публикации. "В августе 2017 года между Россией и Чадом было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную борьбу с терроризмом и объединенные военные учения. В стране находится небольшой офис "Вагнера", объединяющий около 50 человек (...)", - сообщает издание. "В ноябре 2018 года между Россией и Коморскими островами было заключено соглашение, по которому Россия должна проводить обучение сотрудников правоохранительных органов. Как утверждает The Guardian, Россия жаждет воспользоваться давнишним территориальным диспутом на Коморах", - пишет газета, напоминая, что Франция напрямую контролирует один из четырех островов, а в 2018 году представители Вагнера прилетели на Коморские острова через Белоруссию с целью протестировать, можно ли применить "политтехнологи" для разжигания диспута между Парижем и коморским правительством. "В мае 2019 года Россия подписала соглашение о ремонте и обновлении существующих в Конго систем вооружений наряду с продажей стране некоторых новых систем оружия, - говорится в статье. - (...) А в июле 2019 года министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Марсель Амон-Тано посетил Россию и подписал соглашения с российским министром иностранных дел о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом". "24 мая Кремль объявил о том, что направляет в Демократическую республику Конго команду военных специалистов. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, эти специалисты будут обслуживать произведенное в России военное оборудование", - пишет The Daily Maverick, добавляя, что россияне, которых видели в Конго, как представляется, все являются бывшими представителями воздушно-десантных сил или сил специального назначения (...). "В ноябре 2017 года было заключено соглашение, разрешающее России размещать войска на военной базе Сиди-Баррани в Египте, чтобы проводить обучение египетской армии (...)", а в "Экваториальной Гвинее примерно 200 членов "Вагнера" осуществляют защиту около 100 официальных лиц российской военной разведки на шпионской базе на острове Пико Басиле". "(...) В октябре 2018 года министр иностранных дел Эритреи Осман Салех Мохаммед подтвердил, что он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи, и что одной из тем обсуждений была российская военная база. В настоящий момент Россия строит там логистическую базу", - говорится в статье. "В феврале 2015 года Россия поставила системы пехотного вооружения в Эсватини. Сотрудники "Вагнера" были направлены в страну, чтобы проводить обучение. По сообщениям, вагнеровцы и российские чиновники арендовали несколько домов в разных частях столицы. Это место удобно в качестве поста перехвата поблизости от ЮАР и сотрудники "Вагнера" часто пересекают границу", - указывает издание. В апреле 2018 года в Эфиопию было поставлено оборудование для обучения, наблюдения и шпионажа. А что касается Габона, то во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Путин принял президентов Габона и ЦАР, и трио обсуждало безопасность в ЦАР и то, как три страны могут стабилизировать ситуацию. Однако упоминаний о военных соглашениях между Россией и Габоном нет, подчеркивается в статье. "(...) В сентябре 2016 года, поставив системы вооружений, Россия начала обучение военных в Гамбии , а заключенное в 2018 году соглашение позволяет России обучать армию Гвинеи, а также осуществлять обучение воздушно-спасательным операциям на море. "По сообщениям, группа Вагнера присутствует в Гвинее-Бисау. Также в настоящий момент "Вагнер" вовлечен в ожесточенные бои в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара, который атакует признанное ООН правительство в Триполи при поддержке ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии. (...) В ноябре 2018 года Халифа Хафтар посетил Москву и встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. На переговорах был также замечен Пригожин". Мадагаскар - "один из сильнейших союзников России. По сообщениям The Guardian, новый президент страны Андри Радзуэлина выиграл на выборах при поддержке "компании" (предположительно "Вагнера"), и Россия "выпускала и распространяла крупнейшую на острове газету с тиражом 2 млн экземпляров в месяц (...)", указывается в статье. (...) После саммита Россия- Мали, который прошел в начале 2019 года, наемники "Вагнера" были направлены в Мали для помощи в борьбе с джихадистами. В отличие от российских военных советников , "Вагнер" принимает участие в боевых действиях", - пишет The Daily Maverick. "(...) Широко распространены слухи о том, что Марокко заинтересовано в покупке российского зенитного ракетного комплекса С-400, чтобы противостоять растущему количеству поставляемого Россией вооружения в соседний Алжир (...)", - передает издание. "В январе 2017 года Россия подписала соглашения с Мозамбиком об обслуживании имеющихся систем вооружений, а также на поставку дополнительного нового оборудования. В течение прошлого года Россия активно обучала и оснащала вооруженные силы Мозамбика. В августе 2019 года появились сообщения о том, что силы численностью 2,700 бойцов "Вагнера" были размещены на российских военных кораблях у берегов страны. Жуткие смерти, по меньшей мере, семи российских бойцов из группы Вагнера от рук повстанцев в северном Мозамбике 31 октября 2019 года проливает свет на участие "Вагнера" в активных операциях", - говорится в публикации. "В августе 2017 года соглашение с Нигером позволило России тренировать вооруженные силы страны и предоставлять непрерывное обучение и образование командному составу. Страны договорились об обмене информацией, необходимой для борьбы с террором (...). В августе 2017 был подписан договор о сотрудничестве с Нигерией, предусматривающий военное обучение, поддержание мира и меры по борьбе с терроризмом и пиратством. (...) В октябре 2019 года Россия подписала соглашение с Руандой, которое предусматривает строительство российской компанией по атомной энергии "Росатом" атомной электростанции в стране. (...) Соглашение, заключенное в августе 2018 года с Сьерра-Леоне, позволит российским рыболовным суднам вести деятельность из Сьерра-Леоне. В обмен Россия будет поставлять новое пехотное вооружение и предоставлять обучение (...)", - сообщается в материале. "В апреле в Сомали был открыт небольшой офис, включающий 20 или менее сотрудников "Вагнера". Россия на протяжении некоторого времени изучает возможность создания оборонной базы в стране. (...) Ведутся переговоры с Сомалилендом об установлении Россией контроля над портом Бербера в обмен на признание Россией статуса государства как независимого. По иронии, бухта Бербера была в значительной степени модернизирована американскими военными после того, как сомалийское правительство "вытеснило" оттуда россиян (...)", - пишет The Daily Maverick. В Южном Судане находится более ста наемников "Вагнера" для обучения правительственных подразделений. В феврале 2018 года было подписано соглашение по развитию вооруженных сил Судана. Два источника, знакомых с переговорами, сообщили, что M Invest, российская родительская компания, которая подписала соглашение о геологоразведке и добыче, представляет интересы Пригожина. В ноябре 2017 года Россия и Омар аль-Башир заключили сделку, по которой, как заявлял аль-Башир, он передал России "ключи от Африки" в обмен на защиту от агрессивных действий США в регионе. Согласно газете The Guardian, "политические технологи" "Вагнера" разработали программу политических и экономических реформ, нацеленную на удержание аль-Башира у власти. (...) Хотя в апреле аль-Башира свергли, группа Вагнера остается там, и новое правительство сохраняет российских советников", - информирует газета. "(...) В январе 2019 года с Танзанией было подписано соглашение о сотрудничестве, которое разрешает российской армии проводить военное обучение - а также позволяет России использовать Танзанию как место разработки и тестирования определенных видов оружия, - подчеркивается в статье. - (...) В Уганде у "Вагнера" есть небольшой офис, возможно, на 10 человек или меньше. В 2019 году Россия подписала с Угандой соглашение, по условиям которого Россия обещает помочь стране в строительстве АЭС". "В апреле 2017 года Россия осуществила поставку зенитных ракетных систем в Замбию и обновила существующее военное оборудование, а также предоставила новые радиолокационные системы и модернизацию уже существующих. В октябре 2015 года был подписан договор, разрешающий России и Зимбабве проводить совместные военные учения, а также он включает согласие россиян на содействие Зимбабвийской оборонной корпорации в создании и рыночном продвижении систем вооружений. У группы Вагнера там есть небольшой офис, вероятно, на 10 человек или меньше. Однако есть планы по его существенному расширению", - сообщается в статье. Источник: Daily Maverick



